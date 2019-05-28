Футбол
Игнашевич официально покинул ЦСКАРамблер 08:16
Тренер молодежной команды ЦСКА Сергей Игнашевич решил оставить свой пост и покинуть клуб после 15 лет работы. Об этом сообщается на сайте клуба. С 2004-го по лето 2018 года Игнашевич был футболистом ЦСКА.
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