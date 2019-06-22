Футбол

Игнашевич: по карьере футболиста не соскучился, я уже наигралсяРИА Новости 13:51

Главный тренер московского "Торпедо" Сергей Игнашевич заявил, что уже полностью адаптировался к тренерской работе и не скучает по карьере футболиста. "Торпедо" в субботу в Москве победило старейший футбольный клуб мира "Шеффилд" со счетом 5:0 в товарищеской встрече.
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Игнашевич: «Для первого спарринга „Шеффилд“ подходящая кандидатура, соперник низкого уровня»

Sport24.ru13:55

Сергей Игнашевич — о победе над «Шеффилдом»: «Игроки помоложе волновались в первые минуты матча»

Sportbox.RU13:29

Сергей Игнашевич: «Будем ли дальше играть в три защитника? Не скажу»

Спорт-Экспресс14:50

Игнашевич: по карьере футболиста не соскучился, я уже наигрался

РИА Новости13:51

Игнашевич стал главным тренером «Торпедо». А где тренируют бывшие звезды РПЛ?

Sports.ru14:55

Сергей Игнашевич — о победе над «Шеффилдом»: «Игроки помоложе волновались в первые минуты матча»

Матч ТВ13:29

Игнашевич: не скучаю по карьере игрока, уже наигрался

Чемпионат14:38
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Политика

Саакашвили обвинил россиян в наглости из-за ситуации в Грузии

Комментируя приостановку пассажирского авиасообщения между Грузией и РФ, Саакашвили призвал украинских граждан чаще посещать южнокавказскую страну вместо россиян.
Обновлено в 19:58
Общество

Женщина с тысячью лиц: Мерил Стрип отмечает юбилей

Рекордсменка по номинациям на премию "Золотой глобус", трижды лауреат "Оскара", актриса, которой восхищаются коллеги, а режиссеры почитают за великую удачу заполучить ее к себе в картину, — Мерил Стрип сегодня отмечает 70-летие.
Обновлено в 01:00
Шоу-бизнес

Лопырева не брезгует ходить по дому в кроссовках

По дому в Майами возлюбленная бизнесмена Игоря Булатова перемещается в обуви. И вместо тапочек модель использует кроссовки.
Обновлено в 10:00
Происшествия

Четыре человека погибли в ДТП в Забайкалье

Обновлено в 12:03
Кино

Акула-убийца из «Челюстей» ожила

Модель акулы-убийцы из фильма "Челюсти" отреставрировали и передали в музей.
Обновлено в 19:41
Происшествия

В Китае пьяный мужчина въехал на внедорожнике в толпу пешеходов

Обновлено в 21:42
Политика

В «Росэлектронике» рассказали о перспективах сотрудничества с Белоруссией

Белоруссия предлагает РФ участвовать в конкурсах на поставку инспекционно-досмотровых комплексов (ИДК) для установки на пограничных пунктах пропуска, сообщил РИА Новости советник генерального директора холдинга "Росэлектроника" (входит в Ростех) – руководитель проекта ИДК Константин Фурсиков.
Обновлено в 20:09
Происшествия

Полиция задержала участника пикета в защиту журналиста в Махачкале

Полиция в Махачкале задержала местного журналиста Шамиля Абашилова во время серии одиночных пикетов в поддержку коллеги Абдулмумина Гаджиева, отправленного в СИЗО за якобы «финансирование терроризма».
Обновлено в 08:19
Политика

В Ростуризме предрекли серьезное сокращение турпотока в Грузию

По словам главы Ростуризма, из-за инцидента с Грузией может вырасти турпоток в другие места: на юг России, в Крым, в Азербайджан или Армению.
Обновлено в 22:05
Экономика

Карлоса Гона подозревают в присвоении свыше $3 млн из средств Renault

Экс-главу альянса Renault–Nissan–Mitsubishi Карлоса Гона подозревают в присвоении порядка $3,25 млн из президентского фонда Renault, который использовался для выплаты вознаграждений, пишет газета The Asahi Shimbun в воскресенье, 23 июня.
Обновлено в 22:13
Культура

Изможденная Хлебникова напала на Алибасова во время шоу Малахова

Обновлено в 10:30
Армия и оружие

Минобороны рассекретило документы об обороне Брестской крепости

Минобороны России создало на своем сайте раздел c рассекреченными документами об обороне Брестской крепости.
Обновлено вчера в 23:05
Космос

Для ракеты «Ангара-А5В» разработают модернизированные разгонные блоки

Отмечается, что для «Ангары-А5В» будут использоваться модернизированные разгонные блоки с увеличенной заправкой топлива — кислородно-керосиновый ДМ-УЗ и кислородно-водородный КВТК-УЗ.
Обновлено вчера в 19:35
Шоу-бизнес

