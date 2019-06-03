Кино

В Сети возмутились отсутствием темнокожих в «Чернобыле»Газета.Ru 13:08

Британская сценаристка Карла Мари Свит обратила внимание на отсутствие в сериале "Чернобыль" темнокожих актеров, за что пользователи в социальных сетях завалили ее негативными сообщениями.
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