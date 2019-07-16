Политика

Идею конфискации имущества коррупционеров оценили в КремлеГазета.Ru 13:15

Глава Следственного комитета предложил вернуть в Уголовный кодекс конфискацию имущества коррупционеров. В Кремле пока не решили, что делать с этим предложением.
Читать в источнике
Дмитрий Песков
По всем упомянутым вами вопросам какой-либо сформированной позиции нет, она отсутствует. Безусловно, здесь нужна экспертная проработка — это первое. Каких-либо решений на этот счёт не принималось - это второе.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельПарламентская газета 10:06
с чего всё началось

«Надо вернуть конфискацию имущества как дополнительный вид наказания»

В целях усиления профилактического значения уголовно-правовых мер по возмещению ущерба предлагается вернуть конфискацию имущества в перечень наказаний в статье 44 Уголовного кодекса РФ как дополнительный вид наказания, с указанием возможности ее применения в санкциях конкретных статей Особенной части Уголовного кодекса РФ по преступлениям коррупционного характера.
Известиявчера в 17:02

Подробнее о событии

В Кремле оценили идею конфискации имущества у коррупционеров

RT на русском07:45

Эксперт отреагировал на идею Бастрыкина конфисковывать имущество у коррупционеров

Телеканал 360°05:12

Кремль: нужна экспертная оценка идеи главы СКР о конфискации имущества коррупционеров

Коммерсантъ06:04

Кремль оценил идею конфискации имущества коррупционеров

Lenta.ru05:56

В СР поддержали идею конфискации имущества коррупционеров

РИА Новости08:34

Песков: идея о конфискации имущества коррупционеров нуждается в экспертной проработке

ТАСС05:22

Бастрыкин предложил сделать конфискацию дополнительным наказанием к сроку

Известиявчера в 17:53
Показать все источники
Автоматически обработано 7328 источников, обновлено в 18:30, Вашингтон
Политика

Урсула фон дер Ляйен избрана главой Еврокомиссии

Европарламент утвердил кандидатуру экс-министра обороны Германии Урсулы фон дер Ляйен на пост председателя Еврокомиссии, сообщил телеканал Sky News по итогам голосования, которое состоялось во вторник, 16 июля.
Обновлено в 14:40
Армия и оружие

Бойцы ВСУ по ошибке уничтожили позиции своих войск в Донбассе

В результате происшествия погибли трое военных Украинские силовики случайно уничтожили позиции своих сослуживцев в Донбассе, не справившись с новым видом вооружения, сообщает РИА Новости.
Обновлено вчера в 23:41
Армия и оружие

СМИ США назвали российские истребители самыми быстрыми в мире

Американский портал We Are The Mighty, который специализируется на военной тематике, составил рейтинг самых быстрых истребителей.
Обновлено в 12:16
Финансы

Россия продолжает продавать госдолг США, снизила вложения в него до $12 млрд – минфин США

Россия в мае снизила вложения в государственные ценные бумаги США почти на 760 миллионов долларов, свидетельствуют данные американского минфина.
Обновлено в 17:04
Наука

Люди с первой группой крови оказались наименее уязвимы для рака

Шведские ученые выяснили, что люди с первой группой крови меньше других подвержены угрозе возникновения онкологического заболевания.
Обновлено в 07:35
Происшествия

Россиянина Макеева приговорили к 37,5 годам тюрьмы в Мексике

Суд в мексиканском штате Кинтана-Роо признал россиянина Алексея Макеева виновным в убийстве местного жителя и приговорил к 37,5 годам тюрьмы и выплате ущерба семье погибшего в 405 тыс. песо (около $22 тыс.).
Обновлено в 17:59
Футбол

«Оренбург» купит защитника «Сампдории» Шимича

Защитник «Сампдории» Лоренцо Шимич, скорее всего, продолжит карьеру в РПЛ. О трансфере 23-летнего футболиста договорился «Оренбург».
Обновлено в 16:26
Политика

Памфилова ответила на просьбу кандидатов в МГД о встрече 16 июля

Глава Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова отреагировала на требование ряда кандидатов в депутаты Мосгордумы о встрече 16 июля.
Обновлено в 05:44
Футбол

Алексей Миранчук: «Буду жалеть, если останусь в России»

Обновлено в 13:39
Происшествия

Более 30 детей госпитализировали из-за отравления в крымском лагере

Обновлено в 16:49
Космос

«Роскосмос» назвал причину переноса пуска «Протона-М»

