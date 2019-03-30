Игало отказался от перехода в «Барселону»Спорт-Экспресс вчера в 22:40

Форвард сборной Нигерии Одион Игало заявил, что отказался зимой от перехода из "Чанчунь Ятай" в "Барселону". 29-летний нигериец с 21 голом в прошлом сезоне стал вторым в списке лучших бомбардиров.

Игало отказался от перехода в «Барселону»

Происшествия Виновник смертельной аварии на Можайке доставлен в Москву из Грозного Виновный в ДТП с двумя погибшими Муслим Джамбеков доставлен в Москву из Грозного, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Общество ЦРУ сделало ошибку в призывающей на службу русскоговорящих рекламе В социальных сетях высмеяли грамматическую ошибку, которую допустило Центральное разведывательное управление (ЦРУ) в рекламном постере, передает РИА "Новости".

Футбол «Зенит» поздравил Тимощука с юбилеем «Зенит» поздравил своего тренера Анатолия Тимощука с днем рождения. Бывшему полузащитнику команды 30 марта исполнилось 40 лет.

Общество Российские учителя разделись в поддержку уволенной коллеги Акция, которую по аналогичному поводу начали в прошлом году, возобновилась в поддержку уволенной коллеги из Барнаула Татьяны Кувшинниковой.

Политика Хизер Науэрт покинула свой пост в госдепе США Хизер Науэрт завершила свою работу на посту официального представителя госдепартамента США, заявил госсекретарь страны Майк Помпео на своей странице в Twitter.

Технологии «Яндекс» занял 14% рынка «умных» колонок в Центральной и Восточной Европе В Canalys пояснили, что по сравнению с рынками Китая и США в Центральной и Восточной Европе, а особенно для России, «умные» колонки — достаточно новое явление.

Авто Lexus анонсировал премиальный минивэн Компания Lexus анонсировала премьеру таинственной модели «нового поколения» — она состоится уже в апреле на автосалоне в Шанхае.

Происшествия Озвучена предварительная причина крушения Boeing 737 Max Причиной катастрофы эфиопского лайнера Boeing 737 Max 8 могла стать ошибка в системе MCAS (система улучшения характеристик маневренности).

Авто Aurus опубликовал свежее фото люксового минивэна Aurus Arsenal На официальной странице люксовой марки Aurus в социальной сети Instagram появились первые изображения минивэна Arsenal.

Происшествия Каноистка из Португалии родила в коме В португальском Лиссабоне каноистка Катарина Секейра родила ребенка, находясь в состоянии искусственного поддержания жизни.

Политика Вучич сравнил признание Крыма российским и ситуацию с Косово Белград не может признать Крым территорией России, поскольку это бы поставило под угрозу разрешение ситуации с Косово.

Общество Дизайнер рассказал о скандале вокруг показа New Fashion Week Детский модный показ New Fashion Week состоялся не благодаря организаторам, а усилиям дизайнеров.

Политика Порошенко показал судьбоносную для истории Европы комнату Президент Украины Петр Порошенко показал журналистам телеканала ICTV ситуационную комнату главы страны, в которой, по его словам, решалась "судьба Европы".

Гаджеты Apple отказалась от выпуска беспроводной зарядки AirPower Компания Apple решила отказаться от планов выпускать беспроводное зарядное устройство AirPower.

Космос Опубликовано видео полета «самолета для космонавтов» Ту-204-300 Центр подготовки космонавтов Роскосмоса получил в свое распоряжение первый из двух заказанных самолетов Ту-204-300, кадры его полета продемонстрировал телеканал "Звезда".

Общество Губернатор назвал стоимость строительства метро в Красноярске Стоимость проекта по постройке метрополитена в Красноярске с учетом беспилотной части составит порядка 65 млрд руб. Об этом РБК на Красноярском экономическом форуме заявил губернатор Красноярского края Александр Усс.

Политика Бывшего вице-президента США Байдена обвинили в домогательствах Бывший член ассамблеи штата Невада Люси Флорес обвинила вице-президента времен Барака Обамы Джо Байдена в домогательствах.

Происшествия Пилот, перевозивший Салу, был дальтоником и не мог управлять самолетом Пилот Дэвид Ибботсон, перевозивший погибшего в авиакатастрофе футболиста Эмилиано Салу, был дальтоником и не имел права управлять самолетом ночью, сообщает BBC.

Общество Мощный ураган в Архангельске снес светофоры, крыши и автомобили Сильный ветер срывал кровли домов, крушил окна, валил рекламные щиты, заборы, опоры электросети и светофоры.