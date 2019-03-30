Футбол
Игало отказался от перехода в «Барселону»Спорт-Экспресс вчера в 22:40
Форвард сборной Нигерии Одион Игало заявил, что отказался зимой от перехода из "Чанчунь Ятай" в "Барселону". 29-летний нигериец с 21 голом в прошлом сезоне стал вторым в списке лучших бомбардиров.
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Игало об отказе от аренды в «Барсе»: «Не хотел быть игроком на временной основе»
Sports.ruвчера в 22:40
Игрок сборной Нигерии: «Зимой звали в „Барселону“ запасным, но я заслуживаю большего»
Sport24.ruвчера в 16:44
Футболист сборной Нигерии: "Я заслуживаю большего, чем скамья запасных в "Барселоне"
Евро-футбол.рувчера в 16:57
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В Бурятии зафиксировали землетрясение магнитудой 4,8
В 07-47 по местному времени в субботу в Тункинском районе Республики Бурятия зафиксировали землетрясение магнитудой 4,8. Как сообщает пресс-служба республиканского Главка МЧС, эпицентр сейсмособытия находился в 46 км юго-восточнее поселка Кырен.
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Сбежавший из воинской части в Тверской области солдат найден мертвым
Сбежавший из воинской части в Тверской области солдат найден мертвым Предполагается, что военнослужащий покончил с собой.
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Прибыль группы «Транснефть» в 2018 году составила 225,4 млрд рублей по международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).
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В подмосковном бассейне руку пятилетнего ребенка затянуло в трубу
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Армия и оружие
Корабли НАТО вошли в Чёрное море
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Порошенко показал судьбоносную для истории Европы комнату
Президент Украины Петр Порошенко показал журналистам телеканала ICTV ситуационную комнату главы страны, в которой, по его словам, решалась "судьба Европы".
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Бывшие сотрудники Государственной инспекции безопасности дорожного движения (ГИБДД) Забайкальского края в составе преступной группы получали взятки за оформление документов на машины-конструкторы.
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«Газпром» запустил строительство «Балтийского СПГ»
Реализация проекта по строительству завода по переработке этансодержащего газа и производству сжиженного природного газа (СПГ) начата ПАО «Газпром», сообщили в пресс-службе компании.
Обновлено вчера в 21:56
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Умер журналист Максим Ковальский
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«Эвертон» летом планирует вернуть Влашича
Аренда Влашича в армейском клубе рассчитана до 30 июня. Никола забил 7 мячей за ЦСКА в текущем сезоне во всех турнирах.
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Саакашвили объяснил, почему жевал галстук в 2008 году
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Вучич объяснил, почему Сербия не может признать Крым частью России
Президент Сербии Александр Вучич в эфире телеканала «Россия 24» рассказал, почему Белград не может признать Крым территорией России.
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Указ о награждении председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко орденом Святого апостола Андрея Первозванного, подписанный президентом России Владимиром Путиным, опубликован 29 марта на сайте правовой информации.
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