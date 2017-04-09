Футбол
Ибрагимовича дисквалифицировали в МЛС за стычку с вратаремМатч ТВ 04:57
В матче профессиональной футбольной лиги США и Канады (МЛС) между «Лос-Анджелес Гэлакси» и «Нью-Йорк Сити» форвард Златан Ибрагимович получил дисквалификацию за стычку с вратарем соперников Шоном Джонсоном.
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Ибрагимович получил двухматчевую дисквалификацию за стычку с вратарём «Нью-Йорк Сити»
Евро-футбол.рувчера в 17:40
Ибрагимович дисквалифицирован на два матча за стычку с вратарем «Нью-Йорк Сити»
Sport24.ruвчера в 16:54
Автоматически обработано 7245 источников, обновлено в 07:23, Ашберн
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