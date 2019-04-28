Футбол

Игбун стал лучшим бомбардиром в истории «Уфы»Матч ТВ 09:02

Нападающий «Уфы» Сильвестр Игбун стал лучшим бомбардиром в истории клуба. В матче 26-го тура РПЛ против «Урала» (4:1) нигериец оформил дубль и довел число своих забитых мячей за уфимскую команду до 24.
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Игбун стал лучшим бомбардиром в истории «Уфы»

Матч ТВ09:02

Игбун стал лучшим бомбардиром в истории «Уфы»

Sportbox.RU09:02

Игбун стал лучшим бомбардиром «Уфы» в истории

РИА Новости08:45

Игбун уступает только Мусе

Спорт-Экспресс06:52
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