Футбол

Игало отказался от перехода в «Барселону»Спорт-Экспресс вчера в 22:40

Форвард сборной Нигерии Одион Игало заявил, что отказался зимой от перехода из "Чанчунь Ятай" в "Барселону". 29-летний нигериец с 21 голом в прошлом сезоне стал вторым в списке лучших бомбардиров.
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Игрок сборной Нигерии отказался от перехода в «Барселону»

Газета.Ruвчера в 23:40

Игало: «Этой зимой отклонил предложение „Барселоны“»

Soccer.ruвчера в 23:05

Игрок сборной Нигерии: «Зимой звали в „Барселону“ запасным, но я заслуживаю большего»

Sport24.ruвчера в 16:44

Игало отказался от перехода в «Барселону»

Спорт-Экспрессвчера в 22:40

Игало об отказе от аренды в «Барсе»: «Не хотел быть игроком на временной основе»

Sports.ruвчера в 22:40

Нигерийский форвард отказал «Барселоне»

LiveSport.ru01:50

Футболист сборной Нигерии: "Я заслуживаю большего, чем скамья запасных в "Барселоне"

Евро-футбол.рувчера в 16:57
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Происшествия

В Краснодаре горит мебельный склад

Обновлено в 04:28
Футбол

«СКА-Хабаровск» переиграл «Авангард» в ФНЛ

Обновлено в 03:46
Политика

Китайские патрульные корабли вошли в зону у спорных островов Японии

Обновлено в 02:14
Происшествия

Виновник смертельной аварии на Можайке доставлен в Москву из Грозного

Виновный в ДТП с двумя погибшими Муслим Джамбеков доставлен в Москву из Грозного, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
Обновлено в 02:46
Общество

ЦРУ сделало ошибку в призывающей на службу русскоговорящих рекламе

В социальных сетях высмеяли грамматическую ошибку, которую допустило Центральное разведывательное управление (ЦРУ) в рекламном постере, передает РИА "Новости".
Обновлено в 01:53
Футбол

«Зенит» поздравил Тимощука с юбилеем

«Зенит» поздравил своего тренера Анатолия Тимощука с днем рождения. Бывшему полузащитнику команды 30 марта исполнилось 40 лет.
Обновлено в 04:35
Общество

Российские учителя разделись в поддержку уволенной коллеги

Акция, которую по аналогичному поводу начали в прошлом году, возобновилась в поддержку уволенной коллеги из Барнаула Татьяны Кувшинниковой.
Обновлено вчера в 16:17
Политика

Хизер Науэрт покинула свой пост в госдепе США

Хизер Науэрт завершила свою работу на посту официального представителя госдепартамента США, заявил госсекретарь страны Майк Помпео на своей странице в Twitter.
Обновлено вчера в 20:01
Технологии

«Яндекс» занял 14% рынка «умных» колонок в Центральной и Восточной Европе

В Canalys пояснили, что по сравнению с рынками Китая и США в Центральной и Восточной Европе, а особенно для России, «умные» колонки — достаточно новое явление.
Обновлено в 03:01
Общество

Глава «Ростеха» прокомментировал РБК расследование OCCRP о недвижимости его близких. Позднее заметку удалили

Издание РБК опубликовало заметку с комментарием главы «Ростеха» Сергея Чемезова о расследовании OCCRP, посвященном его окружению.
Обновлено в 04:37
Авто

Lexus анонсировал премиальный минивэн

Компания Lexus анонсировала премьеру таинственной модели «нового поколения» — она состоится уже в апреле на автосалоне в Шанхае.
Обновлено вчера в 12:20
Происшествия

Озвучена предварительная причина крушения Boeing 737 Max

Причиной катастрофы эфиопского лайнера Boeing 737 Max 8 могла стать ошибка в системе MCAS (система улучшения характеристик маневренности).
Обновлено вчера в 07:58
Авто

