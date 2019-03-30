Футбол

Игало отказался от перехода в «Барселону»Спорт-Экспресс вчера в 22:40

Форвард сборной Нигерии Одион Игало заявил, что отказался зимой от перехода из "Чанчунь Ятай" в "Барселону". 29-летний нигериец с 21 голом в прошлом сезоне стал вторым в списке лучших бомбардиров.
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Игрок сборной Нигерии отказался от перехода в «Барселону»

Газета.Ruвчера в 23:40

Игало: «Этой зимой отклонил предложение „Барселоны“»

Soccer.ruвчера в 23:05

Игало отказался от перехода в «Барселону»

Спорт-Экспрессвчера в 22:40

Игало об отказе от аренды в «Барсе»: «Не хотел быть игроком на временной основе»

Sports.ruвчера в 22:40

Игрок сборной Нигерии: «Зимой звали в „Барселону“ запасным, но я заслуживаю большего»

Sport24.ruвчера в 16:44

Футболист сборной Нигерии: "Я заслуживаю большего, чем скамья запасных в "Барселоне"

Евро-футбол.рувчера в 16:57
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Защита и прокуроры попросили депортировать Бутину после приговора

Адвокаты россиянки Марии Бутиной, арестованной в США по обвинению в работе иностранным агентом, попросили федеральный суд депортировать ее в день приговора.
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Индийская организация космических исследований (ISRO) впервые начинает допускать зрителей на запуски космических ракет с космодрома на острове Шрихарикота в Бенгальском заливе.
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Правила зачисления зарплат в России решили изменить

Согласно первому документу (вносит изменения в Кодекс об административных правонарушениях), за отказ работодателя изменить зарплатный банк по заявлению работника предлагается ввести административную ответственность — от 10 до 20 тысяч рублей штрафа для должностных лиц и от 30 до 50 тысяч для юридических лиц.
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Предполагаемый виновник смертельной аварии на Можайском шоссе пришел в полицию после обращения главы Чечни, сообщил Рамзан Кадыров.
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Саакашвили объяснил, почему жевал галстук в 2008 году

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Учителя устроили флешмоб в купальниках из-за увольнения коллеги

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На северо-востоке Москвы четырех человек спасли из горящей квартиры

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Обновлено вчера в 20:28
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Обновлено вчера в 23:58
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С понедельника водителей ждут новые правила ОСАГО

С 1 апреля этого года вступают в силу новые правила для ОСАГО, сообщает otvprim.ru.
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Политика

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В марте в рамках Договора по открытому небу американский военный самолет Boeing OC-135B Open Skies провел наблюдательный полет над Россией.
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Новак исключил задержку в стройке «Северного потока-2» из-за Дании

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В США впервые пересадили почку от ВИЧ-инфицированного донора

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Каталонский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, один из самых титулованных клубов в Испании и в мире. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
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