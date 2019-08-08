Происшествия

Идет опознание погибших в ДТП с автобусом под НовороссийскомТАСС вчера в 19:28

Мэр Новороссийска Игорь Дяченко, находящийся на месте ЧП, сообщил, что идет опознание погибших в ДТП с автобусом, которое произошло вечером в среду.
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Попавшие в ДТП под Новороссийском водители оказались трезвыми

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Отвечая на вопрос, боится ли он спойлеров к данной ленте, вышедшей в российский прокат 8 августа, постановщик подчеркнул, что зрителям — конкретно в этом случае — лучше не знать подробностей финала, так как это может испортить общее впечатление от картины.
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Еще сорок четыре страны находятся в зоне риска. В них питьевая вода заканчивается со скоростью 40% в год.
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ООН предупредила человечество о глобальной нехватке еды

Изменение климата вкупе с нерациональным использованием земельных и водных ресурсов уже в ближайшие десятилетия приведет к тому, что человечеству будет трудно прокормить себя, говорится в новом докладе ООН.
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В Ачинске разослали ложное сообщение о повторной эвакуации

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