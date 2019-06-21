Футбол
Игбун признан лучшим игроком «Уфы» в минувшем сезонеSoccer.ru 08:55
Нападающий "Уфы" Сильвестр Игбун признан болельщиками команды лучшим футболистом уфимцев в прошлом сезоне.
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Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 12:06, Ашберн
Культура
Иван Ургант назвал популярность Бузовой «уродливой новостью»
Обновлено в 03:33
Происшествия
В столкновениях в Тбилиси пострадали десятки человек
Обновлено вчера в 16:22
Шоу-бизнес
В своем новом клипе Филипп Киркоров принимает роды
В своем новом клипе Филипп Киркоров принимает роды Напомним, что в последнее время каждый новый клип Киркорова производит эффект разорвавшейся бомбы.
Обновлено вчера в 05:30
Происшествия
МВД нашло нарушения в работе задержавших Голунова полицейских
13 июня в связи с делом Голунова были уволены два генерала МВД – начальник УВД по ЗАО Москвы Андрей Пучков и начальник управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по Москве Юрий Девяткин.
Обновлено в 08:26
Общество
Дроздов жалуется на унижения при съемках «В мире животных»
Обновлено вчера в 09:51
Политика
В Тбилиси возобновилась акция протеста у здания парламента
К парламенту направлены несколько сотен силовиков. Вчера в Тбилиси прошла многотысячная акция, которую с применением силы разогнал спецназ.
Обновлено в 11:30
Гаджеты
Представлены смартфоны Huawei Nova 5, Nova 5 Pro и Nova 5i
Компания Huawei только что представила несколько своих новых смартфонов. Новинок три: Nova 5, Nova 5 Pro и Nova 5i.
Обновлено в 05:22
Происшествия
В Ингушетии попытались убить следователя по особо важным делам
В Ингушетии произошло покушение на следователя по особо важным делам следственного отдела по Сунженскому району.
Обновлено в 10:43
Общество
Жителям нижних этажей придется больше платить за отопление
Названы способы предотвратить взрывы газа в России В результате плата за отопление жителей нижних этажей может существенно увеличиться, пишет «Газета.ру».
Обновлено вчера в 01:57
Футбол
Коутиньо может вернуться в «Ливерпуль»
По данным Le10Sport, интерес к 27-летнему бразильцу проявляет "Ливерпуль", за который он выступал до переезда на "Камп Ноу".
Обновлено в 03:48
Происшествия
14-летняя российская велогонщица погибла во время тренировки
14-летняя российская велогонщица Ольга Штанько погибла в ДТП во время тренировки.
Обновлено в 11:37
Авто
GM-АвтоВАЗ расширит модельный ряд Chevrolet Niva
В рамках отдельного проекта планируется расширение модельного ряда Chevrolet Niva.
Обновлено в 04:32
Политика
В Грузию не пустили специального корреспондента «Коммерсанта»
Пограничная полиция Грузии не пустила в страну специального корреспондента «Коммерсанта» Владимира Соловьева.
Обновлено в 10:23
Политика
Владимир Путин в ходе прямой линии рассказал, за что ему стыдно
Несмотря на прошедшее время, Путин признался, что ему до сих пор стыдно. Президент рассказал о случае почти двадцатилетней давности.
Обновлено вчера в 10:33
Происшествия
Пьяные сторонники официальной церкви Украины избили прихожанок УПЦ
В Ровенской области на западе Украины сторонники официальной Православной церкви Украины (ПЦУ) при попытке захватить церковный дом каноничной Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) избили прихожанок.
Обновлено в 11:08
Политика
В Крыму зафиксировали рост турпотока с Украины
Обновлено в 06:15
Шоу-бизнес
Ирина Хакамада рассказала о своей «особенной» дочери
Ирина Хакамада недавно дала интервью, в котором рассказала о своей дочери, 22-летней Марии, имеющей синдром Дауна.
Обновлено в 05:56
Религия
В РПЦ заявили, что оружие массового поражения не должно освящаться
Оружие массового поражения не должно освящаться священнослужителями, заявил заместитель управляющего делами Московской патриархии епископ Зеленоградский Савва (Тутунов).
Обновлено в 06:28
Общество
«Прямую линию с Владимиром Путиным» посмотрели более 1 млн москвичей
Более 1 млн москвичей посмотрели прямую линию с президентом РФ Владимиром Путиным 20 июня.
Обновлено в 09:19
Политика
Зеленский внес в Раду законопроект против «кнопкодавства»
Президент Украины Зеленский внес в парламент проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения личного голосования народными депутатами.
Обновлено в 07:09
Авто
Новый Kia Mohave замечен во время испытаний
После появления в модельном ряду Kia большого кроссовера Telluride, у многих автолюбителей появилось мнение, что рамный внедорожник Mohave, который выпускается с 2008 года, снимут с производства.
Обновлено в 09:07
Происшествия
Суд арестовал главу Пушкинского района Подмосковья
Суд арестовал задержанного главу Пушкинского района Московской области Евгения Жиркова, сообщили РБК в пресс-службе Басманного суда.
Обновлено в 08:30
Общество
МВД предложило расширить полномочия инспекторов ДПС
Представители МВД обнародовали предложения по корректировке Кодекса об административных правонарушениях, касающиеся, в том числе, расширения полномочий инспекторов ГАИ.
Обновлено в 04:46
Экономика
Орешкин призвал остановить рост «пузыря» в потребкредитовании
Глава Минэкономики Максим Орешкин заявил о необходимости остановить разрастание «пузыря» в сфере потребительского кредитования.
Обновлено вчера в 17:41
Происшествия
В Петербурге госпитализировали двух братьев, которых избила мать
В Петербурге два маленьких мальчика оказались в больнице после того, как их избила и искусала собственная мать.
Обновлено в 08:51
Шоу-бизнес
Катерина Шпица высказалась о пластических операциях
В свои 33 года Катерина Шпица, успешная актриса и мама, выглядит как молоденькая девчонка - ее возраст не дает ей никто.
Обновлено в 10:30
Армия и оружие
США запросили заседание Совбеза ООН по Ирану
Обновлено в 11:20