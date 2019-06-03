Футбол

Ибрагимович забил гол ударом через себя в матче МЛСБомбардир.ру 03:23

Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович забил гол в ворота «Нью-Инглэнд Революшн» (1:2) в матче МЛС. 37-летний швед отличился, нанеся удар через себя.
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Ибрагимович красиво забил через себя

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Шикарный гол Ибрагимовича не спас «Гэлакси» от поражения в матче с «Нью-Ингленд». Видео

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Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 07:40, Ашберн
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Финал Лиги чемпионов между "Ливерпулем" и "Тоттенхэмом" был прерван из-за Волански, выбежавшей на поле в середине первого тайма.
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По словам музыканта, "пример внутри страны" станет толчком для жителей неподконтрольных Киеву территорий быстрее "объединиться вместе с нами".
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