Ибрагимовича дисквалифицировали в МЛС за стычку с вратаремМатч ТВ 04:57

В матче профессиональной футбольной лиги США и Канады (МЛС) между «Лос-Анджелес Гэлакси» и «Нью-Йорк Сити» форвард Златан Ибрагимович получил дисквалификацию за стычку с вратарем соперников Шоном Джонсоном.

Ибрагимовича дисквалифицировали в МЛС за стычку с вратарем

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