Политика

Идею Трампа о покупке Гренландии сочли первоапрельской шуткойLenta.ru 05:57

В свою очередь бывший премьер-министр Дании Ларс Лекке Расмуссен на своей странице в Twitter счел инициативу Трампа первоапрельской шуткой, озвученной «совсем не по сезону».
Читать в источнике
Комментировать14

Подробнее о событии

В Дании отреагировали на желание Трампа купить Гренландию

URA.Ru05:17

В Дании сочли интерес Трампа к покупке Гренландии неправдоподобной шуткой

ТАСС03:36

Некоторые датские политики не поверили в то, что Дональд Трамп действительно хочет купить Гренландию

Эхо Москвы06:30

«Он сошел с ума». Дания не хочет продавать Гренландию Трампу

Фонтанка.Ру04:20

Трампа сочли сумасшедшим из-за желания купить Гренландию

РЕН ТВ04:15

В Дании посчитали шуткой информацию о желании Трампа купить Гренландию

Российская газета04:05

Датские власти сочли безумием идею о продаже Трампу Гренландии

РБК06:44
Показать все источники
Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 13:39, Ашберн

Трампа посчитали безумным

Вести.UZ10:03
Показать все источники
Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 13:39, Ашберн
Футбол

Зидан: «Казалось, что Бэйл уйдет, но он с нами»

Обновлено в 09:39
Происшествия

Второй пилот аварийно севшего в кукурузном поле А321 госпитализирован

Второй пилот самолета «Уральских авиалиний», совершившего аварийную посадку в кукурузном поле в Подмосковье, Георгий Мурзин попал в больницу.
Обновлено в 05:11
Политика

Против главы СБУ возбудили уголовное дело

Национальное антикоррупционное бюро Украины возбудило уголовное дело в отношении главы Службы безопасности Украины Василия Грицака.
Обновлено в 13:31
Политика

Захарова пояснила слова Лаврова о передаче Курильских островов Японии

Обновлено вчера в 12:20
Происшествия

Рогозин пригласил Куйвашева и экипаж A321 на Байконур

Обновлено в 11:32
Баскетбол

Михаил Прохоров продал клуб НБА «Бруклин Нетс» за 2,35 млрд долларов

Сумма сделки составила 2,35 миллиарда долларов. Китайский бизнесмен в прошлом году приобрел 49% акций клуба за один миллиард долларов.
Обновлено в 10:20
Происшествия

В Москве задержали еще одну женщину с лекарствами для больного ребенка

В Москве задержали женщину, которая заказала в интернете лекарство «Фризиум» для своего больного ребенка.
Обновлено в 00:01
Футбол

«Оренбург» и «Сочи» сыграли вничью в матче 6-го тура РПЛ

"Оренбург" встретился с "Сочи" в рамках шестого тура чемпионата России на стадионе "Газовик" в Оренбурге.
Обновлено в 13:19
Политика

«Яндекс» счел слухами сообщения о закрытии сервиса «Яндекс.Новости»

В «Яндексе» в ответ на запрос РБК назвали слухами сообщения о том, что компания рассматривает вариант закрыть свой новостной агрегатор.
Обновлено в 13:08
Театры

Пускепалис стал худруком театра имени Волкова

Сергей Пускепалис избран художественным руководителем Театра имени Волкова, передает ТАСС.
Обновлено в 06:47
Наука

«Рюкзачки» с GPS рассказали о перемещениях желтокрылых ложных вампиров

Обновлено в 12:38
Политика

Глава ГБР обвинил Порошенко в попытке снять его с должности

«Во фракции Порошенко готовят молнию в Конституционный суд — представление о признании отдельных норм ГБР такими, которые не отвечают Конституции Украины», — цитирует РИА Новости главу ГБР Романа Трубу.
Обновлено вчера в 17:23
Энергетика

Bloomberg: Санкции США увеличили спрос на российскую нефть

Спрос на российскую нефть марки Urals получил поддержку на фоне санкций США в отношении Ирана и Венесуэлы.
Обновлено в 03:27
Транспорт

В Твери представили обновленный поезд «Иволга 2.0»

