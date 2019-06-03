Футбол
Ибрагимович забил гол ударом через себя в матче МЛСБомбардир.ру 03:23
Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович забил гол в ворота «Нью-Инглэнд Революшн» (1:2) в матче МЛС. 37-летний швед отличился, нанеся удар через себя.
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Футбол
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