Разыгрывающий московского баскетбольного ЦСКА Серхио Родригес покинул столичную команду по обоюдному согласию сторон, 33-летний испанец защищал красно-синие цвета армейцев с 2017 года.

Политика Раскрыта атмосфера разговора Путина и Зеленского Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал о деталях первого телефонного разговора президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского, передает РИА "Новости".

Происшествия Российская школьница попала в больницу после укусов матери Восьмилетняя девочка в Санкт-Петербурге попала в больницу после того, как ее покусала мать.

Политика Замгенпрокурора РФ Владимир Малиновский подал в отставку Заместитель генерального прокурора России Владимир Малиновский подал в отставку.

Финансы Сбербанк улучшил прогноз по курсу рубля Большинство экономистов не столь оптимистичны по поводу курса рубля: консенсус-прогноз опрошенных Bloomberg аналитиков (составлен в июне-июле) на конец третьего квартала составляет 64,5 руб. за доллар, на конец четвертого — почти 65 руб.

Футбол Семак рассказал, когда «Зенит» выйдет на нужный уровень Наставник подвел итог подготовки к сезону-2019/20, заявив, что в скором времени сине-бело-голубые выйдут на нужный уровень.

Политика В конгрессе США одобрили поправку о санкциях против госдолга России Палата представителей конгресса США 11 июля одобрила предложенную демократами поправку к проекту оборонного бюджета на 2020-й финансовый год, предусматривающую возможность введения санкций против госдолга России.

Политика Замгубернатора Ростовской области Михаил Тихонов покинул пост Заместитель губернатора Ростовской области Михаил Тихонов уволился по собственному желанию, об этом сообщает пресс-служба губернатора.

Технологии В Twitter произошел сбой по всему миру Пользователи социальной сети Twitter по всему миру жалуются на тотальный сбой, сообщает сайт Downdetector.

Происшествия В Лондоне умерла 17-летняя скрипачка российского происхождения Юная скрипачка российского происхождения Катя Цуканова скончалась в Лондоне, пишет газета The Telegraph.

Общество Superjob ранжировал вузы РФ по доходам выпускников Superjob ранжировал вузы РФ по доходам выпускников Самую высокую среднюю зарплату среди выпускников российских вузов, дающих в том числе экономическое образование, получают бывшие студенты Высшей школы экономики (ВШЭ) и Московского государственного института международных отношений МИД РФ (МГИМО).

Шоу-бизнес Газманов признался в алкогольной зависимости 67-летний певец Олег Газманов признался, что на заре карьеры у него были проблемы с алкоголем.

Происшествия В Челябинской области молния убила купавшуюся в озере женщину Купавшаяся в озере Шантрапай в Челябинской области женщина погибла от удара молнии во время грозы, сообщил ТАСС в пятницу следователь Коркинского следственного отдела СУ СК России Роман Смирнов.

Шоу-бизнес 18-летняя дочь Лепса показала стройную фигуру в бикини 18-летняя дочь Лепса по имени Ева решила порадовать своих подписчиков в «Инстаграме», показав им фотографию с летнего отдыха в Италии, на которой на ней надето желтое бикини.

Шоу-бизнес Кристину Асмус на съемках заразили подкожными клещами Российская актриса Кристина Асмус рассказала, что 10 лет назад гримеры занесли ей под кожу клещей.

Общество Mail.ru хочет переехать в «Москва-Сити» По данным издания, речь идет об участке №20, где Малис с Усмановым строят небоскреб почти на 180 тысяч квадратных метров, в котором запланировано около 100 тысяч "квадратов" офисов, которые хочет занять Mail.ru.

Политика Киев выразил Москве протест из-за «Всемирного конгресса украинцев» Министерство иностранных дел Украины выразило протест РФ в связи с решением российской Генпрокуратуры о признании нежелательной деятельности канадской неправительственной организации "Всемирный конгресс украинцев", сообщила в пятницу пресс-служба внешнеполитического ведомства.

Общество Названы виды ядовитых внешне съедобных грибов в лесах Подмосковья Грибы улучшают состояние сердечно-сосудистой и нервной системы, но некоторые виды ядовиты и опасны, хотя внешне очень напоминают съедобные сорта.

Происшествия Против спасавшего свой дом от наводнения мэра возбудили дело Уголовное дело возбудили против главы Нижнеудинского района Сергея Худоногова, который использовал коммунальную технику на своем участке с целью ликвидации последствий наводнения.

Общество ЛДПР предложила увеличить срок скидки для штрафов за нарушения ПДД Вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев и другие депутаты ЛДПР внесли законопроект об увеличении до 30 дней срока, в течение которого штраф за нарушения ПДД можно оплатить с 50 процентной скидкой, сообщили "Интерфаксу" во фракции.

Происшествия Офицеры ФСБ бежали на Кавказ после обвинений в разбое Как сообщает "Новая газета", из 15 фигурантов уголовного дела о разбое, совершенном сотрудниками ФСБ, восьмерым удалось скрыться от следствия.

Происшествия 35 пассажиров канадского авиалайнера пострадали из-за турбулентности В результате попадания в зону турбулентности лайнера канадской авиакомпании Air Canada пострадали не менее 35 человек.

Шоу-бизнес Юрию Шатунову будет проведена ещё одна операция К сожалению, ситуация ухудшилась, из-за чего артиста срочно госпитализировали. Ему провели операцию в одной из столичных клиник.

Экономика Суд в Лондоне заблокировал активы Минца и его семьи на $572 млн Высокий суд Лондона утвердил приказ, запрещающий бизнесмену Борису Минцу и троим его сыновьям отчуждать имущество на сумму в пределах $572 млн по всему миру.

Шоу-бизнес Водянова показала летнее платье Наталья Водянова, супермодель, опубликовала видео в инстаграм, где она демонстрирует украшение известного ювелирного парижского бренда, которому не устают поклоняться фанаты.