Футбол
Игало отказался от перехода в «Барселону»Спорт-Экспресс вчера в 22:40
Форвард сборной Нигерии Одион Игало заявил, что отказался зимой от перехода из "Чанчунь Ятай" в "Барселону". 29-летний нигериец с 21 голом в прошлом сезоне стал вторым в списке лучших бомбардиров.
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Игрок сборной Нигерии: «Зимой звали в „Барселону“ запасным, но я заслуживаю большего»
Sport24.ruвчера в 16:44
Игало об отказе от аренды в «Барсе»: «Не хотел быть игроком на временной основе»
Sports.ruвчера в 22:40
Футболист сборной Нигерии: "Я заслуживаю большего, чем скамья запасных в "Барселоне"
Евро-футбол.рувчера в 16:57
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Виновник смертельной аварии на Можайке доставлен в Москву из Грозного
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Белград не может признать Крым территорией России, поскольку это бы поставило под угрозу разрешение ситуации с Косово.
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Новый клип Rammstein про концлагерь раскритиковали в Германии
Обновлено 28 марта в 21:50
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Порошенко показал судьбоносную для истории Европы комнату
Президент Украины Петр Порошенко показал журналистам телеканала ICTV ситуационную комнату главы страны, в которой, по его словам, решалась "судьба Европы".
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Космос
Опубликовано видео полета «самолета для космонавтов» Ту-204-300
Центр подготовки космонавтов Роскосмоса получил в свое распоряжение первый из двух заказанных самолетов Ту-204-300, кадры его полета продемонстрировал телеканал "Звезда".
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Де Лигт признался, что может перейти в «Ювентус»
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Дмитрий Медведев раскритиковал авторов зарубежных исторических игр
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