Экономика
ИзвестияРоссиянам хотят разрешить выкупать свои долги у банков
Минэкономики разработало законопроект, который поможет серьезно облегчить жизнь закредитованных россиян. Поправки в законы о взыскании долгов физлиц (230-ФЗ) и «О микрофинансовой деятельности» обязывают кредитора перед передачей долга третьему лицу предложить его по аналогичной цене самому должнику.
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с чего всё началось
Изменения в законодательство, подготовленные Минэкономики, обязывают кредитора перед передачей долга третьему лицу предложить его по аналогичной цене самому должнику. По сути, речь идет о списании кредита — долги физлиц перепродаются в среднем за 2,8% от их размера.Коммерсантъвчера в 19:23
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