В Твери представили журналистам новую модификацию поезда "Иволга". Составы будут ходить на МЦД1 Одинцово-Лобня.
Обновлено в 05:29
Происшествия

В Ульяновской области после отравлений проверят все масло в магазинах

Власти Ульяновской области начали проверку после того, как двое жителей региона погибли, отравившись подсолнечным маслом, изготовленным предположительно из семечек, обработанных крысиным ядом.
Обновлено в 12:52
Шоу-бизнес

На Бузову пожаловались в Генпрокуратуру

Зампредседателя партии «Народ против коррупции» Виталий Бородин заявил Пятому каналу, что обратился с просьбой к генпрокурору России Юрию Чайке о блокировке Instagram-аккаунта певицы Ольги Бузовой за шутку о «блокаднице».
Обновлено в 13:21
Космос

NASA проводит испытания своего нового марсохода в Исландии

NASA проводит испытания своего нового марсохода в Исландии.
Обновлено вчера в 16:01
Экономика

Минтруд предложил повысить МРОТ на 850 рублей

Министерство труда и социальной занятости РФ предложило повысить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с сегодняшних 11 280 рублей до 12 130 рублей – с 2020 года.
Обновлено в 09:57
Культура

Умер советский и российский композитор Роман Леденев

В возрасте 88 лет скончался композитор Роман Семенович Леденев, 16 августа сообщает сайт Союза кинематогрофистов РФ.
Обновлено в 08:04
Происшествия

Болгарский спасатель избил российскую туристку

Обновлено в 12:25
Политика

В Кремле назвали условия проведения переговоров в нормандском формате

Российская сторона поддерживает идею встречи нормандской четверки, однако, эти переговоры должны быть нацелены на существенные результаты в вопросах донбасского урегулирования.
Обновлено в 10:22
Армия и оружие

Сирийская армия освободила от террористов город на юге Идлиба

Сирийские правительственные войска освободили от террористов небольшой город Кафр-Айн на юге Идлиба. Это произошло во вторник вечером.
Обновлено вчера в 06:58
Политика

Экипаж аварийно севшего лайнера А321 внесли в базу «Миротворца»

Обновлено вчера в 13:18
Происшествия

Проверку свалок у аэропорта Жуковский проведут после ЧП с А321

Росприроднадзор и власти Московской области проведут проверку мусорных объектов вблизи аэропорта Жуковский после сообщений о незаконных свалках, которые могли привлечь птиц, заявил министр экологии и природопользования Дмитрий Куракин.
Обновлено в 03:13
Армия и оружие

Иран на следующей неделе презентует собственный аналог С-300

Обновлено в 10:49
Политика

Минприроды считает возможным полный запрет экспорта леса в Китай

Россия может прекратить экспорт леса в Китай, если Пекин не поможет справиться с деятельностью «черных лесорубов», заявил глава Минприроды Дмитрий Кобылкин 15 августа в интервью газете «Ведомости».
Обновлено вчера в 02:40
Хоккей

Овечкин потренировался в прыжках в высоту

Обновлено в 10:57
Армия и оружие

Минобороны показало полет беспилотника «Охотник» в паре с истребителем

На новом видео показаны не только взлет и посадка «Охотника», но и то, как ударный беспилотник выполняет маневры в воздухе в паре с «обычным» истребителем.
Обновлено в 05:44
Политика

МИД Гренландии отреагировал на «идею» Трампа купить остров

Обновлено в 09:24
Происшествия

При стрельбе на рынке в Петербурге пострадали три человека

В Санкт-Петербурге на оптовом рынке произошла драка со стрельбой. По предварительным данным, спор завязался из-за торгового места.
Обновлено в 12:24
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Гренландия
Автономная территория, входящая в Королевство Дания, между Северным Ледовитым и Атлантическим океанами, к востоку от Арктического архипелага. Хотя физиографически Гренландия является частью континента Северной Америки, Гренландия политически и культурно связана с Европой на протяжении тысячелетия. Большинство населения на острове составляют инуиты, чьи предки начали мигрировать с территории Канады примерно в 13 столетии, постепенно обосновываясь на острове.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное