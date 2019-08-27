Футбол
Lenta.ruИбрагимович заявил о готовности вернуться в «Манчестер Юнайтед»
Шведский форвард «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович выразил уверенность в том, что он может быть полезным своему бывшему клубу — «Манчестер Юнайтед». Слова нападающего передает Mirror.
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Гаджеты
Продажи смартфонов Honor 9X бьют рекорды
Смартфоны Honor 9X и 9X Pro сейчас доступны только в Китае, однако продажи устройств бьют рекорды один за другим.
UfacityNews.ru 03:48
Политика
Обмен заключенными между Россией и Украиной перенесли
22 августа украинские СМИ со ссылкой на осведомленных о переговорах об обмене юристов писали, что обмен удерживаемых лиц между Россией и Украиной будет проходить 28 и 29 августа.
Lenta.ru 03:04
Религия
Православные празднуют Успение Пресвятой Богородицы
Успение Пресвятой Богородицы отмечают православные христиане 28 августа.
REGNUM вчера в 17:36
Армия и оружие
На МАКС-2019 представили экспортную версию Су-57
На российском Международном авиакосмическом салоне впервые представлена экспортная версия многофункционального истребителя пятого поколения Су-57.
Военное обозрение 06:25
Экономика
Forbes назвал самые богатые семьи России
Вести.Ru 04:55
Политика
В Кремле прокомментировали обсуждение в Белоруссии закупки нефти в США
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал обсуждение Белоруссией закупок нефти в США вопросом экономической целесообразности.
РИА Новости 06:44
Политика
В Кремле отвергли связь России с делом об убийстве в Берлине
В Кремле отвергли какую-либо причастность России к убийству в Берлине, в котором подозревается гражданин РФ.
Интерфакс 06:42
Политика
Киевский суд освободил Вышинского из-под стражи
Киевский суд принял решение изменить меру пресечения руководителю портала РИА Новости Украина Кириллу Вышинскому и освободить его из-под стражи под личное обязательство.
Вести.Ru 05:09
Авто
BMW готовит X6 с покрытием из самого черного в мире вещества
Первым среди автомобилей инновационное покрытие с веществом vantablack получил кроссовер BMW X6, презентация которого состоится в начале сентября на автосалоне во Франкфурте.
Тарантас Ньюс 04:51
Происшествия
Третьего погибшего извлекли из-под завалов здания в Новосибирске
Тело третьего погибшего извлечено из-под завалов обрушившейся насосной станции в Новосибирске, подтвердили РБК в пресс-службе областного главка МЧС.
РБК 05:53
Экономика
Росстат зафиксировал рост бедности в России
Численность россиян с денежными доходами ниже прожиточного минимума (уровень бедности) во втором квартале 2019 года составила 18,6 млн человек, или 12,7% от всего населения, следует из данных Росстата.
РБК вчера в 12:25
Шоу-бизнес
Эммануил Виторган стал отцом в возрасте 79 лет
Российский актер Эммануил Виторган в возрасте 79-лет в очередной раз стал отцом. Об этом он сообщил на своей странице в инстаграме.
Газета.Ru 04:35
Происшествия
Кремль отказался связать инцидент в Анапе с безнаказанностью полиции
В Кремле не считают, что случай с принуждением к сексу несовершеннолетней спортсменки в Анапе свидетельствует о «тотальной безнаказанности» полицейских.
РБК 06:48
Политика
Коломойский предложил снять часть санкций с России
Украинский бизнесмен Игорь Коломойский считает разумным Киеву снять часть санкций с Москвы, введенных из-за ситуации в Донбассе.
Коммерсантъ 04:48
Экономика
Банк России выпустит памятную серебряную монету к 100-летию ВГИК
Банк России 28 августа выпускает в обращение памятную монету, которая посвящена 100-летию Всероссийского государственного института кинематографии (ВГИК) имени С.А. Герасимова.
ТАСС 04:00
Общество
В работе «ВКонтакте» произошел сбой
Проблемы в работе социальной сети "ВКонтакте" наблюдаются в среду днем в России.
ТАСС 06:07
Политика
Волкер назвал уход России из Крыма условием для возвращения в G8
Специальный представитель США по Украине Курт Волкер назвал условием возвращения России в формат G8 ее уход из Крыма.
РБК 01:09
Происшествия
Два человека погибли при пожаре на заводе в Нижнем Новгороде
Российская газета 02:54
Футбол
«Барселона» может представить Неймара 29 августа
Евро-футбол.ру 07:15
Общество
Москвичам повысили минимальную пенсию
С 1 сентября увеличится городской социальный стандарт минимального дохода неработающих пенсионеров, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
Вести Подмосковья вчера в 11:17
Футбол
«Крылья Советов» готовятся к матчу с «Динамо» без Комбарова и Бурлака
В лазарете команды находятся два футболиста – это Тарас Бурлак, продолжающий восстановление после повреждения, а также Дмитрий Комбаров, который тренируется по индивидуальной программе после травмы в игре со "Спартаком" (1:2). В общей группе занимаются Денис Якуба, Геннадий Киселев, Александр Гацкан, пропускавшие последние встречи по состоянию здоровья.
ТРК Губерния 06:48
Происшествия
Глава ФБК Жданов стал фигурантом уголовного дела
Федеральная служба судебных приставов сообщила о возбуждениив отношении незарегистрированного кандидата в Мосгордуму и директора Фонда борьбы с коррупцией Ивана Жданова уголовного дела из-за неисполнения решения суда.
Интерфакс 05:20
Технологии
В России разработан новый защищенный компьютер «Эльбрус 801М»
АО Концерн «Автоматика», входящий в Ростех, представил на авиасалоне МАКС-2019 высокопроизводительный моноблочный компьютер «Эльбрус 801М» в новом дизайне.
NewInform 06:28
Здоровье
Власти Москвы создали комиссию для проверки действий врачей после смерти 27-летней девушки
Департамент здравоохранения Москвы создал комиссию, которая оценит действия врачей больницы, где от неустановленного заболевания скончалась 27-летняя девушка.
ТАСС 05:49
Культура
Казахский певец исполнил мечту тяжелобольной девочки из Казани
Певец и композитор из Казахстана Димаш Кудайберген исполнил мечту тяжелобольной девочки из Казани.
БИЗНЕС Online 03:41
Политика
Путин отдал сдачу с купленного Эрдогану мороженого на развитие авиации
Владимир Путин протянул продавцу пятитысячную купюру и попросил «отдать сдачу министру на развитие авиации».
Национальная служба новостей вчера в 11:14
Политика
Песков рассказал об отношении Кремля к саммиту в «нормандском формате»
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал об отношении Кремля к новому саммиту в "нормандском формате", который инициируют Германия и Франция.
Московский Комсомолец 06:43
Политика
Джонсон объявил о приостановке работы парламента из-за Brexit
Британский премьер Борис Джонсон объявил, что работа парламента будет приостановлена до 14 октября.
РИА Новости 05:45
Политика
Большинство жителей Донбасса признали ДНР и ЛНР частью Украины
Большинство жителей Донбасса считают, что самопровозглашенные Луганская и Донецкая народные республики (ЛНР и ДНР) относятся к территории Украины.
Lenta.ru 06:00
Политика
Песков прокомментировал ситуацию с зарплатой хирургов в Нижнем Тагиле
Ранее сообщалось, что все хирурги ЦГБ №1 Нижнего Тагила и Демидовской Больницы написали заявления об увольнении.
РИА Новости 06:42