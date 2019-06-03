Ибрагимович забил гол ударом через себя в матче МЛСБомбардир.ру 03:23

Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович забил гол в ворота «Нью-Инглэнд Революшн» (1:2) в матче МЛС. 37-летний швед отличился, нанеся удар через себя.

Ибрагимович забил гол ударом через себя в матче МЛС

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