Генеральный директор «Балтики» Тажутдин Качукаев рассказал, что клуб планирует расторгнуть контракт с главным тренером команды Игорем Ледяховым.

«Балтика» ведет переговоры по расторжению контракта с Ледяховым

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