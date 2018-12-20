Экономика
Путин начал пресс-конференцию со статистических данных
Путин начал пресс-конференцию со статистических данныхРосбалт04:08
Президент РФ Владимир Путин, начиная большую пресс-конференцию, подвел итоги года. Он озвучил данные по росту ВВП и производства, грузооборота и объемов розничной торговли. Президент отметил наметившийся рост расходов населения на 0,5% с начала года.
Росбалт04:08
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Мы с вами начинаем нашу традиционную предновогоднюю встречу. Как водится в таких случаях, я займу несколько секунд, чтобы сказать об итогах уходящего года. За 10 месяцев ВВП вырос на 1,7%. Прогноз — 1,8. Промышленное производство росло более быстрыми темпами. Январь-октябрь — 2,9%. Прогнозируется 3%
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Автоматически обработаны 7153 источника, обновлено в 07:41, Ашберн
Экономика
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Экономика
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Экономика
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