Дочь Валерия Меладзе рассталась с мужем

Брак 28-летней наследницы певца Инги с марокканским журналистом Нури Вергезе продлился меньше двух лет.
Обновлено в 12:40
Спорт

Сборная России по волейболу обыграла Болгарию в матче Лиги наций

В ночь на 23 июня (по московскому времени) состоялся матч предварительного этапа Лиги наций Болгария — Россия.
Обновлено в 18:51
Политика

Путин признался, куда пошли деньги обманутых стариков

Президент отметил, что говорит на эту тему «с болью в сердце». Но при этом министр не может получать те же деньги, что и рядовой сотрудник.
Обновлено в 16:30
Политика

Россия потребовала от Грузии вернуть долги

Причинами запрета на полеты грузинских авиакомпаний в Россию стали необходимость обеспечить достаточный уровень авиационной безопасности и наличие просроченной задолженности за аэронавигационную деятельность, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление российского Минтранса.
Обновлено в 11:55
Происшествия

Знаменитый китайский вещевой рынок загорелся в Уссурийске

Рано утром в воскресенье, 23 июня, в Уссурийске загорелся обувной склад на легендарном «китайском рынке», многие годы одевавшим половину Приморья.
Обновлено в 21:37
Космос

НАСА нашло на Марсе возможные признаки жизни

Марсоход НАСА Curiosity обнаружил в среду высокое количество метана в воздухе на Марсе, что может быть признаком жизни на планете неких микроорганизмов, пишет The New York Times.
Обновлено в 22:31
Шоу-бизнес

В Сети раскритиковали принца Гарри за формальное поздравление брата

Фанаты возмутились формальным поздравлением принца Уильяма в инстаграме Меган Маркл и принца Гарри, герцога и герцогини Сассексских, сообщает The Sun.
Обновлено вчера в 12:40
Музыка

Jonas Brothers приняли участие в латиноамериканском празднике в клипе «Runaway»

Песню записали популярные латиноамериканские исполнители Себастьян Ятра, Натти Наташа и Дэдди Янки, а также приглашенные американские гости – трио Jonas Brothers.
Обновлено в 20:10
Армия и оружие

Российские военные передали беженцам из Идлиба две тонны гумпомощи

Обновлено в 22:09
Космос

«Атлас космоса» меняет взгляд на Солнечную систему

На новой карте Солнечной системы Элеоноры Латц, которая показывает точные орбитальные траектории более 18 000 небесных объектов, можно найти Марс.
Обновлено вчера в 03:03
Энергетика

На Украине заявили о критическом дефиците газа

Оператор украинской газотранспортной системы "Укртрансгаз" заявил о критическом дефиците газа в хранилищах.
Обновлено в 18:21
Армия и оружие

Украинский наемник «Ан-Нусры» подорвался на СВУ в окрестностях Алеппо

По предварительным сведениям, наемник из Украины подорвался в ходе неудачной попытки установить взрывное устройство на линии соприкосновения с бойцами САА.
Обновлено в 11:30
Экономика

В Georgian Airways заявили об отсутствии долгов перед Россией

В министерстве заявили, что грузинская сторона признала задолженность в 2008 году, но не погасила ее.
Обновлено в 23:01
Политика

Стали известны детали записки, за потерю которой Путину стыдно

В время «прямой линии», которая состоялась 20 июня, президент признался, что ему стыдно за потеряю записки с просьбой от пожилой женщины, которая упала перед ним на колени.
Обновлено в 14:56
Политика

Соловьев прокомментировал повышение цен в грузинских кафе для россиян

Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал идею грузинских рестораторов повысить цены для российских туристов.
Обновлено в 14:50
Гаджеты

В Китае началось производства восьмиядерного процессора Zhaoxin KX-6000, соответствующего по производительности Intel Core i5-7400

Еще во время анонса говорилось о том, что производительность этого CPU соответствует производительности Intel Core i5 седьмого поколения, а сейчас стало известно, о какой именно модели CPU Intel шла речь – Core i5-7400.
Обновлено в 15:39
Политика

Член СПЧ призвал Грузию извиниться перед Россией

Ранее, как писал News.ru, о своей встревоженности ситуацией сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров, а о необходимости извинений со стороны Грузии заявил депутат Госдумы Сергей Гаврилов, действия которого стали формальным поводом для агрессивного поведения лидеров оппозиции и радикалов.
Обновлено в 10:03
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Сергей Игнашевич
Российский футболист
Российский футболист, защитник, шестикратный чемпион России, семикратный обладатель Кубка России, семикратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка УЕФА, бронзовый призёр чемпионата Европы 2008 года. Заслуженный мастер спорта России, Кавалер ордена Дружбы и ордена Почёта.
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