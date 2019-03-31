Футбол

Ибрагимович заработал и реализовал два пенальти в матче MLSРБК 02:14

Златан Ибрагимович принес «Лос-Анджелес Гэлэкси» победу в матче регулярного чемпионата MLS против «Портленда». Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу команды из Калифорнии, а шведский нападающий оформил в этой игре дубль. Оба гола Ибрагимович забил с пенальти, которые заработал сам.
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Руни и Златан развлекаются в МЛС: паненка, пенальти и гол со штрафного от углового флага

Sport24.ru06:30

Ивановский «Текстильщик» не сыграл с первой командой Ибрагимовича

Ивановская газета (г. Иваново)вчера в 14:19

Голы Ибрагимовича с пенальти принесли «Гэлакси» победу над «Портлендом»

Матч ТВ01:08

Златан заработал и забил 2 пенальти в матче МЛС. Второй – паненкой

Sports.ru00:14

Дубль Ибрагимовича принес «Лос-Анджелес Гэлакси» победу над «Портлендом»

Спорт-Экспрессвчера в 22:59

«Паненка» Ибрагимовича принесла «Гэлакси» победу над «Портлендом»

Чемпионат00:23

«Лос-Анджелес Гэлакси» - «Портленд»: снова без Златана Ибрагимовича

Все про Спорт ру30 марта в 18:49
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Бывшая учительница русского языка и литературы Татьяна Кувшинникова, лишившаяся работы из-за публикации фото в купальнике, получила должность специалиста по учебно-методической работе библиотечно-информационного сектора.
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В воскресенье, 31 марта, при заходе на посадку в аэропорт Эгельсбах (Франкфурт-на-Майне) потерпел крушение частный бизнес-джет Epic-LT, перевозивший руководство авиакомпании S7.
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Финансы

Рубль подрос к доллару и евро на старте торгов

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль корректируется вверх к доллару и евро на старте торгов после пятничного падения на информации о подготовке нового пакета антироссийских санкций со стороны США.
Обновлено в 03:39
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Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией от 1997 года официально прекращает свое действие 1 апреля.
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Моддер добавил в Minecraft реалистичные освещение и отражения

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Час физической активности в неделю избавил от трудностей передвижения

Американские ученые выяснили, что для того, чтобы сократить риск появления физической неспособности и связанных с ней трудностей с ежедневной деятельностью, людям старше 49 лет необходимо быть активными всего один час в неделю: например, ходить быстрым шагом, бегать или же заниматься футболом или волейболом.
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Сдавшийся полиции виновник смертельного ДТП на Можайском шоссе столицы Муслим Джамбеков ранее был осужден за разбойное нападение.
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Экономика

Зампред правления «Газпрома» Круглов перешел на работу в госслужбу

Отмечается, что заместитель председателя правления Андрей Круглов освобожден от должности из-за перехода на государственную службу.
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Общество

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Американский журналист Марк Хей провел расследование, посвященное популярному среди россиян лакомству — гематогену.
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Согласно исследованию, средняя зарплата в регионе составляет 50 тысяч 500 рублей в месяц, а прирост оклада в прошлом году составил 10,7%. Самые высокие зарплаты получают жители Сибири и Дальнего Востока.
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Финансы

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Груженный землей «КамАЗ» перевернулся в результате ДТП в Москве

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Минфин предложил отменить НДС в 10% для сахаросодержащих напитков

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Обновлено вчера в 23:52
Футбол

«Спартак» не смог уговорить Мелкадзе

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В Мытищах более 40 детей отравились в лагере

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Жилые комплексы могут оснастить системой распознавания лиц

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Папа Римский Франциск призвал не сравнивать Месси с богом

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Moody’s: требования Дании могут задержать «Северный поток — 2»

Предъявляемое датским правительством к Nord Stream 2 AG требование о проведении дополнительной экологической экспертизы по участку газопровода «Северный поток — 2» может стать причиной задержки реализации проекта.
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Твое имя вместо названия марки: новая опция от Skoda

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Златан Ибрагимович
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Шведский футболист боснийско-хорватского происхождения, нападающий клуба MLS «Лос-Анджелес Гэлакси». Бывший капитан сборной Швеции. Считается одним из самых непредсказуемых и мастеровитых нападающих своего поколения. По версии газеты The Guardian, Ибрагимович занял третью строчку лучших футболистов мира за 2013 год. По версии шведского журнала Dagens Nyheter, Ибрагимович занял второе место в списке лучших спортсменов государства всех времён.
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