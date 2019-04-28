Футбол
Игбун стал лучшим бомбардиром в истории «Уфы»Матч ТВ 09:02
Нападающий «Уфы» Сильвестр Игбун стал лучшим бомбардиром в истории клуба. В матче 26-го тура РПЛ против «Урала» (4:1) нигериец оформил дубль и довел число своих забитых мячей за уфимскую команду до 24.
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Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 10:22, Ашберн
Культура
Валерия прокомментировала ситуацию с шоу «Голос. Дети»
Обновлено вчера в 12:53
Политика
В Великобритании занялись усилением мер противодействия России и Китаю
Британское правительство работает над пакетом мер по противодействию РФ и КНР, в частности, в финансовой сфере, пишет британская газета The Sunday Times.
Обновлено в 07:29
Происшествия
Пять дачных домов загорелись в СНТ «Газовик» в Новой Москве
Пожар произошел в Михаило-Ярцевском поселении в Новой Москве, горят пять дачных домов, сообщил ТАСС в воскресенье источник в экстренных службах.
Обновлено в 09:50
Политика
Зеленский поздравил украинцев с Пасхой на двух языках
Лидер второго тура выборов президента Украины Владимир Зеленский поздравил граждан страны с Пасхой на украинском и русском языках.
Обновлено в 05:16
Происшествия
Мина взорвалась на Октябрьской набережной в Петербурге
Обновлено в 09:23
Политика
Умер бывший глава Хакасии Алексей Лебедь
По предварительной информации, мужчина умер в больнице из-за внутреннего кровоизлияния. Бывшему главе региона было 64 года.
Обновлено вчера в 12:31
Шоу-бизнес
Менеджер МакSим рассказала о состоянии певицы после ДТП
Певица МакSим (настоящее имя Марина Абросимова) чувствует себя лучше, ее состояние оценивается как средней тяжести.
Обновлено вчера в 15:54
Шоу-бизнес
Ирину Цывину похоронили под фамилией Александра Благонравова
Отечественную актрису Ирину Цывину похоронили под фамилией ее последнего супруга Александра Благонравова.
Обновлено в 07:35
Происшествия
Гуф опубликовал видео пожара в доме соседей
Российский рэпер Алексей Долматов, выступающий под псевдонимом Гуф, выложил в Сеть видеозапись пожара на соседском участке в городском округе Наро-Фоминска города Апрелевки.
Обновлено в 09:40
Общество
AFP: французский путешественник пересек Атлантику в бочке
Обновлено в 04:40
Армия и оружие
Российские военные ловят беспилотники сетью
Посадку беспилотника «Орлан-10» с помощью сети на российский фрегат «Адмирал Эссен» 28 апреля показал телеканал «Звезда».
Обновлено в 10:18
Общество
В соцсетях публикуют доказательства накруток голосования в пользу дочери Алсу
Обновлено вчера в 05:00
Футбол
«Жирона» обыграла «Севилью» Промеса и покинула зону вылета
«Жирона» набрала 37 очков и поднялась из зоны вылета на 17-е место. «Севилья» идет на пятом месте, набрав 55 очков.
Обновлено в 09:56
Энергетика
Миллер заявил об интересе Китая к большим поставкам газа из России
В октябре 2018 года об обсуждении с китайскими партнерами возможностей поставок газа сверх контрактного объема Миллер говорил во время Петербургского международного газового форума.
Обновлено в 08:24
Происшествия
В Хабаровском крае разбился самолет Як-18
В Хабаровском крае разбился самолет Як-18. В результате авиакатастрофы погибли два человека. Об этом сообщили в правительстве региона.
Обновлено вчера в 02:57
Путешествия
Российские туристы застряли в Китае
Несколько десятков российских туристов застряли в транзитной зоне китайского аэропорта.
Обновлено в 07:08
Шоу-бизнес
Пугачева встретилась с проигравшими в финале «Голоса» детьми
Отмечается, что Пугачева вручила каждому приглашенному «Золотую звезду Аллы». Премия «Звезда Аллы» была учреждена Пугачевой в 2005 году.
Обновлено в 01:49
Политика
Пушков ответил на заявление Зеленского о паспортах РФ для украинцев
Российский сенатор Алексей Пушков ответил на заявление победившего на выборах президента Украины Владимира Зеленского о паспортах РФ для украинцев.
Обновлено в 08:49
Общество
Устроители акции «Бессмертный полк» в некоторых городах уже распределили места между предприятиями и организациями
Изначально акция "Бессмертный полк", которая проходит 9 мая, была народной, но затем ее стали организовывать чиновники.
Обновлено в 08:30
Экономика
Съемные квартиры выросли в цене
Съемные квартиры выросли в цене Собственники жилья начали проще относиться к увеличению запрашиваемых ставок.
Обновлено в 03:16
Автоспорт
Боттас стал победителем этапа «Формулы-1» Гран-при Азербайджана
Пилот "Мерседеса" финн Вальттери Боттас победил на этапе чемпионата "Формулы-1" Гран-при Азербайджана в Баку.
Обновлено в 09:55
Политика
Совбез Украины решил ликвидировать «Укроборонпром»
Выступая в эфире одного из украинских телеканалов, заместитель секретаря СНБО Сергей Кривонос рассказал, что не так давно прошел круглый стол с участием депутатов и специалистов, на котором обсуждалось лишение «Укроборонпрома» «не свойственных ему функций государственного управления», сообщает пресс-служба СНБО.
Обновлено в 08:51
Политика
Путин обсудит с кабмином реформу контрольно-надзорной деятельности
Президент России Владимир Путин обсудит с членами правительства реформу контрольно-надзорной деятельности.
Обновлено в 09:23
Политика
В Кремле заявили о готовности РФ к новым соглашениям в ядерной сфере
Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что необходимо выполнять уже имеющиеся соглашения в ядерной сфере.
Обновлено в 07:05
Наука
Ученые выяснили, к чему приводят стресс на работе и недосып
Стресс на работе вместе с нарушением сна у людей с гипертонией связаны с трехкратным повышением риска смерти от сердечно-сосудистых заболеваний.
Обновлено в 09:15
Армия и оружие
Разработчик самолета МС-21 опубликовал видео его полета
Корпорация «Иркут» опубликовала на своем канале на YouTube видео полета опытного самолета МС-21-300, который 27 апреля совершил беспересадочный перелет из Иркутска в Ульяновск.
Обновлено в 07:23
Происшествия
Снаряд времен ВОВ нашли на западе Москвы
Неразорвавшийся снаряд времен Великой Отечественной войны нашли возле храма Рождества Пресвятой Богородицы в районе Крылатское на западе Москвы.
Обновлено в 06:50
Экономика
Названа тройка стран, где россияне чаще всего покупают жилье
Тройку лидеров замыкает Турция, ее доля – 13,9%. При этом, стоит отметить, что популярность турецкой недвижимости из квартала в квартал растет, в то время как востребованность жилья в Болгарии среди россиян снижается.
Обновлено в 05:00
Политика
В Раде потребовали от России отменить указ о паспортах Донбассу
Первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко потребовала от России отменить решение об упрощенной выдаче российских паспортов жителям Донбасса.
Обновлено в 10:11