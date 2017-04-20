Футбол
Ибрагимовича оштрафовали за симуляцию в матче МЛСSoccer.ru вчера в 21:26
Дисциплинарный комитет МЛС признал нападающего "Лос-Анджелес Гэлакси" Златана Ибрагимовича виновным в симуляции на 23-й минуте матча против "Коламбус Крю" (1:3). Комитет принял решение оштрафовать шведского форварда.
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Дикий дебош пассажира британского лайнера попал на видео
Инцидент попал на видео, его публикует телеканал "Звезда".
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«Краснодару» напомнили о невозможности увольнения Мамаева
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Футбол
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Агент хавбека московского "Локомотива" Игоря Денисова Михаил Прокопец сообщил о том, что никакого конфликта между игроком и руководством клуба нет, передает "Спорт-экспресс".
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Происшествия
Медведь ограбил охотников на Камчатке
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Происшествия
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Следствие в Екатеринбурге начало проверку по факту нападения собаки на трехлетнего мальчика, сообщает в субботу СУСК по Свердловской области.
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Армия и оружие
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Общество
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Армия и оружие
В Латвии погиб второй за неделю военнослужащий НАТО
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Лукашенко рассказал об ущербе от российской нефти
По словам Лукашенко, с президентом России вопрос конкретной суммы и механизма компенсации потерь белорусской стороне от поставки некачественной нефти не обсуждался, однако в публичных выступлениях Владимир Путин признавал наличие ущерба.
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Появилось видео поиска затонувших картин Айвазовского
В сети появилось видео поиска картин художника Ивана Айвазовского на дне Черного моря. Ролик опубликовала радиостанция "Говорит Москва".
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Политика
Волкер призвал Россию вернуть Донбасс под контроль Киева
Ранее News.ru писал, что Волкер предостерёг новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского от смены политики Киева в отношении Донбасса.
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При разрыве аорты грудного отдела сильные боли ощущаются в груди, возможна одышка и отек шеи, кожа синеет, вены набухают, пишет kp.ru.
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Кино
В Иркутске умер режиссёр Николай Тарханов
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Политика
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Среди граждан Украины становится модным отдых в Крыму, заявил глава комитета парламента крумы по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк.
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Киевский суд отказался заблокировать закон о госязыке Украины
«Окружной административный суд города Киева, рассмотрев заявление об обеспечении иска о запрете подписывать и публиковать закон Украины «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», постановил отказать в его удовлетворении», — цитирует агентство пресс-службу суда.
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Политика
В Киеве передумали прекращать железнодорожное сообщение с Россией
Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что железнодорожное сообщение между Россией и Украиной прекращается само по себе.
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Порошенко допросили по делу Евромайдана
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Путин упал, приветствуя хоккейных зрителей в Сочи
Президент России Владимир Путин упал на льду во время приветствия зрителей Ночной хоккейной лиги в Сочи.
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Американская звёздная пара — фотомодель Ким Кардашьян и рэпер Канье Уэст в четвёртый раз стали родителями.
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В Госдепе рассказали о деталях встречи госсекретаря Майка Помпео с президентом России Владимиром Путиным и главой МИД Сергеем Лавровым, передает «РИА Новости».
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Регина Тодоренко попросила подписчиков «не создавать эпистолярные конфликты»
Телеведущая рассказала, как относится к критике в свой адрес. Регина Тодоренко обратилась к своим подписчикам, пишет storinka.com.ua.
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Общество
В Трудовой кодекс готовят изменения, касающиеся сокращений на работе
В Трудовой кодекс РФ могут внести изменения, касающиеся сокращений на работе.
Обновлено вчера в 21:42