Нападающий «Уфы» Силвестр Игбун в интервью «СЭ» подчеркнул, что намерен покинуть клуб до закрытия трансферного окна. 28-летний нигериец отметил, что наиболее вероятный вариант продолжения карьеры для него — тульский «Арсенал».

с чего всё началось

Тульский клуб нападающий «Уфы» назвал в интервью изданию «Спорт-Экспресс». Сообщается, что 28-летний нигериец Сильвестр Игбун планирует уйти из клуба до закрытия трансферного окна. Не исключено, что свою карьеру футболист продолжит в тульском «Арсенале».

Игбун может перейти в «Арсенал»

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