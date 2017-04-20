Футбол
Lenta.ruИбрагимович заявил о готовности вернуться в «Манчестер Юнайтед»
Шведский форвард «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович выразил уверенность в том, что он может быть полезным своему бывшему клубу — «Манчестер Юнайтед». Слова нападающего передает Mirror.
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Здоровье
Нижнетагильские хирурги получат выплаты за повышенную нагрузку
Хирурги из Нижнего Тагила получат дополнительные выплаты за повышенную нагрузку в июле и августе, сообщили в Минздраве.
Вести.Ru 03:28
Космос
Робот «Федор» успешно доставлен на МКС
Первый канал вчера в 00:30
Происшествия
В результате обрушения стены здания в Новосибирске есть погибшие
Во время реконструкции здания котельной в Новосибирске обрушилась стена, в результате чего погибли по меньшей мере два человека, ещё один пострадал.
RT на русском 03:46
Религия
Оксана Федорова поздравила православных с Успением Богородицы
Псковское агентство информации 03:48
Экономика
Forbes назвал самые богатые российские семьи
Гуцериевы пятый год подряд держатся на первом месте в рейтинге самых богатых российских семей, пишет журнал Forbes.
РИА Новости 01:32
Армия и оружие
Эрдоган раскритиковал действия Сирии в Идлибе
Действия сирийской армии, которая якобы допускает бомбардировки гражданских объектов в зоне деэскалации в Идлибе, мешают выполнению сочинского меморандума по Сирии, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Взгляд.ру вчера в 11:17
Политика
Путин и Эрдоган подробно осмотрели Су-57 и МС-21
Президенты России и Турции зашли в кабину новейшего российского истребителя Су-57 на авиасалоне МАКС-2019.
Российская газета вчера в 07:13
Экономика
Назван объем секретных расходов России
Стал известен объем секретных расходов, которые были в экономике России в 2017 году.
Газета.Ru 00:37
Технологии
NYT: Telegram выпустит криптовалюту в течение двух месяцев
Компания Telegram собирается выпустить собственную криптовалюту Gram («Грамм») в ближайшие два месяца.
Телеканал RTVI 02:35
Политика
В Крыму оценили условия Волкера для возвращения России в G8
Депутат Госсовета Республики Крым Владислав Ганжара в беседе с RT оценил заявление специального представителя США по Украине Курта Волкера о том, что возобновление участия России в формате «Большой восьмёрки» стало бы возможным при условии её «ухода» из Крыма.
RT на русском 04:06
Происшествия
На Украине два человека погибли при взрыве и обрушении в жилом доме
Взрыв газа произошел в одном из домов города Дрогобыч Львовской области. В результате погибли два человека, еще семь были госпитализированы.
РБК 03:27
Теннис
Хачанов проиграл канадцу Поспишилу в первом раунде US Open
Российский теннисист Карен Хачанов в матче первого круга US Open-2019 в пяти сетах потерпел поражение от канадца Вашека Поспишила.
Нева Спорт 01:10
Экономика
Philip Morris может воссоединиться с Altria
Американская табачная компания Philip Morris International (PMI) официально сообщила, что ведет переговоры о слиянии с компанией Altria.
Коммерсантъ вчера в 11:36
Происшествия
Полицейских обвинили в насилии над 17-летней в Анапе
Lenta.ru вчера в 13:08
Экономика
Импортную органическую продукцию могут убрать с прилавков РФ
Органической продукции, не имеющей российских сертификатов, грозит исчезновение с прилавков после вступления в силу закона «Об органической продукции».
REGNUM 01:13
Политика
В МИД Польши сравнили «Северный поток» с пактом Молотова-Риббентропа
Замглавы МИД Польши Шимон Шинковский вель Сенк сравнил газопровод "Северный поток" с пактом Молотова-Риббентропа.
РИА Новости вчера в 08:07
Политика
Обмен заключенными между Россией и Украиной перенесли
22 августа украинские СМИ со ссылкой на осведомленных о переговорах об обмене юристов писали, что обмен удерживаемых лиц между Россией и Украиной будет проходить 28 и 29 августа.
Lenta.ru 03:04
Общество
Количество браков и разводов в России достигло минимума
Количество браков и разводов в России достигло минимума с 1990 года.
Вести.Ru 00:08
Политика
Парламент Венесуэлы объявил недействительным военный договор с Россией
Подконтрольная оппозиции Национальная ассамблея (парламент) Венесуэлы объявила «недействительным» новое соглашение о военном сотрудничестве с Россией, предусматривающее взаимные визиты военных кораблей.
Взгляд.ру 26 августа в 22:03
Происшествия
В центре Москвы у бизнесмена украли часы за два миллиона рублей
Наручные часы за два миллиона рублей украл неизвестный из квартиры бизнесмена в центре Москвы, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу Москве.
РИА Новости 03:42
Технологии
Пользователей подпишут на спортсменов
Коммерсантъ вчера в 18:42
Политика
В Кремле прокомментировали возможность визита Путина в США
RT на русском вчера в 11:58
Политика
Украинские туристы продолжают массово ехать в Крым
РИА Новости 02:41
Армия и оружие
В России создают принципиально новый вертолёт
В новой машине найдут применение аддитивные технологии, новые методы сборки, композитные материалы, а также современные профили винтов и передовая конструкция втулки несущего винта, пояснил Шибитов.
REGNUM 00:44
Авто
«GM-АвтоВАЗ» в сентябре на неделю приостановит работу
Территория.Самара 02:35
Происшествия
В Мексике 23 человека погибли после пожара в баре
По меньшей мере 23 человека погибли и еще 13 получили тяжелые ранения в результате пожара в баре в Мексике, говорится в заявлении, опубликованном на странице генпрокуратуры штата Веракрус в Twitter.
РИА Новости 03:43
Армия и оружие
Испытания самолета МС-21 с двигателем ПД-14 начнутся в 2020 году
В ходе встречи было объявлено, что летные испытания нового двигателя на крыле самолета МС-21 планируется осуществить уже в следующем году.
ВЕТТА 04:03
Политика
Коломойский связал шансы Зеленского на переизбрание с репатриацией
По мнению миллиардера, переизбраться на второй срок Зеленскому может помочь рост населения Украины.
РБК 02:19
Армия и оружие
Зарубежные журналисты побывали на российских военных базах в Сирии
Несколько сотрудников иностранных СМИ посетили российскую авиационную базу Хмеймим и пункт материально-технического обеспечения Военно-морского флота РФ в Тартусе, которые располагаются на территории Сирии.
Политика Сегодня 03:49