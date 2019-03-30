Игало отказался от перехода в «Барселону»Спорт-Экспресс вчера в 22:40

Форвард сборной Нигерии Одион Игало заявил, что отказался зимой от перехода из "Чанчунь Ятай" в "Барселону". 29-летний нигериец с 21 голом в прошлом сезоне стал вторым в списке лучших бомбардиров.

Игало отказался от перехода в «Барселону»

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