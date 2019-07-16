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с чего всё началось

По всем упомянутым вами вопросам какой-либо сформированной позиции нет, она отсутствует. Безусловно, здесь нужна экспертная проработка — это первое. Каких-либо решений на этот счёт не принималось - это второе.

Глава Следственного комитета предложил вернуть в Уголовный кодекс конфискацию имущества коррупционеров. В Кремле пока не решили, что делать с этим предложением.

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