Футбол
Ибрагимович забил гол ударом через себя в матче МЛСБомбардир.ру 03:23
Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович забил гол в ворота «Нью-Инглэнд Революшн» в матче МЛС. 37-летний швед отличился, нанеся удар через себя.
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Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 04:34, Ашберн
Происшествия
В Приамурье подросток умер во время зарядки в детском лагере
В Амурской области в детском оздоровительном лагере «Колосок» 2 июня умер подросток во время утренней зарядки.
Обновлено в 01:22
Общество
Роспотребнадзор за три месяца изъял более 19 т молочной продукции
Роспотребнадзор в первом квартале 2019 года изъял из оборота более 19 т молока и молочной продукции, сообщается на сайте службы.
Обновлено в 01:39
Политика
В Великобритании визит Трампа встретят протестами
Противники президента США Дональда Трампа собираются организовать протесты во время его поездки в Великобританию, пишет Time.
Обновлено в 03:58
Шоу-бизнес
Наталья Бардо сообщила о расставании с Марюсом Вайсбергом
Наталья Бардо решила поделиться с подписчиками неожиданной новостью о расставании с гражданским мужем Марюсом Вайсбергом, который является отцом ее ребенка.
Обновлено вчера в 16:00
Здоровье
Счетная палата отметила низкий уровень исполнения бюджета Минздравом в 2018 году
Счетная палата зафиксировала низкий уровень освоения средств государственного бюджета в 2018 году Минздравом, Роспотребнадзором и Федеральным медико-биологическим агентством (ФМБА) России, сообщили в понедельник в пресс-службе ведомства.
Обновлено в 03:44
Политика
В России отменят около 10 тысяч советских ГОСТов
В России отменят около 10 тысяч ГОСТов, появившихся еще в советские времена. Об этом сообщил глава Росстандарта Алексей Абрамов.
Обновлено в 01:07
Футбол
Новосельцев болел против сборной России на ЧМ-2018 по футболу
Обновлено в 03:26
Общество
В Москве установится тропическая жара
Со вторника начнется повышение температуры. А в среду уже вернется жара - до +30 градусов. И продержится она до конца недели.
Обновлено в 00:00
Футбол
Инстаграм заблокировал аккаунт выбежавшей на поле в финале ЛЧ девушки
Девушка прославилась тем, что выбежала на поле в полуголом виде во время финального матча Лиги чемпионов - 2018/2019.
Обновлено вчера в 11:02
Транспорт
Якубович отказался извиняться за езду по тротуарам
Обновлено вчера в 13:07
Происшествия
«Уралхим» признан потерпевшим в новом уголовном деле «Тольяттиазота»
Согласно пресс-релизу, распространенному сегодня компанией «Уралхим», 31 мая 2019 года Басманный районный суд г. Москвы арестовал председателя правления «Тольяттихимбанка» Александра Попова сроком на 2 месяца по обвинению в преступлении, предусмотренном ч.4 ст. 210 УК РФ (Организация преступного сообщества).
Обновлено в 02:00
Шоу-бизнес
Дочь Кристины Асмус стала еще больше похожа на папу
Еще недавно поклонникам Кристины Асмус казалось, что её дочка поровну унаследовала мамины и папины черты лица, но по мере подрастания Анастасия всё больше становится копией своего отца.
Обновлено в 00:00
Экономика
«Ведомости»: «Гражданские самолеты Сухого» оценили в 44,8 млрд рублей
Компания "Гражданские самолеты Сухого" (ГСС) оценена в 44,8 млрд рублей, сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на трех человек, близких к ОАК.
Обновлено в 03:02
Происшествия
У экс-главы Клинского района нашли имущество на 9 млрд рублей
В итоговой редакции прокуроры требуют взыскать в доход государства имущество на 9 млрд рублей.
Обновлено в 03:56
Религия
Екатеринбургская епархия не намерена отступать от идеи строительства храма в Екатеринбурге
Власти Екатеринбурга заявили, что будет проведен опрос жителей на предмет их отношения к строительству храма в сквере, поскольку необходимо учесть мнение горожан.
Обновлено в 02:42
Здоровье
Новую поликлинику для взрослых и детей откроют в районе Замоскворечья
В районе Замоскворечья до конца текущего года планируют сдать новую поликлинику.
Обновлено в 03:47
Общество
В Самарской области отключают аналоговое вещание
В Самарской области 3 июня отключается аналоговое вещание.
Обновлено в 03:19
Происшествия
Бывшего спецназовца зарезали в драке в Подмосковье
Обновлено в 02:28
Общество
Школьники пишут самый массовый ЕГЭ по русскому языку
Сегодня, 3 июня, выпускники сдают самый массовый обязательный ЕГЭ по русскому языку. Экзамен напишут 674 тысячи участников.
Обновлено в 02:59
Общество
Глава РМК Игорь Алтушкин пояснил позицию по храму в Екатеринбурге
Большой репортаж о событиях в столице Урала вышел в федеральном издании Один из меценатов Фонда Святой Екатерины, владелец "Русской медной компании" Игорь Алтушкин рассказал, какую позицию он занимает после стихийных акций в Екатеринбурге вокруг строительства храма святой Екатерины в сквере у Театра драмы.
Обновлено в 02:05
Экономика
Россияне заметили снижение зарплат
Почти пятая часть россиян заметила снижение размера зарплаты, выяснили авторы исследования Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС), выдержки из которого приводят «Известия».
Обновлено в 03:19
Происшествия
Экс-глава клиники Мешалкина попал под уголовное дело
Как сообщает «Коммерсантъ-Сибирь»со ссылкой на источник, знакомый с ходом расследования, дело Караськова и его супруги будет объединено с делом замдиректора по науке клиники Евгения Покушалова.
Обновлено в 04:04
Финансы
«Уралкалий» договорился о кредите с траншами $725 млн и 650 млн евро
"Уралкалий", один из крупнейших мировых производителей калийных удобрений, подписал соглашение с рядом банков о получении пятилетнего кредита траншами в 725 миллионов долларов и 650 миллионов евро, говорится в сообщении производителя.
Обновлено в 01:58
Происшествия
Житель Ейска убил мать и пошел смотреть футбол по телевизору
Житель Ейска в ходе бытового конфликта зарезал мать и отправился в свою комнату смотреть футбол по телевизору, ему предъявлено обвинение в убийстве, назначена психолого-психиатрическая экспертиза, сообщает СУСК по Краснодарскому краю.
Обновлено в 04:26
Происшествия
Охрана Трампа открыла огонь по человеку рядом с Белым домом
Неизвестный пытался проникнуть на закрытую площадку рядом с Белым домом.
Обновлено вчера в 22:21
Экономика
Россияне стали есть меньше мяса
Бедность не победить, падение доходов не переломить: прогноз на 2019 год Участники рынка не считают самообеспеченность свининой причиной застоя в производстве.
Обновлено в 04:19
Шоу-бизнес
Юлии Барановской приписывают многочисленные романы, после развода с Аршавиным
Юлии приписывают романы с коллегой Александром Гордоном, певцом Кириллом Туриченко и даже Максом Галкиным.
Обновлено в 03:58
Происшествия
В Невском районе в утреннем ДТП погиб мотоциклист
Обновлено в 01:20