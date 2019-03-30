Футбол

Игало отказался от перехода в «Барселону»Спорт-Экспресс вчера в 22:40

Форвард сборной Нигерии Одион Игало заявил, что отказался зимой от перехода из "Чанчунь Ятай" в "Барселону". 29-летний нигериец с 21 голом в прошлом сезоне стал вторым в списке лучших бомбардиров.
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Игало отказался от перехода в «Барселону»

Спорт-Экспрессвчера в 22:40

Игало: «Этой зимой отклонил предложение „Барселоны“»

Soccer.ruвчера в 23:05

Нигерийский форвард отказал «Барселоне»

LiveSport.ru01:50

Игрок сборной Нигерии отказался от перехода в «Барселону»

Газета.Ruвчера в 23:40

Игало об отказе от аренды в «Барсе»: «Не хотел быть игроком на временной основе»

Sports.ruвчера в 22:40

Игрок сборной Нигерии: «Зимой звали в „Барселону“ запасным, но я заслуживаю большего»

Sport24.ruвчера в 16:44

Футболист сборной Нигерии: "Я заслуживаю большего, чем скамья запасных в "Барселоне"

Евро-футбол.рувчера в 16:57
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Армия и оружие

Американский беспилотник провел разведку у берегов Крыма

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Происшествия

В Бурятии зафиксировали землетрясение магнитудой 4,8

В 07-47 по местному времени в субботу в Тункинском районе Республики Бурятия зафиксировали землетрясение магнитудой 4,8. Как сообщает пресс-служба республиканского Главка МЧС, эпицентр сейсмособытия находился в 46 км юго-восточнее поселка Кырен.
Обновлено вчера в 23:58
Космос

Космонавты получили Ту-204 для полетов на Байконур

Обновлено вчера в 13:39
Общество

Отошли воды: Украина крадет у Молдавии крупнейшую реку

Например, в селе Наславча, которое на территории Молдавии расположено первым по течению Днестра, жители жалуются, что периодически в русле появляются островки и песчаные отмели, а до середины реки в засуху можно дойти вброд.
Обновлено вчера в 17:02
Политика

Хезер Науэрт покинула пост главы пресс-службы Госдепартамента США

Глава пресс-службы Государственного департамента США Хезер Науэрт оставила свой пост и перешла на работу в программу Фулбрайта – образовательную программу, которую основал в 1946 году сенатор США Джеймс Уильям Фулбрайт.
Обновлено вчера в 19:10
Политика

Охлобыстин ответил Шарию за ролики про Зеленского

Актёр Иван Охлобыстин ответил на обвинения украинского блогера Анатолия Шария, что ролики с его и Михаила Пореченкова участием были проплачены.
Обновлено вчера в 20:03
Происшествия

Сбежавший из воинской части в Тверской области солдат найден мертвым

Сбежавший из воинской части в Тверской области солдат найден мертвым Предполагается, что военнослужащий покончил с собой.
Обновлено вчера в 04:39
Экономика

«Транснефть» в 2018 году увеличила чистую прибыль на 17,5%

Прибыль группы «Транснефть» в 2018 году составила 225,4 млрд рублей по международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).
Обновлено вчера в 07:00
Происшествия

В подмосковном бассейне руку пятилетнего ребенка затянуло в трубу

Обновлено вчера в 17:19
Армия и оружие

Корабли НАТО вошли в Чёрное море

В состав соединения входит нидерландский эсминец «Эвертсен», французский вспомогательный корабль, а также канадский, испанский и турецкий фрегаты, передаёт «Интерфакс» сообщение анонимного источника.
Обновлено 28 марта в 13:26
Политика

Порошенко показал судьбоносную для истории Европы комнату

Президент Украины Петр Порошенко показал журналистам телеканала ICTV ситуационную комнату главы страны, в которой, по его словам, решалась "судьба Европы".
Обновлено вчера в 22:31
Политика

Трамп допустил разговор с Путиным о Венесуэле

Обновлено вчера в 17:01
Политика

Кандидата в президенты США Байдена обвинили в домогательствах

Бывший член Ассамблеи штата Невада Люси Флорес обвинила кандидата в президенты Соединённых Штатов Джо Байдена в домогательствах.
Обновлено вчера в 23:36
Происшествия

Экс-сотрудники ГИБДД Забайкалья осуждены за оформление «конструкторов»

Бывшие сотрудники Государственной инспекции безопасности дорожного движения (ГИБДД) Забайкальского края в составе преступной группы получали взятки за оформление документов на машины-конструкторы.
Обновлено вчера в 11:19
Армия и оружие

Около 200 домов остались без света в ЛНР из-за обстрелов ВСУ

Обновлено в 01:38
Политика

«Нафтогаз» рассказал о плане на случай остановки транзита газа из РФ

Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев рассказал, что у компании есть план "Б" на случай прекращения транзита российского газа.
Обновлено вчера в 13:46
Хоккей

КХЛ объяснила, почему была засчитана шайба «Салавата» в овертайме

Обновлено вчера в 18:48
Энергетика

«Газпром» запустил строительство «Балтийского СПГ»

Реализация проекта по строительству завода по переработке этансодержащего газа и производству сжиженного природного газа (СПГ) начата ПАО «Газпром», сообщили в пресс-службе компании.
Обновлено вчера в 21:56
Общество

Умер журналист Максим Ковальский

Обновлено вчера в 17:39
Футбол

«Эвертон» летом планирует вернуть Влашича

Аренда Влашича в армейском клубе рассчитана до 30 июня. Никола забил 7 мячей за ЦСКА в текущем сезоне во всех турнирах.
Обновлено в 01:15
Политика

Саакашвили объяснил, почему жевал галстук в 2008 году

Обновлено вчера в 19:49
Армия и оружие

Пентагон решил вернуться к стратегии времен холодной войны

Обновлено вчера в 22:34
Общество

За публикацию голых фото написавшей Путину девочки никого не накажут

Обновлено вчера в 08:27
Происшествия

В Ингушетии распустили батальон ППС, вставший на сторону митингующих

Обновлено вчера в 07:17
Политика

Вучич объяснил, почему Сербия не может признать Крым частью России

Президент Сербии Александр Вучич в эфире телеканала «Россия 24» рассказал, почему Белград не может признать Крым территорией России.
Обновлено вчера в 21:49
Общество

Участники «Юнармии» получат дополнительные баллы к ЕГЭ

Участники отрядов военно-патриотического движения «Юнармия» получат дополнительные баллы к ЕГЭ за личные достижения, сообщил начальник главного штаба движения Роман Романенко в интервью ТАСС.
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Вокалиста The Prodigy Кита Флинта похоронили под песни фанатов

В британском городе Брейтри состоялись похороны вокалиста группы The Prodigy Кита Флинта, сообщил телеканал Sky News.
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Политика

Матвиенко стала кавалером ордена Андрея Первозванного

Указ о награждении председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко орденом Святого апостола Андрея Первозванного, подписанный президентом России Владимиром Путиным, опубликован 29 марта на сайте правовой информации.
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Бывшая солистка группы Serebro Кищук выложила откровенное фото

25-летняя Екатерина Кищук в своем новом Instagram выложила фото, на котором она полностью обнажена.
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