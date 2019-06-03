Футбол
Ибрагимович забил гол ударом через себя в матче МЛСБомбардир.ру 03:23
Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович забил гол в ворота «Нью-Инглэнд Революшн» (1:2) в матче МЛС. 37-летний швед отличился, нанеся удар через себя.
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Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 07:40, Ашберн
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Бывшего спецназовца зарезали в драке в Подмосковье
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Кино
Умер заслуженный артист России Геннадий Матвеев
Обновлено в 04:36
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Томские полицейские обстреляли «Ниву» с подростком за рулем
Как рассказали в пресс-службе регионального УМВД, за рулем машины находился подросток.
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«Крылья Советов» ушли в отпуск до 17 июня
После стыковых матчей с «Нижним Новгородом», по итогам которых «Крылья Советов» сохранили своё место в Российской Премьер-Лиге, игроки и тренерский штаб получили отпуск.
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Роскомнадзор обязал Tinder передавать данные пользователей спецслужбам
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Обновлено в 05:35
Происшествия
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Трое россиян на BMW на высокой скорости попали в ДТП в Казани утром 2 июня, остались живы и скрылись с места ДТП.
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Футбол
Фанат «Ливерпуля» пропал в Мадриде после финала Лиги чемпионов
Болельщик «Ливерпуля» Макоули Нигас пропал после финального матча Лиги чемпионов, в котором его команда победила «Тоттенхэм Хотспур» со счётом 2:0. Как сообщает Plymouth Live, 23-летний фанат отправился в столицу Испании вместе со своим отцом.
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Культура
В Израиле умер последний участник восстания в концлагере «Собибор»
В Израиле умер последний участник восстания в концлагере «Собибор» 96-летний Семен Розенфельд.
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Гаджеты
Huawei купила российские технологии распознавания лиц
Huawei купила российские технологии распознавания лиц, пишет принадлежащее Демьяну Кудрявцеву издание "Ведомости".
Обновлено в 06:09
Транспорт
Якубович отказался извиняться за езду по тротуарам
Российский телеведущий Леонид Якубович заявил, что не будет извиняться за то, что он ездил по тротуарам в Чувашии.
Обновлено вчера в 13:07
Авто
Озвучены цены на LADA Granta Cross
Отечественный автогигант объявил стоимость внедорожного универсала LADA Granta Cross, который поступит в продажу 12 июня.
Обновлено в 05:56
Футбол
Instagram заблокировал аккаунт модели, выбежавшей на поле в финале ЛЧ
Финал Лиги чемпионов между "Ливерпулем" и "Тоттенхэмом" был прерван из-за Волански, выбежавшей на поле в середине первого тайма.
Обновлено вчера в 20:24
Происшествия
ГП: У экс-главы Клинского района обнаружено имущество на 9 млрд рублей
Вся сумма взыскания складывается из кадастровой стоимости земельных участках в Клинском районе в размере не менее 4,3 миллиарда рублей, а также 4,7 миллиарда рублей - как эквивалент уже отчужденного экс-главой района и его близкими имущества.
Обновлено в 05:30
Происшествия
Тела двух полицейских нашли в Ноябрьске
По данным "Ноябрьск 24", тела участковых Владимира Анчугова и Андрея Мучаева были обнаружены в разных частях города: один находился за рабочим столом в опорном пункте на улице Изыскателей, а второго нашли за рулем автомобиля в районе Оболони.
Обновлено в 06:20
Шоу-бизнес
Максим Галкин назвал ложью информацию о строительстве дома на Кипре
Телеведущий Максим Галкин опроверг информацию о том, что он строит особняк на Кипре, назвав статью об этом ложью.
Обновлено в 06:29
Происшествия
«Уралхим» признан потерпевшим в новом уголовном деле «Тольяттиазота»
В свою очередь, в сделанном сегодня заявлении «Тольяттиазот» сообщает, что считает возбуждение нового уголовного дела в отношении бывших руководителей компании «Тольяттиазот» и связанных с ним лиц, арест председателя правления «Тольяттихимбанка» по данному делу и сделанное компанией «Уралхим» заявление заранее спланированной при участии правоохранительных органов акцией.
Обновлено в 02:00
Экономика
«Газпром» стал самой дорогой компанией в России
«Газпром» стал лидером по рыночной капитализации на российском фондовом рынке, согласно данным Мосбиржи.
Обновлено в 05:23
Здоровье
Медики предупредили об опасностях, подстерегающих детей на даче
Специалисты детской больницы № 9 имени Г.Сперанского при столичном Департаменте здравоохранения составили список вещей и мест, которые наиболее опасны для детей на даче.
Обновлено в 02:36
Общество
Роструд напомнил о короткой рабочей неделе
Роструд напомнил о короткой рабочей неделе, которая ждет россиян в связи с празднованием Дня России. Выходной придется на среду, 12 июня.
Обновлено в 01:55
Политика
Кремль хотел бы видеть Калви на ПМЭФ
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не знает, будет ли разрешено американскому инвестору Майклу Калви, находящемуся под домашним арестом, принять участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в конце недели.
Обновлено в 04:43
Политика
Ким Чен Ын появился на концерте вместе с «репрессированным» чиновником
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын 2 июня пришел на концерт в компании чиновника, который по информации южнокорейских СМИ, был отправлен на принудительные работы и идеологическое перевоспитание в провинцию Чагандо за срыв ханойского саммита с США.
Обновлено вчера в 20:38
Авто
GM-АвтоВАЗ продлил скидки на Chevrolet Niva в июне
Обновлено в 04:09
Политика
WSJ: Россия резко сократила число военных специалистов в Венесуэле
Газета The Wall Street Journal сообщила о том, что Россия в последнее время якобы резко сократила число военных советников в Венесуэле.
Обновлено вчера в 22:55
Происшествия
В Швеции слушания по делу Ассанжа пройдут за закрытыми дверями
Суд принял решение провести слушания по вопросу заочного ареста основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа за закрытыми дверями, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 04:20
Политика
На Украине созвали совещание силовиков из-за ролика на YouTube
Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос объявил о планах созвать совещание с руководством МИДа, Генштаба, Главного управления разведки Минобороны, Службы внешней разведки и Службы безопасности из-за видео на YouTube .
Обновлено в 01:26
Политика
Минпромторг намерен разработать отдельный закон об интернет-торговле
Минпромторг считает нужным разработать отдельный закон о торговле в интернете, заявил журналистам глава ведомства Денис Мантуров в кулуарах Недели российского ритейла.
Обновлено в 07:14
Авто
Lada Vesta SW Cross стал полицейским автомобилем в Словакии
Муниципальная полиция небольшого городка Гуменне на востоке Словакии пополнила свой автопарк российским универсалом Lada Vesta SW Cross.
Обновлено в 04:11
Политика
Вакарчук рассказал, как завершить войну на Украине
По словам музыканта, "пример внутри страны" станет толчком для жителей неподконтрольных Киеву территорий быстрее "объединиться вместе с нами".
Обновлено вчера в 14:46