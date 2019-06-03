Футбол

Ибрагимович забил гол ударом через себя в матче МЛСБомбардир.ру 03:23

Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович забил гол в ворота «Нью-Инглэнд Революшн» в матче МЛС. 37-летний швед отличился, нанеся удар через себя.
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Потрясающий гол Ибрагимовича не спас «Гэлакси» от поражения в матче с «Нью-Инглэнд»

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Златан забил 11-й гол в 12-м матче сезона МЛС. Ударом через себя

Sports.ru01:53
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Счетная палата отметила низкий уровень исполнения бюджета Минздравом в 2018 году

Счетная палата зафиксировала низкий уровень освоения средств государственного бюджета в 2018 году Минздравом, Роспотребнадзором и Федеральным медико-биологическим агентством (ФМБА) России, сообщили в понедельник в пресс-службе ведомства.
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В России отменят около 10 тысяч ГОСТов, появившихся еще в советские времена. Об этом сообщил глава Росстандарта Алексей Абрамов.
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Футбол

Новосельцев болел против сборной России на ЧМ-2018 по футболу

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Общество

В Москве установится тропическая жара

Со вторника начнется повышение температуры. А в среду уже вернется жара - до +30 градусов. И продержится она до конца недели.
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Инстаграм заблокировал аккаунт выбежавшей на поле в финале ЛЧ девушки

Девушка прославилась тем, что выбежала на поле в полуголом виде во время финального матча Лиги чемпионов - 2018/2019.
Обновлено вчера в 11:02
Транспорт

Якубович отказался извиняться за езду по тротуарам

Обновлено вчера в 13:07
Происшествия

«Уралхим» признан потерпевшим в новом уголовном деле «Тольяттиазота»

Согласно пресс-релизу, распространенному сегодня компанией «Уралхим», 31 мая 2019 года Басманный районный суд г. Москвы арестовал председателя правления «Тольяттихимбанка» Александра Попова сроком на 2 месяца по обвинению в преступлении, предусмотренном ч.4 ст. 210 УК РФ (Организация преступного сообщества).
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Шоу-бизнес

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Еще недавно поклонникам Кристины Асмус казалось, что её дочка поровну унаследовала мамины и папины черты лица, но по мере подрастания Анастасия всё больше становится копией своего отца.
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Компания "Гражданские самолеты Сухого" (ГСС) оценена в 44,8 млрд рублей, сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на трех человек, близких к ОАК.
Обновлено в 03:02
Происшествия

У экс-главы Клинского района нашли имущество на 9 млрд рублей

В итоговой редакции прокуроры требуют взыскать в доход государства имущество на 9 млрд рублей.
Обновлено в 03:56
Религия

Екатеринбургская епархия не намерена отступать от идеи строительства храма в Екатеринбурге

Власти Екатеринбурга заявили, что будет проведен опрос жителей на предмет их отношения к строительству храма в сквере, поскольку необходимо учесть мнение горожан.
Обновлено в 02:42
Здоровье

Новую поликлинику для взрослых и детей откроют в районе Замоскворечья

В районе Замоскворечья до конца текущего года планируют сдать новую поликлинику.
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Общество

В Самарской области отключают аналоговое вещание

В Самарской области 3 июня отключается аналоговое вещание.
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Сегодня, 3 июня, выпускники сдают самый массовый обязательный ЕГЭ по русскому языку. Экзамен напишут 674 тысячи участников.
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Происшествия

В Южно-Сахалинске мужчина с топором напал на сотрудника мэрии

Обновлено в 03:29
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В Екатеринбурге обвиняемый в изнасилованиях получил пожизненный срок

Обновлено в 03:33
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Глава РМК Игорь Алтушкин пояснил позицию по храму в Екатеринбурге

Большой репортаж о событиях в столице Урала вышел в федеральном издании Один из меценатов Фонда Святой Екатерины, владелец "Русской медной компании" Игорь Алтушкин рассказал, какую позицию он занимает после стихийных акций в Екатеринбурге вокруг строительства храма святой Екатерины в сквере у Театра драмы.
Обновлено в 02:05
Экономика

Россияне заметили снижение зарплат

Почти пятая часть россиян заметила снижение размера зарплаты, выяснили авторы исследования Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС), выдержки из которого приводят «Известия».
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Экс-глава клиники Мешалкина попал под уголовное дело

Как сообщает «Коммерсантъ-Сибирь»со ссылкой на источник, знакомый с ходом расследования, дело Караськова и его супруги будет объединено с делом замдиректора по науке клиники Евгения Покушалова.
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Финансы

«Уралкалий» договорился о кредите с траншами $725 млн и 650 млн евро

"Уралкалий", один из крупнейших мировых производителей калийных удобрений, подписал соглашение с рядом банков о получении пятилетнего кредита траншами в 725 миллионов долларов и 650 миллионов евро, говорится в сообщении производителя.
Обновлено в 01:58
Происшествия

Житель Ейска убил мать и пошел смотреть футбол по телевизору

Житель Ейска в ходе бытового конфликта зарезал мать и отправился в свою комнату смотреть футбол по телевизору, ему предъявлено обвинение в убийстве, назначена психолого-психиатрическая экспертиза, сообщает СУСК по Краснодарскому краю.
Обновлено в 04:26
Происшествия

Охрана Трампа открыла огонь по человеку рядом с Белым домом

Неизвестный пытался проникнуть на закрытую площадку рядом с Белым домом.
Обновлено вчера в 22:21
Экономика

Россияне стали есть меньше мяса

Бедность не победить, падение доходов не переломить: прогноз на 2019 год Участники рынка не считают самообеспеченность свининой причиной застоя в производстве.
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Шоу-бизнес

Юлии Барановской приписывают многочисленные романы, после развода с Аршавиным

Юлии приписывают романы с коллегой Александром Гордоном, певцом Кириллом Туриченко и даже Максом Галкиным.
Обновлено в 03:58
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В Невском районе в утреннем ДТП погиб мотоциклист

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Златан Ибрагимович
Шведский футболист
Шведский футболист боснийско-хорватского происхождения, нападающий клуба MLS «Лос-Анджелес Гэлакси». Бывший капитан сборной Швеции. Считается одним из самых непредсказуемых и мастеровитых нападающих своего поколения. По версии газеты The Guardian, Ибрагимович занял третью строчку лучших футболистов мира за 2013 год. По версии шведского журнала Dagens Nyheter, Ибрагимович занял второе место в списке лучших спортсменов государства всех времён.
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