Шунин признан болельщиками московского «Динамо» лучшим игроком сезонаРИА Новости вчера в 09:42

Вратарь и капитан "Динамо" Антон Шунин признан болельщиками московского футбольного клуба лучшим игроком сезона-2018/19. Итоги голосования были подведены на сайте "бело-голубых" и сайте болельщиков "Динамо".

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