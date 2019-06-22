Футбол
Игнашевич: по карьере футболиста не соскучился, я уже наигралсяРИА Новости 13:51
Главный тренер московского "Торпедо" Сергей Игнашевич заявил, что уже полностью адаптировался к тренерской работе и не скучает по карьере футболиста. "Торпедо" в субботу в Москве победило старейший футбольный клуб мира "Шеффилд" со счетом 5:0 в товарищеской встрече.
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 23:06, Вашингтон
Политика
Саакашвили обвинил россиян в наглости из-за ситуации в Грузии
Комментируя приостановку пассажирского авиасообщения между Грузией и РФ, Саакашвили призвал украинских граждан чаще посещать южнокавказскую страну вместо россиян.
Обновлено в 19:58
Общество
Женщина с тысячью лиц: Мерил Стрип отмечает юбилей
Рекордсменка по номинациям на премию "Золотой глобус", трижды лауреат "Оскара", актриса, которой восхищаются коллеги, а режиссеры почитают за великую удачу заполучить ее к себе в картину, — Мерил Стрип сегодня отмечает 70-летие.
Обновлено в 01:00
Шоу-бизнес
Лопырева не брезгует ходить по дому в кроссовках
По дому в Майами возлюбленная бизнесмена Игоря Булатова перемещается в обуви. И вместо тапочек модель использует кроссовки.
Обновлено в 10:00
Происшествия
Четыре человека погибли в ДТП в Забайкалье
Обновлено в 12:03
Кино
Акула-убийца из «Челюстей» ожила
Модель акулы-убийцы из фильма "Челюсти" отреставрировали и передали в музей.
Обновлено в 19:41
Политика
В «Росэлектронике» рассказали о перспективах сотрудничества с Белоруссией
Белоруссия предлагает РФ участвовать в конкурсах на поставку инспекционно-досмотровых комплексов (ИДК) для установки на пограничных пунктах пропуска, сообщил РИА Новости советник генерального директора холдинга "Росэлектроника" (входит в Ростех) – руководитель проекта ИДК Константин Фурсиков.
Обновлено в 20:09
Происшествия
Полиция задержала участника пикета в защиту журналиста в Махачкале
Полиция в Махачкале задержала местного журналиста Шамиля Абашилова во время серии одиночных пикетов в поддержку коллеги Абдулмумина Гаджиева, отправленного в СИЗО за якобы «финансирование терроризма».
Обновлено в 08:19
Политика
В Ростуризме предрекли серьезное сокращение турпотока в Грузию
По словам главы Ростуризма, из-за инцидента с Грузией может вырасти турпоток в другие места: на юг России, в Крым, в Азербайджан или Армению.
Обновлено в 22:05
Экономика
Карлоса Гона подозревают в присвоении свыше $3 млн из средств Renault
Экс-главу альянса Renault–Nissan–Mitsubishi Карлоса Гона подозревают в присвоении порядка $3,25 млн из президентского фонда Renault, который использовался для выплаты вознаграждений, пишет газета The Asahi Shimbun в воскресенье, 23 июня.
Обновлено в 22:13
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы об обороне Брестской крепости
Минобороны России создало на своем сайте раздел c рассекреченными документами об обороне Брестской крепости.
Обновлено вчера в 23:05
Космос
Для ракеты «Ангара-А5В» разработают модернизированные разгонные блоки
Отмечается, что для «Ангары-А5В» будут использоваться модернизированные разгонные блоки с увеличенной заправкой топлива — кислородно-керосиновый ДМ-УЗ и кислородно-водородный КВТК-УЗ.
Обновлено вчера в 19:35
Шоу-бизнес
Дочь Валерия Меладзе рассталась с мужем
Брак 28-летней наследницы певца Инги с марокканским журналистом Нури Вергезе продлился меньше двух лет.
Обновлено в 12:40
Спорт
Сборная России по волейболу обыграла Болгарию в матче Лиги наций
В ночь на 23 июня (по московскому времени) состоялся матч предварительного этапа Лиги наций Болгария — Россия.
