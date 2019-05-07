Футбол
Игбун признан лучшим игроком «Уфы» в апрелеSport24.ru 04:25
Нападающего Сильвестра Игбуна признали лучшим игроком «Уфы» в апреле. В голосовании болельщиков он набрал 59,8% голосов.
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Автоматически обработаны 7333 источника, обновлено в 07:18, Ашберн
Происшествия
В Мурманской области самолет провалился под лед
Обновлено в 06:07
Шоу-бизнес
Владимир Пресняков оправдался за свое отсутствие на юбилее Пугачевой
Поклонники Пугачевой и журналисты обратили внимание, однако, что на юбилейном концерте отсутствовал близкий друг семьи и фактически родственник Аллы Борисовны Владимир Пресняков.
Обновлено вчера в 08:40
Общество
Названы аномально голосовавшие за дочь Алсу на «Голосе» регионы
По данным СМИ, речь идет о Москве и Подмосковье, а также Курской, Калининградской и Кировской областях.
Обновлено в 06:49
Происшествия
Названы ошибки пилотов сгоревшего в Шереметьево самолета
Обновлено в 06:01
Происшествия
В Сочи потушили пожар в двухэтажном доме
Обновлено в 04:05
Шоу-бизнес
Никита Михалков раскритиковал сюжеты отечественных ток-шоу
Никита Михалков раскритиковал сюжеты отечественных ток-шоу По словам Никиты Сергеевича, он не призывает закрыть популярные среди отечественных телезрителей ток-шоу, так как ему и самому трудно оторваться от их просмотра во время приема пищи.
Обновлено в 04:30
Политика
Генпрокуратура Украины вызвала Порошенко на допрос
Генеральная прокуратура Украины вызвала на допрос Петра Порошенко, сообщает агентство "Украинские новости" со ссылкой на начальника управления специальных расследований ведомства Сергея Горбатюка.
Обновлено вчера в 08:15
Политика
В Кремле назвали слова Глазьева о «переселенцах» в Донбасс личным мнением
Высказывание советника президента РФ Сергея Глазьева о "переселенцах" в Донбасс является его личным мнением и не обсуждается в Кремле, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитирий Песков.
Обновлено в 07:09
Происшествия
По делу о загрязнении нефти в «Дружбе» задержаны четыре человека
Министр энергетики России Александр Новак сообщил, что по делу о загрязнении нефти в трубопроводе «Дружба» задержаны четыре человека.
Обновлено в 06:12
Происшествия
Выживший пассажир сгоревшего SSJ-100 рассказал, как проходила эвакуация
Олег Молчанов - пассажир загоревшегося лайнера SSJ-100, совершившего экстренную посадку в Шереметьево 5 мая, рассказал, как проходила эвакуация из самолета.
Обновлено в 07:10
Экономика
Таллин и Рига согласовали пошлину на российскую электроэнергию
Эстония и Латвия договорились ввести пошлину на импорт российской электроэнергии.
Обновлено в 03:14
Политика
Постановление об инаугурации Зеленского 19 мая зарегистрировано в Раде
Проект постановления о проведении инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского зарегистрирован 19 мая.
Обновлено в 04:36
Политика
В Германии назвали условия снятия санкций с России
В Берлине вице-президент бундестага Томас Оперман озвучил условия снятия санкций с России.
Обновлено вчера в 16:59
Общество
Генеральная репетиция парада Победы на Дворцовой прошла без авиации
Генеральная репетиция парада Победы прошла сегодня утром в Петербурге. Об этом сообщает корреспондент 78.ru.
Обновлено в 04:28
Происшествия
Кокорин и Мамаев выступили с последним словом в суде
Нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев, ставшие фигурантами дела о двух драках в Москве, выступили с последним словом в Пресненском районном суде, передает «Медиазона».
Обновлено вчера в 15:43
Политика
Переговоры Лаврова и Помпео запланированы на 14 мая в Сочи
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подтвердила подготовку переговоров министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Майкла Помпео 14 мая в Сочи.
Обновлено в 05:28
Происшествия
Мужчина с пистолетом ворвался в нижегородский монастырь
Мужчина с пистолетом ворвался в Печерский монастырь Нижнего Новгорода.
Обновлено в 05:36
Авто
Porsche 911 Speedster стал доступен для заказа в России
Немецкий автопроизводитель Porsche начал производство спорткара 911 Speedster. Об этом 7 мая сообщает пресс-служба бренда.
Обновлено в 04:16
Происшествия
Замначальника полиции Кузбасса задержан по подозрению во взятке
В Кузбассе задержан заместитель начальника полиции по оперативной работе Главного управления МВД России по Кемеровской области Вячеслав Безлюдько.
Обновлено в 00:49
Игры
Mordhau продалась тиражом в 500 тысяч копий за первую неделю
Независимая студия Triternion из Словении объявила, что её онлайновый боевик про средневековых рыцарей под названием Mordhau за первую неделю продался тиражом в 500 тысяч копий.
Обновлено в 03:29
Шоу-бизнес
50-летняя Дженнифер Энистон снялась топлес для глянца
Американская актриса Дженнифер Энистон, недавно отпраздновавшая свое 50-летие, снялась в пикантной фотосессии для журнала Harper's Bazaar.
Обновлено вчера в 19:22
Происшествия
Вооруженную группировку поклонников Гитлера разоблачили в России
Группировку поклонников Адольфа Гитлера разоблачили в Центральном федеральном округе России накануне празднования Дня Победы.
Обновлено в 06:24
Армия и оружие
Рассекречены документы об освобождении Севастополя
Обновлено в 07:00
Общество
В Чечне заработало первое женское такси
Проект создания женского такси в Чечне одобрил арабский инвестиционный фонд имени шейха Зайеда, который выделил кредит.
Обновлено в 05:48
Происшествия
Шереметьево потребовал наказать снимавших на видео катастрофу SSJ 100
"Руководство аэропорта Шереметьево будет требовать, чтобы участвовавшие в видеозаписи лица, допустившие высказывания, противоречащие всем нормам общечеловеческой морали и профессиональной этики, были бы строжайшим образом наказаны", – говорится в сообщении.
Обновлено в 05:27
Происшествия
Жительницу Польши арестовали за плакаты Девы Марии с радужным нимбом
51-летнюю жительницу Польши Эльжбету Подлясную арестовали за распространение плакатов с Девой Марией с нимбом-радугой вокруг головы.
Обновлено вчера в 13:57
Хоккей
Панарин и Бобровский рассказали о своем будущем в «Коламбусе»
Российские хоккеисты клуба НХЛ «Коламбус Блю Джекетс» Артемий Панарин и Сергей Бобровский прокомментировали вылет команды из Кубка Стэнли от «Бостон Брюинс», а также возможность смены команды в следующем сезоне.
Обновлено в 01:49
Энергетика
«Нафтогаз» пожаловался Еврокомиссии на «Газпром»
Украинская госкомпания "Нафтогаз" подала жалобу на "Газпром" в Европейской комиссии (ЕК), обвинив российскую компанию в недобросовестной конкуренции из-за строительства трубопровода "Северный поток - 2". Об этом в своем фейсбуке написал исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.
Обновлено вчера в 17:22
Музыка
Сергей Лазарев отправился на первую репетицию «Евровидения»
Обновлено в 03:32
Общество
Сергей Собянин сменил главу департамента ЖКХ Москвы
Мэр Москвы Сергей Собянин уволил главу департамента ЖКХ Гасана Гасангаджиева.
Обновлено в 06:03