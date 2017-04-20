Футбол

Ибрагимовича оштрафовали за симуляцию в матче МЛСSoccer.ru вчера в 21:26

Дисциплинарный комитет МЛС признал нападающего "Лос-Анджелес Гэлакси" Златана Ибрагимовича виновным в симуляции на 23-й минуте матча против "Коламбус Крю" (1:3). Комитет принял решение оштрафовать шведского форварда.
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Ибрагимовича оштрафовали за симуляцию в матче МЛС

Soccer.ruвчера в 21:26

Ибрагимович наказан за симуляцию в матче MLS

Sport24.ruвчера в 22:41

Ибрагимович оштрафован за симуляцию в матче MLS

Чемпионатвчера в 22:26

Ибрагимовича оштрафовали за симуляцию в матче MLS

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Златан оштрафован за симуляцию в матче МЛС

Sports.ru00:23

Ибрагимовича оштрафовали за симуляцию. Видео

Спорт-Экспрессвчера в 20:17

MLS оштрафовала Ибрагимовича за симуляцию

RT на русскомвчера в 16:21
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