Ибрагимович заработал и реализовал два пенальти в матче MLSРБК 02:14

Златые Ибрагимович принес «Лос-Анджелес Гэлэкси» победу в матче регулярного чемпионата MLS против «Портленда». Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу команды из Калифорнии, а шведский нападающий оформил в этой игре дубль. Оба гола Ибрагимович забил с пенальти, которые заработал сам.

Ибрагимович заработал и реализовал два пенальти в матче MLS

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