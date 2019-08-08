Происшествия
Идет опознание погибших в ДТП с автобусом под НовороссийскомТАСС вчера в 19:28
Мэр Новороссийска Игорь Дяченко, находящийся на месте ЧП, сообщил, что идет опознание погибших в ДТП с автобусом, которое произошло вечером в среду.
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В крае создан оперативный штаб в связи с аварией в районе Новороссийска. По моему поручению его возглавил первый вице-губернатор Андрей Алексеенко. Он сейчас находится на месте трагедии. К сожалению, есть жертвы. Все необходимые службы края будут задействованы для оказания помощи людям.
— Вениамин Кондратьев, российский политикКубань 24 вчера в 17:06
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Экономика
Россиян обяжут доказать происхождение свыше $100 тыс. на границах ЕАЭС
В текущей редакции Таможенного кодекса ЕАЭС говорится о необходимости указывать сведения об источнике происхождения наличных свыше $10 тыс. и их владельцах, сказал РБК управляющий партнер УК «Право и бизнес» Александр Пахомов.
Обновлено вчера в 13:48
Кино
Квентин Тарантино рассказал, каким будет его последний фильм
Режиссер Квентин Тарантино на пресс-конференции в Москве рассказал, каким хочет снять свой последний фильм.
Обновлено вчера в 05:20
Энергетика
Цены на нефть растут после резкого падения
В четверг цены на нефть начали восстанавливаться после резкого падения.
Обновлено в 04:33
Происшествия
Резиденцию Атамбаева после двух штурмов спецназа показали на видео
Резиденцию бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш, которую дважды пытался взять штурмом спецназ республики, сняли на видео.
Обновлено в 04:02
Происшествия
СКР задержал обвиняемого в массовых беспорядках Фомина
Следователи задержали обвиняемого по уголовному делу о массовых беспорядках в Москве Сергея Фомина, который ранее находился в розыске, говорится в сообщении ведомства.
Обновлено в 04:08
Политика
Зеленский намерен провести на Украине земельную реформу
Президент Украины Владимир Зеленский планирует провести в стране земельную реформу, которая позволит к 2020 году открыть рынок земли.
Обновлено в 04:44
Футбол
«Кристал Пэлас» сделал новое предложение ЦСКА по трансферу Чалова
Лондонский футбольный клуб "Кристал Пэлас" улучшил предложение по трансферу форварда ЦСКА и сборной России Федора Чалова до 23 миллионов фунтов, сообщается в микроблоге Sky Sports в Twitter.
Обновлено вчера в 11:06
Интернет
ФАС возбудила дело против Apple по жалобе «Касперского»
Изучив материалы дела, ФАС пришла к выводу, что данные действия компании Apple содержат признаки злоупотребления своим доминирующим положением на рынке распространения приложений для iOS.
Обновлено в 04:34
Армия и оружие
Дамаск осудил планы Турции создать зону безопасности на севере Сирии
«Сирия выразила категорическое неприятие объявленного США и Турцией соглашения о создании так называемой безопасной зоны, подчеркнув, что это представляет собой грубое нарушение суверенитета и территориальной целостности Сирии», — приводит SANA заявление сирийских властей.
Обновлено в 04:13
Политика
Эрдоган помог Зеленскому у президентского дворца в Анкаре
Президент Украины Владимир Зеленский не смог сам разобраться, куда ему идти во время церемонии у президентского дворца в Анкаре.
Обновлено вчера в 11:54
Общество
На Аляске нашли бутылку с посланием времен СССР
Обновлено в 00:01
Происшествия
Задержанные в Польше россияне арестованы
Польский суд арестовал граждан России, задержанных 5 августа в Кракове за конфликт с местными футбольными фанатами.
Обновлено вчера в 19:59
Общество
В Крыму продали бывшую дачу Брежнева
В Крыму продали бывшую государственную дачу № 1 в Нижней Ореанде, которая была одним из самых любимых мест отдыха генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева, сообщает «Интерфакс».
Обновлено вчера в 08:30
Гаджеты
System76 Adder WS: мобильная рабочая станция на базе Linux
Компания System76 анонсировала портативный компьютер Adder WS, рассчитанный как на создателей контента и исследователей, на и на любителей игр.
Обновлено вчера в 12:31
Кино
Маколей Калкин показал, как будет выглядеть ремейк «Один дома»
Обновлено в 04:38
Музыка
Максим Фадеев разорвал контракт с певицей Наргиз
Продюсерский центр Максима Фадеева MALFA расторг контракт с певицей Наргиз.
Обновлено в 05:04
Экономика
В Росстате сообщили о росте цен на хлеб
Отмечается, что больше всего за год подорожал чёрный хлеб (то есть хлеб из ржаной и ржано-пшеничной муки): в июне 2019 года он стоил 50,54 руб./кг — на 9,6% больше, чем в июне прошлого года.
Обновлено в 04:26
Политика
Мэр Магнитогорска стал вице-губернатором Челябинской области
В Челябинской области мэр Магнитогорска Сергей Бердников назначен заместителем губернатора.
Обновлено в 03:30
Экономика
Жители России во втором квартале нарастили лимит по кредитным картам
«Во втором квартале 2019 года средний размер лимита по кредитным картам составил 54,5 тыс. рублей, увеличившись на 12,3% по сравнению со вторым кварталом 2018 года», — сообщили РИА Новости в НБКИ.
Обновлено в 00:47
Политика
В России прокомментировали слова Зеленского о возвращении Крыма
Сергей Цеков, сенатор РФ от Крыма, решил ответить на заявление Владимира Зеленского, украинского лидера, о возвращении полуострова в Украину.
Обновлено в 03:06
Происшествия
ФСИН выявила нарушения в «Крестах»
В центральном аппарате ФСИН России в СИЗО-1 ("Кресты-2") выявили нарушения в ходе проверки после опубликованного в сети видео о предполагаемых пытках.
Обновлено в 04:35
Политика
В бундестаге признали вклад России в объединение Германии
Вице-председатель бундестага Вольфганг Кубики заявил, что объединение Германии не состоялось бы без русских.
Обновлено в 05:04
Политика
Журналисты назвали беспочвенными слова Кадырова о вторжении в Дагестан
Как писал "Кавказский узел", в 20-летнюю годовщину вторжения в Дагестан боевиков под руководством Шамиля Басаева и Хаттаба глава Чечни назвал ложным тезис утверждение, что "чеченские террористы напали на Дагестан".
Обновлено в 04:39
Футбол
«Славия» отказалась продавать своих игроков «Спартаку»
Руководитель «Славии» Ярослав Тврдик опроверг слухи о возможном переходе игроков своего клуба в московский «Спартак».
Обновлено в 04:56
Экономика
Орешкин допустил замещение американских товаров в КНР российскими
Товары российского рынка могут заменить Китаю американскую продукцию в условиях торговой войны КНР и США.
Обновлено вчера в 06:27
Общество
Сквер у Театра драмы вернули Екатеринбургу
Обновлено в 04:59
Шоу-бизнес
«Боль не отпускает»: Мария Порошина впервые о смерти мамы
Впервые с момента смерти своей мамы Мария рассказала, как пережила эту трагедию.
Обновлено в 05:10