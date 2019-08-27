Футбол

Lenta.ruLenta.ruИбрагимович заявил о готовности вернуться в «Манчестер Юнайтед»

Шведский форвард «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович выразил уверенность в том, что он может быть полезным своему бывшему клубу — «Манчестер Юнайтед». Слова нападающего передает Mirror.
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