Футбол

Игнашевич может возглавить «Балтику»
News.ru
07:23

Футбольный клуб «Балтика» (Калининград) рассматривает на пост главного тренера экс-защитника сборной России Сергея Игнашевича. Об этом сообщил генеральный директор клуба Тажутдин Качукаев.
News.ru07:23
Сергей Игнашевич
В декабре получаю тренерскую лицензию. Есть желание стать тренером, хорошим тренером. Пока такие мысли.
— Сергей Игнашевич, российский футболистРИА Новости 05:14

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Сергей Игнашевич
Российский футболист
Российский футболист, защитник, шестикратный чемпион России, семикратный обладатель Кубка России, семикратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка УЕФА, бронзовый призёр чемпионата Европы 2008 года. Заслуженный мастер спорта России, Кавалер ордена Дружбы и ордена Почёта.
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