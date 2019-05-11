Футбол
Ибрагимовича оштрафовали за симуляцию в матче МЛСSoccer.ru вчера в 21:26
Дисциплинарный комитет МЛС признал нападающего "Лос-Анджелес Гэлакси" Златана Ибрагимовича виновным в симуляции на 23-й минуте матча против "Коламбус Крю" (1:3). Комитет принял решение оштрафовать шведского форварда.
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