Обновлено в 11:32
Кино

В Пермском крае начали снимать фильм «Сердце пармы»

Телеканал «Россия» запускает проект «Сердце пармы», одноименный фильм уже начали снимать в Пермском крае.
Обновлено в 11:08
Общество

ФНС прокомментировала сбой в едином реестре ЗАГСов

Ранее 16 июля стало известно, что из-за сбоя в электронной системе по всей России остановилась выдача свидетельств о смерти, браке и рождении.
Обновлено в 16:43
Общество

Россияне увидят лунное затмение

Обновлено вчера в 23:59
Общество

Соболь назвала беспределом недопуск независимых кандидатов на выборы

Юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь назвала беспределом действия избирательных комиссий в Москве, отказавшихся допускать к участию в выборах независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы.
Обновлено в 14:11
Политика

Зеленский поручил провести Олимпиаду на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с главой Национального олимпийского комитета Сергеем Бубкой и министром спорта Игорем Ждановым.
Обновлено в 07:07
Космос

Астрономы нашли общий фактор у «радиосигналов пришельцев»

Обновлено в 10:48
Футбол

Руни: «Ошибка Клоппа в том, что он работает в „Ливерпуле“»

Английский нападающий Уэйн Руни, ранее выступавший за «Манчестер Юнайтед», а ныне представляющий американский «Ди Си Юнайтед», высказал мнение о работе Юргена Клоппа.
Обновлено в 13:50
Политика

Власти ОАЭ отрицают пропажу танкера в Ормузском проливе

Власти Объединенных Арабских Эмиратов отрицают пропажу панамского нефтяного танкера Riah, приписанного к порту Шарджа в ОАЭ, в Ормузском проливе.
Обновлено в 11:22
Экономика

Турецкие отели снизили цены для российских туристов

Отели Турции снижают цены на размещение в июле-августе на 10-15%.
Обновлено в 07:36
Общество

В Москве зафиксировали большое количество крылатых муравьев

Обновлено в 11:52
Политика

Лавров оценил вероятность «разбора завалов» в отношениях России и США

"Разобрать образовавшиеся не по нашей вине завалы в отношениях будет непросто", - заявил Лавров.
Обновлено в 17:14
Армия и оружие

США ввели санкции против главнокомандующего ВС Мьянмы и трех генералов

Соединенные Штаты ввели санкции против главнокомандующего Вооруженными силами Мьянмы Мин Аунг Хлайна и еще трех генералов, которых Вашингтон обвиняет в нарушениях прав человека и причастности к внесудебным казням в ходе этнических чисток в штате Ракхайн.
Обновлено в 17:25
Футбол

Садаев продолжит карьеру в «Анкарагюджю»

Обновлено в 14:19
Гаджеты

Механическая клавиатура Kinesis Gaming Freestyle Edge RGB разделена на две части

Обновлено в 17:54
Политика

Лавров назвал условие снятия запрета на полеты в Грузию

Россия рассмотрит возможность отмены принятых в отношении Грузии мер, в частности, запрета на авиаперелеты, если будут устранены угрозы безопасности россиян.
Обновлено в 17:22
Культура

Власти Чечни запретили артистам проводить несогласованные выступления

Министерство культуры Чечни начало выявлять артистов, которые не согласовывают свой репертуар с властями республики и собирают аудиторию в социальных сетях, и проводить с ними разъяснительные беседы.
Обновлено в 11:17
Политика

Путин встретится с врио главы Республики Алтай Хорохординым

Глава государства проведет публичную встречу с временно исполняющим обязанности главы Республики Алтай Олегом Хорохординым.
Обновлено в 05:24
Политика

Совет ЕС призвал Россию признать ответственность за крушение MH17

Совет Евросоюза призвал Россию признать ответственность за крушение Boeing 777 над Донбассом в 2014 году.
Обновлено в 15:10
Происшествия

Росгвардия объяснила право не представляться и досматривать телефон

Представители Росгвардии не обязаны называть свои личные данные и предъявлять служебное удостоверение при обращении к гражданину, сообщили в пресс-службе управления силового ведомства по Владимирской области в ответ на соответствующий запрос издания «ПроВладимир».
Обновлено в 11:18
Дело Михаила АбызоваБольше новостей по теме
Главное