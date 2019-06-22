Игнашевич: по карьере футболиста не соскучился, я уже наигралсяРИА Новости 13:51

Главный тренер московского "Торпедо" Сергей Игнашевич заявил, что уже полностью адаптировался к тренерской работе и не скучает по карьере футболиста. "Торпедо" в субботу в Москве победило старейший футбольный клуб мира "Шеффилд" со счетом 5:0 в товарищеской встрече.

Игнашевич: по карьере футболиста не соскучился, я уже наигрался

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