Футбол

Игбун признан лучшим игроком «Уфы» в минувшем сезонеSoccer.ru 08:55

Нападающий "Уфы" Сильвестр Игбун признан болельщиками команды лучшим футболистом уфимцев в прошлом сезоне.
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Игбун признан лучшим игроком «Уфы» прошедшего сезона по версии болельщиков

Sport24.ru07:20

Игбун – лучший игрок «Уфы» в сезоне-2018/19

Спорт-Экспресс07:08

Болельщики «Уфы» признали Игбуна лучшим игроком сезона-2018/19

Чемпионат08:41

Игбун — лучший игрок «Уфы» сезона-2018/19 по версии болельщиков

Матч ТВ07:37

Игбун — лучший игрок «Уфы» сезона-2018/19 по версии болельщиков

Sportbox.RU07:37

Игбун признан болельщиками лучшим игроком «Уфы» в сезоне-2018/19

РИА Новости07:17

Игбун признан лучшим игроком «Уфы» в минувшем сезоне

Soccer.ru08:55
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Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 12:06, Ашберн
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В своем новом клипе Филипп Киркоров принимает роды Напомним, что в последнее время каждый новый клип Киркорова производит эффект разорвавшейся бомбы.
Обновлено вчера в 05:30
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13 июня в связи с делом Голунова были уволены два генерала МВД – начальник УВД по ЗАО Москвы Андрей Пучков и начальник управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по Москве Юрий Девяткин.
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Дроздов жалуется на унижения при съемках «В мире животных»

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В Тбилиси возобновилась акция протеста у здания парламента

К парламенту направлены несколько сотен силовиков. Вчера в Тбилиси прошла многотысячная акция, которую с применением силы разогнал спецназ.
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Представлены смартфоны Huawei Nova 5, Nova 5 Pro и Nova 5i

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Ford продаст на торгах заводы в Набережных Челнах и Всеволожске

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В Ингушетии попытались убить следователя по особо важным делам

В Ингушетии произошло покушение на следователя по особо важным делам следственного отдела по Сунженскому району.
Обновлено в 10:43
Общество

Жителям нижних этажей придется больше платить за отопление

Названы способы предотвратить взрывы газа в России В результате плата за отопление жителей нижних этажей может существенно увеличиться, пишет «Газета.ру».
Обновлено вчера в 01:57
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Коутиньо может вернуться в «Ливерпуль»

По данным Le10Sport, интерес к 27-летнему бразильцу проявляет "Ливерпуль", за который он выступал до переезда на "Камп Ноу".
Обновлено в 03:48
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14-летняя российская велогонщица погибла во время тренировки

14-летняя российская велогонщица Ольга Штанько погибла в ДТП во время тренировки.
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Британка «в шутку» послушала сына стетоскопом и спасла ему жизнь

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Авто

GM-АвтоВАЗ расширит модельный ряд Chevrolet Niva

В рамках отдельного проекта планируется расширение модельного ряда Chevrolet Niva.
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Политика

В Грузию не пустили специального корреспондента «Коммерсанта»

Пограничная полиция Грузии не пустила в страну специального корреспондента «Коммерсанта» Владимира Соловьева.
Обновлено в 10:23
Политика

Владимир Путин в ходе прямой линии рассказал, за что ему стыдно

Несмотря на прошедшее время, Путин признался, что ему до сих пор стыдно. Президент рассказал о случае почти двадцатилетней давности.
Обновлено вчера в 10:33
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В Ровенской области на западе Украины сторонники официальной Православной церкви Украины (ПЦУ) при попытке захватить церковный дом каноничной Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) избили прихожанок.
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Политика

В Крыму зафиксировали рост турпотока с Украины

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Ирина Хакамада недавно дала интервью, в котором рассказала о своей дочери, 22-летней Марии, имеющей синдром Дауна.
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Более 1 млн москвичей посмотрели прямую линию с президентом РФ Владимиром Путиным 20 июня.
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Президент Украины Зеленский внес в парламент проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения личного голосования народными депутатами.
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После появления в модельном ряду Kia большого кроссовера Telluride, у многих автолюбителей появилось мнение, что рамный внедорожник Mohave, который выпускается с 2008 года, снимут с производства.
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Суд арестовал главу Пушкинского района Подмосковья

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В свои 33 года Катерина Шпица, успешная актриса и мама, выглядит как молоденькая девчонка - ее возраст не дает ей никто.
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