Aurus опубликовал свежее фото люксового минивэна Aurus Arsenal

На официальной странице люксовой марки Aurus в социальной сети Instagram появились первые изображения минивэна Arsenal.
Обновлено вчера в 07:40
Происшествия

Каноистка из Португалии родила в коме

В португальском Лиссабоне каноистка Катарина Секейра родила ребенка, находясь в состоянии искусственного поддержания жизни.
Обновлено в 03:50
Политика

Вучич сравнил признание Крыма российским и ситуацию с Косово

Белград не может признать Крым территорией России, поскольку это бы поставило под угрозу разрешение ситуации с Косово.
Обновлено вчера в 23:23
Музыка

Новый клип Rammstein про концлагерь раскритиковали в Германии

Обновлено 28 марта в 21:50
Происшествия

Защитившего мать подростка посмертно наградили орденом Мужества

Обновлено вчера в 10:06
Общество

Дизайнер рассказал о скандале вокруг показа New Fashion Week

Детский модный показ New Fashion Week состоялся не благодаря организаторам, а усилиям дизайнеров.
Обновлено в 02:48
Шоу-бизнес

Спасающийся от травли первый муж Началовой нанял адвоката

Обновлено вчера в 18:29
Политика

Порошенко показал судьбоносную для истории Европы комнату

Президент Украины Петр Порошенко показал журналистам телеканала ICTV ситуационную комнату главы страны, в которой, по его словам, решалась "судьба Европы".
Обновлено вчера в 22:31
Гаджеты

Apple отказалась от выпуска беспроводной зарядки AirPower

Компания Apple решила отказаться от планов выпускать беспроводное зарядное устройство AirPower.
Обновлено в 01:33
Космос

Опубликовано видео полета «самолета для космонавтов» Ту-204-300

Центр подготовки космонавтов Роскосмоса получил в свое распоряжение первый из двух заказанных самолетов Ту-204-300, кадры его полета продемонстрировал телеканал "Звезда".
Обновлено в 04:30
Общество

Губернатор назвал стоимость строительства метро в Красноярске

Стоимость проекта по постройке метрополитена в Красноярске с учетом беспилотной части составит порядка 65 млрд руб. Об этом РБК на Красноярском экономическом форуме заявил губернатор Красноярского края Александр Усс.
Обновлено в 05:09
Политика

Бывшего вице-президента США Байдена обвинили в домогательствах

Бывший член ассамблеи штата Невада Люси Флорес обвинила вице-президента времен Барака Обамы Джо Байдена в домогательствах.
Обновлено в 01:10
Футбол

Де Лигт признался, что может перейти в «Ювентус»

Защитник "Аякса" Матийс де Лигт прокомментировал свой возможный переход в "Ювентус".
Обновлено в 04:50
Происшествия

Пилот, перевозивший Салу, был дальтоником и не мог управлять самолетом

Пилот Дэвид Ибботсон, перевозивший погибшего в авиакатастрофе футболиста Эмилиано Салу, был дальтоником и не имел права управлять самолетом ночью, сообщает BBC.
Обновлено в 04:57
Общество

Мощный ураган в Архангельске снес светофоры, крыши и автомобили

Сильный ветер срывал кровли домов, крушил окна, валил рекламные щиты, заборы, опоры электросети и светофоры.
Обновлено в 04:45
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Дмитрий Медведев раскритиковал авторов зарубежных исторических игр

В офисе российской компании премьер-министр раскритиковал зарубежных разработчиков в искажении исторических событий.
Обновлено вчера в 11:17
Армия и оружие

Пентагон вернулся к стратегии времен «холодной войны»

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Происшествия

В Ростове водитель троллейбуса подралась с пассажиром

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Нигерийский футболист, нападающий. Выступает за китайский клуб «Шанхай Шеньхуа» и национальную сборную Нигерии.
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Спортивный клуб
Каталонский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, один из самых титулованных клубов в Испании и в мире. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
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