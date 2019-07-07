Футбол
Игнашевич дебютировал в качестве тренераLenta.ru 15:11
ФНЛ, сегодня
Центральный стадион профсоюзов
|81′
Иван Сергеев
Единственный мяч на 81-й минуте забил российский форвард «Торпедо» Иван Сергеев. Для наставника москвичей Сергея Игнашевича это стало первым официальным матчем в новом качестве. 4 июня Игнашевич был назначен главным тренером «Торпедо».
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