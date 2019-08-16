Политика
Идею Трампа о покупке Гренландии сочли первоапрельской шуткойLenta.ru 05:57
В свою очередь бывший премьер-министр Дании Ларс Лекке Расмуссен на своей странице в Twitter счел инициативу Трампа первоапрельской шуткой, озвученной «совсем не по сезону».
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