Баскетбол
Идеальный момент, чтобы расстаться. Серхио Родригес покинул ЦСКАВести.Ru 04:35
Разыгрывающий московского баскетбольного ЦСКА Серхио Родригес покинул столичную команду по обоюдному согласию сторон, 33-летний испанец защищал красно-синие цвета армейцев с 2017 года.
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