Футбол

Игнашевич дебютировал в качестве тренераLenta.ru 15:11

Факел — Торпедо (Москва)
0 – 1
Матч завершён
ФНЛ, сегодня
Центральный стадион профсоюзов
81′
Иван Сергеев
Единственный мяч на 81-й минуте забил российский форвард «Торпедо» Иван Сергеев. Для наставника москвичей Сергея Игнашевича это стало первым официальным матчем в новом качестве. 4 июня Игнашевич был назначен главным тренером «Торпедо».
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