Обновлено в 18:51
Политика
Путин признался, куда пошли деньги обманутых стариков
Президент отметил, что говорит на эту тему «с болью в сердце». Но при этом министр не может получать те же деньги, что и рядовой сотрудник.
Обновлено в 16:30
Политика
Россия потребовала от Грузии вернуть долги
Причинами запрета на полеты грузинских авиакомпаний в Россию стали необходимость обеспечить достаточный уровень авиационной безопасности и наличие просроченной задолженности за аэронавигационную деятельность, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление российского Минтранса.
Обновлено в 11:55
Происшествия
Знаменитый китайский вещевой рынок загорелся в Уссурийске
Рано утром в воскресенье, 23 июня, в Уссурийске загорелся обувной склад на легендарном «китайском рынке», многие годы одевавшим половину Приморья.
Обновлено в 21:37
Космос
НАСА нашло на Марсе возможные признаки жизни
Марсоход НАСА Curiosity обнаружил в среду высокое количество метана в воздухе на Марсе, что может быть признаком жизни на планете неких микроорганизмов, пишет The New York Times.
Обновлено в 22:31
Шоу-бизнес
В Сети раскритиковали принца Гарри за формальное поздравление брата
Фанаты возмутились формальным поздравлением принца Уильяма в инстаграме Меган Маркл и принца Гарри, герцога и герцогини Сассексских, сообщает The Sun.
Обновлено вчера в 12:40
Музыка
Jonas Brothers приняли участие в латиноамериканском празднике в клипе «Runaway»
Песню записали популярные латиноамериканские исполнители Себастьян Ятра, Натти Наташа и Дэдди Янки, а также приглашенные американские гости – трио Jonas Brothers.
Обновлено в 20:10
Космос
«Атлас космоса» меняет взгляд на Солнечную систему
На новой карте Солнечной системы Элеоноры Латц, которая показывает точные орбитальные траектории более 18 000 небесных объектов, можно найти Марс.
Обновлено вчера в 03:03
Энергетика
На Украине заявили о критическом дефиците газа
Оператор украинской газотранспортной системы "Укртрансгаз" заявил о критическом дефиците газа в хранилищах.
Обновлено в 18:21
Армия и оружие
Украинский наемник «Ан-Нусры» подорвался на СВУ в окрестностях Алеппо
По предварительным сведениям, наемник из Украины подорвался в ходе неудачной попытки установить взрывное устройство на линии соприкосновения с бойцами САА.
Обновлено в 11:30
Экономика
В Georgian Airways заявили об отсутствии долгов перед Россией
В министерстве заявили, что грузинская сторона признала задолженность в 2008 году, но не погасила ее.
Обновлено в 23:01
Политика
Стали известны детали записки, за потерю которой Путину стыдно
В время «прямой линии», которая состоялась 20 июня, президент признался, что ему стыдно за потеряю записки с просьбой от пожилой женщины, которая упала перед ним на колени.
Обновлено в 14:56
Политика
Соловьев прокомментировал повышение цен в грузинских кафе для россиян
Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал идею грузинских рестораторов повысить цены для российских туристов.
Обновлено в 14:50
Гаджеты
В Китае началось производства восьмиядерного процессора Zhaoxin KX-6000, соответствующего по производительности Intel Core i5-7400
Еще во время анонса говорилось о том, что производительность этого CPU соответствует производительности Intel Core i5 седьмого поколения, а сейчас стало известно, о какой именно модели CPU Intel шла речь – Core i5-7400.
Обновлено в 15:39
Политика
Член СПЧ призвал Грузию извиниться перед Россией
Ранее, как писал News.ru, о своей встревоженности ситуацией сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров, а о необходимости извинений со стороны Грузии заявил депутат Госдумы Сергей Гаврилов, действия которого стали формальным поводом для агрессивного поведения лидеров оппозиции и радикалов.
Обновлено в 10:03