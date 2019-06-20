Футбол

Шунин признан болельщиками московского «Динамо» лучшим игроком сезонаРИА Новости вчера в 09:42

Вратарь и капитан "Динамо" Антон Шунин признан болельщиками московского футбольного клуба лучшим игроком сезона-2018/19. Итоги голосования были подведены на сайте "бело-голубых" и сайте болельщиков "Динамо".
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Игбун признан лучшим игроком «Уфы» в минувшем сезоне

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Болельщики «Динамо» признали Шунина лучшим игроком сезона

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Игбун признан болельщиками лучшим игроком «Уфы» в сезоне-2018/19

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Все про Спорт рувчера в 14:21

Шунин признан лучшим игроком «Динамо» в сезоне

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Следствие по делу сестер Хачатурян завершено

Расследование в отношении сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца, завершено.
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Политика

Обострилась обстановка в столице Грузии

Один из участников делегации депутат от "Единой России" Николай Земцов считает реакцию грузинской оппозиции необоснованной.
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Политика

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Следователи в Ингушетии возбудили уголовное дело о посягательстве на жизнь своего коллеги, которого пытались убить заложенным у его дома взрывным устройством, сообщил СК РФ на своем сайте.
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Кино

Том Йорк и Пол Томас Андерсон анонсировали короткометражку для Netflix

Лидер группы Radiohead Том Йорк и режиссёр Пол Томас Андерсон представили тизер к совместному короткометражному проекту ANIMA.
Обновлено вчера в 11:06
Политика

Россия и Хорватия договорились об облегченном визовом режиме

Россия и Хорватия подписали соглашение о праве на безвизовый въезд для экипажей самолетов и кораблей, спасателей и владельцев служебных паспортов.
Обновлено в 10:13
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Сергей Сироткин стал резервным пилотом McLaren

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Авто

Составлен рейтинг самых надежных автомобилей в мире

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На Украине заявили об угрозе потери страной газотранспортной системы

Бывший министр транспорта и связи Украины Евгений Червоненко в эфире телеканала NewsOne заявил, что в случае потери страной газотранспортной системы (ГТС), Киев ждёт «югославский сценарий».
Обновлено в 02:00
Происшествия

Житель Нижегородской области убил трех человек

По факту происшествия следователи возбудили уголовное дело по пункту "а" части 2 статьи 105 УК России ("Убийство двух и более лиц").
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Психиатры прокомментировали неадекватное поведение Алибасова

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Авто

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Kia уже давно разрабатывала новый компактный кроссовер, который станет заменой и главным конкурентом Hyundai Creta.
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Медики из Великобритании рассказали, как распознать рак легких по пальцам и ногтям.
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Ранее стало известно, что Носков обсуждал с главным исполнительным директором Huawei Го Пином возможный переход устройств китайского производителя на российскую операционную систему «Аврора».
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Журналист и телеведущий канала НТВ Андрей Норкин признался, что никогда не видел Владимира Путина таким, каким он предстал во время Прямой линии, рассказывая о стыдном эпизоде в своей президентской карьере.
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Российская авиакомпания "Аэрофлот" отменяет 13 рейсов, запланированных на субботу, 22 июня, в связи с прогнозом неблагоприятных метеоусловий.
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Армия и оружие

Иранские военные показали сбитый американский беспилотник

Генерал-майор КСИР Хосейн Салами подтвердил уничтожение американского шпионского беспилотника в районе южного побережья Ирана.
Обновлено в 07:30
Общество

В Госдуме оценили предложение расширить полномочия инспекторов ГАИ

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Наука

Потерянные бумажники с деньгами возвращают владельцам чаще

Ален Кон (Alain Cohn) из Мичиганского университета, Мишель-Андре Маршал (Michel André Maréchal) из Цюрихского университета отправили тринадцать швейцарских студентов в разные страны мира с заданием проверить, насколько часто там будут возвращать владельцам найденные бумажники.
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София Ротару выступит в России после долгого перерыва

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Сторонники «Православной церкви Украины» избили верующих женщин

В результате нападения у одной женщины сломан нос, другая получила сотрясение мозга, еще одну госпитализировали с тяжелыми травмами.
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Археологи обнаружили на дне моря артефакты битвы при Саламине

Ученым-археологам из Греции удалось обнаружить на дне моря артефакты времен битвы при Саламине.
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Путин анонсировал повышение пенсий военным пенсионерам

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МВД нашло нарушения в работе задержавших Голунова полицейских

13 июня в связи с делом Голунова были уволены два генерала МВД – начальник УВД по ЗАО Москвы Андрей Пучков и начальник управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по Москве Юрий Девяткин.
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«Спартак» объявил о трансфере футболиста «Ромы» Понсе

Московский футбольный клуб «Спартак» подписал контракт с аргентинским нападающим итальянской «Ромы» Эсекьеле Понсе.
Обновлено в 08:11
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