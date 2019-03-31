Футбол
Ибрагимович заработал и реализовал два пенальти в матче MLSРБК 02:14
Златан Ибрагимович принес «Лос-Анджелес Гэлэкси» победу в матче регулярного чемпионата MLS против «Портленда». Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу команды из Калифорнии, а шведский нападающий оформил в этой игре дубль. Оба гола Ибрагимович забил с пенальти, которые заработал сам.
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Ивановский «Текстильщик» не сыграл с первой командой Ибрагимовича
Ивановская газета (г. Иваново)вчера в 14:19
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