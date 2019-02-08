Идентифицировано тело пропавшего футболиста СалыГазета.Ru вчера в 18:12

с чего всё началось

Тело пропавшего футболиста "Кардиффа" Эмилиано Салы было официально идентифицировано, сообщает "Советский спорт". По информации полиции Великобритании, тело опознали после доставки его в Портленд в четверг, 7 февраля. Напмоним, в середине января Сала перешел из "Нанта" в "Кардифф Сити".

Спорт Логинов стал третьим в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира Россиянин Александр Логинов показал третье время в индивидуальной гонке, прошедшей в канадском Кэнморе в рамках очередного этапа Кубка мира по биатлону.

Общество Останкинская башня поменяет цвет в День всех влюбленных Останкинская телебашня поменяет цвет подсветки 14 февраля, в День всех влюбленных.

Политика Чубайс прокомментировал освобождение Квачкова Анатолий Чубайс отреагировал на освобождение экс-полковника ГРУ Владимира Квачкова, написав пост в Facebook.

Политика Daily Mail сообщила о еще двух подозреваемых по «делу Скрипалей» Издание со ссылкой на источник в органах безопасности королевства утверждает, что в течение нескольких недель полиция представит доказательства о причастности к предполагаемому отравлению Сергея и Юлии Скрипалей еще двух россиян.

Происшествия Возбуждено дело после перестрелки в Ростове-на-Дону Следственный комитет по Ростовской области возбудил уголовное дело после стрельбы в Ростове-на-Дону, передает ТАСС.

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Наука Британские ученые выяснили, стоит ли смешивать вино с пивом Британские ученые пришли к выводу, что употребление вина и пива в один вечер не приведет к более сильному похмелью, чем в ситуации, когда эти напитки употребляются по отдельности.

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Происшествия Боксер Александр Костромин застрелен в Белгороде Профессиональный боксер, победитель первенства России Александр Костромин был убит в четверг вечером рядом с собственным домом в микрорайоне "Улитка" в Белгороде.

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Экономика Реальные пенсии россиян вернулись к падению впервые с 2015 года Если же принимать во внимание инфляцию (по данным Росстата, потребительские цены в 2018 году выросли на 4,3%), то реальный размер пенсии в 2018 году, без учета единовременной выплаты в 5 тысяч рублей в январе 2017 года, увеличился всего на 0,8%, а с учетом ее - сократился на 2,4%.

Транспорт «РИА Новости»: прекращены авиаперелеты с Байконура в Москву Космодром Байконур остался без регулярных рейсов в Москву, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на источник на космодроме.

Армия и оружие В России создают комплекс защиты бронетехники от высокоточного оружия Инженеры ЦНИИТОЧМАШа (входит в «Ростех») разрабатывают новый комплекс защиты бронетехники от высокоточных управляемых боеприпасов.