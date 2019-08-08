Происшествия
Троих пострадавших в ДТП под Новороссийском переводят в КраснодарRT на русском вчера в 23:30
В Минздраве Краснодарского края сообщили, что троих пострадавших в результате ДТП под Новороссийском переводят на лечение в Краснодар. Соответствующее заявление опубликовано на сайте ведомства.
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В крае создан оперативный штаб в связи с аварией в районе Новороссийска. По моему поручению его возглавил первый вице-губернатор Андрей Алексеенко. Он сейчас находится на месте трагедии. К сожалению, есть жертвы. Все необходимые службы края будут задействованы для оказания помощи людям.
— Вениамин Кондратьев, российский политикКубань 24 вчера в 17:06
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Минздрав: прооперировано 13 пострадавших в ДТП с автобусом, в больницах остаются 44 человека
КП - Кубаньвчера в 23:27
Трое пострадавших в ДТП с экскурсионным автобусом под Новороссийском переведены на лечение в Краснодар
Кубанские новостивчера в 23:50
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Здоровье
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«Гагаринский старт» на Байконуре закроют на модернизацию
«Гагаринский старт» на космодроме Байконур модернизируют для пусков новых ракет «Союз-2» к 2023 году, сообщили «РИА Новости» в аэрокосмическом комитете Министерства аэрокосмической промышленности Казахстана (Казкосмос).
Обновлено вчера в 21:59
Армия и оружие
Украина готовится начать боевые действия под Мариуполем
Украинская армия готовится к активным боевым действиям против республики на Мариупольском направлении.
Обновлено вчера в 08:03
Политика
В Германии видят угрозу Европе от санкций против «Северного потока-2»
Немецкий бизнес назвал санкции США против "Северного потока – 2" опасными для Европы. Информация об этом появилась в газете Die Welt.
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Происшествия
Избитой ингушской девочке ампутировали руку
Обновлено вчера в 13:30
Политика
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По данным Скотланд-Ярда, в деле существуют лишь теории - никаких доказательств, позволяющих выдвинуть обвинение против российских властей, выявлено не было.
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Обновлено в 00:00
Политика
В России ответили на слова Зеленского о возвращении Крыма
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Обновлено вчера в 21:07
Финансы
Курс китайской валюты опустился ниже отметки в 7 юаней за доллар
Народный банк КНР, выполняющий функции центробанка, в четверг утром опустил официальный курс китайской валюты ниже психологической отметки в семь юаней за доллар.
Обновлено в 00:17
Армия и оружие
Солдат ВСУ лишился пальцев руки при взрыве дымовой шашки в Донбассе
"Разаренко получил взрывную травму, в результате которой ему были ампутированы три пальца правой кисти", — отметил Осадчий.
Обновлено вчера в 20:39
Общество
ООН составила руководство по спасению мира для лентяев
ООН составила правила успешной жизни для лентяев. Текст выложен на сайте организации.
Обновлено вчера в 15:58
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Ракета Ariane 5 с двумя спутниками связи стартовала с космодрома Куру
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Власти сообщили о штатной работе транспорта в Приморье после шторма
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Обновлено вчера в 10:25
Экономика
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Происшествия
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Выяснилось, что вероятность развития деменции после 60 лет сокращается у людей, которые постоянно общаются с соседями, с друзьями.
Обновлено вчера в 22:08
Экономика
Суд отложил слушания по иску Evision к банку «Восточный» до 5 сентября
Арбитражный суд Амурской области в четверг отложил до 5 сентября предварительные слушания по иску компании Evison Holdings Ltd. к банку "Восточный" о признании незаконными решений нового совета директоров банка, в том числе о назначении Вячеслава Арутюняна исполняющим обязанности председателя правления, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено вчера в 22:26
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Луческу может возглавить киевское «Динамо»
Обновлено вчера в 12:40
Энергетика
Цена нефти Brent опустилась ниже $56
В последний раз цена нефти марки Brent находилась ниже $56 за баррель 4 января 2019 года.
Обновлено вчера в 14:42