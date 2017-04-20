Футбол

Lenta.ruLenta.ruИбрагимович заявил о готовности вернуться в «Манчестер Юнайтед»

Шведский форвард «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович выразил уверенность в том, что он может быть полезным своему бывшему клубу — «Манчестер Юнайтед». Слова нападающего передает Mirror.
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Златан Ибрагимович: Если «Манчестер Юнайтед» нуждается во мне, то я здесь

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Ибрагимович не против вернуться в «Манчестер Юнайтед»

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Ибрагимович готов вернуться в «Манчестер Юнайтед»

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«Лев все еще рычит». Ибрагимович намекнул на готовность вернуться в «Манчестер Юнайтед»

Sport24.ru03:23

Ибрагимович готов вернуться в «Манчестер Юнайтед»

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В результате обрушения стены здания в Новосибирске есть погибшие

Во время реконструкции здания котельной в Новосибирске обрушилась стена, в результате чего погибли по меньшей мере два человека, ещё один пострадал.
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Оксана Федорова поздравила православных с Успением Богородицы

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Гуцериевы пятый год подряд держатся на первом месте в рейтинге самых богатых российских семей, пишет журнал Forbes.
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Эрдоган раскритиковал действия Сирии в Идлибе

Действия сирийской армии, которая якобы допускает бомбардировки гражданских объектов в зоне деэскалации в Идлибе, мешают выполнению сочинского меморандума по Сирии, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
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Путин и Эрдоган подробно осмотрели Су-57 и МС-21

Президенты России и Турции зашли в кабину новейшего российского истребителя Су-57 на авиасалоне МАКС-2019.
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Назван объем секретных расходов России

Стал известен объем секретных расходов, которые были в экономике России в 2017 году.
Газета.Ru 00:37
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NYT: Telegram выпустит криптовалюту в течение двух месяцев

Компания Telegram собирается выпустить собственную криптовалюту Gram («Грамм») в ближайшие два месяца.
Телеканал RTVI 02:35
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В Крыму оценили условия Волкера для возвращения России в G8

Депутат Госсовета Республики Крым Владислав Ганжара в беседе с RT оценил заявление специального представителя США по Украине Курта Волкера о том, что возобновление участия России в формате «Большой восьмёрки» стало бы возможным при условии её «ухода» из Крыма.
RT на русском 04:06
Политика

Reuters: Китай запретил военному кораблю США заходить в порт Циндао

ТАСС вчера в 23:45
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На Украине два человека погибли при взрыве и обрушении в жилом доме

Взрыв газа произошел в одном из домов города Дрогобыч Львовской области. В результате погибли два человека, еще семь были госпитализированы.
РБК 03:27
Теннис

Хачанов проиграл канадцу Поспишилу в первом раунде US Open

Российский теннисист Карен Хачанов в матче первого круга US Open-2019 в пяти сетах потерпел поражение от канадца Вашека Поспишила.
Нева Спорт 01:10
Экономика

Philip Morris может воссоединиться с Altria

Американская табачная компания Philip Morris International (PMI) официально сообщила, что ведет переговоры о слиянии с компанией Altria.
Коммерсантъ вчера в 11:36
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Полицейских обвинили в насилии над 17-летней в Анапе

Lenta.ru вчера в 13:08
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Органической продукции, не имеющей российских сертификатов, грозит исчезновение с прилавков после вступления в силу закона «Об органической продукции».
REGNUM 01:13
Политика

В МИД Польши сравнили «Северный поток» с пактом Молотова-Риббентропа

Замглавы МИД Польши Шимон Шинковский вель Сенк сравнил газопровод "Северный поток" с пактом Молотова-Риббентропа.
РИА Новости вчера в 08:07
Политика

Обмен заключенными между Россией и Украиной перенесли

22 августа украинские СМИ со ссылкой на осведомленных о переговорах об обмене юристов писали, что обмен удерживаемых лиц между Россией и Украиной будет проходить 28 и 29 августа.
Lenta.ru 03:04
Общество

Количество браков и разводов в России достигло минимума

Количество браков и разводов в России достигло минимума с 1990 года.
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Политика

Парламент Венесуэлы объявил недействительным военный договор с Россией

Подконтрольная оппозиции Национальная ассамблея (парламент) Венесуэлы объявила «недействительным» новое соглашение о военном сотрудничестве с Россией, предусматривающее взаимные визиты военных кораблей.
Взгляд.ру 26 августа в 22:03
Происшествия

В центре Москвы у бизнесмена украли часы за два миллиона рублей

Наручные часы за два миллиона рублей украл неизвестный из квартиры бизнесмена в центре Москвы, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу Москве.
РИА Новости 03:42
Технологии

Пользователей подпишут на спортсменов

Коммерсантъ вчера в 18:42
Политика

В Кремле прокомментировали возможность визита Путина в США

RT на русском вчера в 11:58
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Украинские туристы продолжают массово ехать в Крым

РИА Новости 02:41
Армия и оружие

В России создают принципиально новый вертолёт

В новой машине найдут применение аддитивные технологии, новые методы сборки, композитные материалы, а также современные профили винтов и передовая конструкция втулки несущего винта, пояснил Шибитов.
REGNUM 00:44
Авто

«GM-АвтоВАЗ» в сентябре на неделю приостановит работу

Территория.Самара 02:35
Происшествия

В Мексике 23 человека погибли после пожара в баре

По меньшей мере 23 человека погибли и еще 13 получили тяжелые ранения в результате пожара в баре в Мексике, говорится в заявлении, опубликованном на странице генпрокуратуры штата Веракрус в Twitter.
РИА Новости 03:43
Армия и оружие

Испытания самолета МС-21 с двигателем ПД-14 начнутся в 2020 году

В ходе встречи было объявлено, что летные испытания нового двигателя на крыле самолета МС-21 планируется осуществить уже в следующем году.
ВЕТТА 04:03
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Коломойский связал шансы Зеленского на переизбрание с репатриацией

По мнению миллиардера, переизбраться на второй срок Зеленскому может помочь рост населения Украины.
РБК 02:19
Армия и оружие

Зарубежные журналисты побывали на российских военных базах в Сирии

Несколько сотрудников иностранных СМИ посетили российскую авиационную базу Хмеймим и пункт материально-технического обеспечения Военно-морского флота РФ в Тартусе, которые располагаются на территории Сирии.
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Златан Ибрагимович
Шведский футболист
Шведский футболист боснийско-хорватского происхождения, нападающий клуба MLS «Лос-Анджелес Гэлакси». Бывший капитан сборной Швеции. Считается одним из самых непредсказуемых и мастеровитых нападающих своего поколения. По версии газеты The Guardian, Ибрагимович занял третью строчку лучших футболистов мира за 2013 год. По версии шведского журнала Dagens Nyheter, Ибрагимович занял второе место в списке лучших спортсменов государства всех времён.
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Манчестер Юнайтед
Футбольный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из Траффорда, Большой Манчестер. Был основан в 1878 году под названием «Ньютон Хит», в 1902 году изменил название на «Манчестер Юнайтед». Один из самых популярных футбольных клубов в мире. Один из основателей английской Премьер-лиги в 1992 году.
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