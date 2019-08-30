Изменения в законодательство, подготовленные Минэкономики, обязывают кредитора перед передачей долга третьему лицу предложить его по аналогичной цене самому должнику. По сути, речь идет о списании кредита — долги физлиц перепродаются в среднем за 2,8% от их размера.

с чего всё началось

Минэкономики разработало законопроект, который поможет серьезно облегчить жизнь закредитованных россиян. Поправки в законы о взыскании долгов физлиц (230-ФЗ) и «О микрофинансовой деятельности» обязывают кредитора перед передачей долга третьему лицу предложить его по аналогичной цене самому должнику.

Россиянам хотят разрешить выкупать свои долги у банков

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