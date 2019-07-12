Баскетбол
Идеальный момент, чтобы расстаться. Серхио Родригес покинул ЦСКАВести.Ru 04:35
Разыгрывающий московского баскетбольного ЦСКА Серхио Родригес покинул столичную команду по обоюдному согласию сторон, 33-летний испанец защищал красно-синие цвета армейцев с 2017 года.
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Банк России докапитализирует Волго-Окский коммерческий банк (Вокбанк, Нижний Новгород) на 2,73 млрд рублей и станет владельцем более 99,9% акций кредитной организации, говорится в сообщении регулятора.
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Политика
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Экономика
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Общество
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Обновлено в 05:01
Происшествия
В Туве 10 человек погибли при падении машины в реку
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Начались поставки С-400 в Турцию
Министерство обороны Турции заявило, что поставки российских зенитно-ракетных комплексов С-400 начались в пятницу, 12 июля.
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Происшествия
Российская туристка попала в психиатрическую больницу на Бали
Сотрудники полиции в округе Бангли на Бали сопроводили российскую туристку в психиатрическую клинику за неподобающее поведение на вилле, сообщает местное издание Coconuts.
Обновлено вчера в 21:37
Общество
Superjob ранжировал вузы РФ по доходам выпускников
Superjob ранжировал вузы РФ по доходам выпускников Самую высокую среднюю зарплату среди выпускников российских вузов, дающих в том числе экономическое образование, получают бывшие студенты Высшей школы экономики (ВШЭ) и Московского государственного института международных отношений МИД РФ (МГИМО).
Обновлено в 00:19
Общество
В Роскачестве дали советы по выбору шашлыка
Рекомендовано покупать шашлык, упакованный на мясоперерабатывающем предприятии или мясокомбинате, особенно в том случае, если мясо будет приготовлено за городом, на даче, на пикнике.
Обновлено в 03:04
Политика
Зеленский заключил пари с мэром Днепра из-за моста
Обновлено в 07:16
Шоу-бизнес
Тарзан прокомментировал голое фото Наташи Королевой
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Обновлено в 03:19
Гаджеты
Samsung Galaxy Note 10 5G может получить 12 Гб оперативной памяти
Новая информация о 5G-модели смартфона Samsung Galaxy Note 10 5G появилась в Сети.
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Общество
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Обновлено в 04:43
Политика
В Кремле оценили идею отказа от уничтожения санкционных продуктов
Предложения отказаться от уничтожения санкционных продуктов носят характер экспертной дискуссии, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:39
Шоу-бизнес
Машу Малиновскую позвали замуж через интернет
Обновлено в 03:55
Общество
«Сибирские мальдивы» закрыли от любителей селфи
Бирюзовое озеро, расположенное буквально в десяти минутах езды от микрорайона Новосибирского государственного педагогического университета и поэтому доступное каждому жителю города, в этом году обратило на себя внимание любителей селфи и просто эффектных фотографий.
Обновлено в 07:15
Шоу-бизнес
Водянова восхитила поклонников идеальной фигурой в желтом платье
В своем новом видео для Сети Наталья кружится в желтом платье из струящейся ткани. Образ звезды дополняет колье старинного бренда Chaumet.
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Политика
Депутат Толстой вывел из себя журналистку «Рустави 2»
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Православные отмечают день апостолов Петра и Павла
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Общество
Магазин интимных товаров, предположительно принадлежащий дочери Рамзана Кадырова, ведет бизнес с нарушениями
Обновлено в 06:02
Происшествия
США показали видео перехвата в Тихом океане судна с 7 т кокаина
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Обновлено вчера в 22:50