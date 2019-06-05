Футбол

Ибрагимович вызвался помочь Анчелотти в «Наполи»Sport24.ru 02:23

Форвард «Лос-Анджелес Гэлакси» швед Златан Ибрагимович утверждает, что готов присоединиться к «Наполи», чтобы помочь главному тренеру клуба Карло Анчелотти. 10 июня Анчелотти исполнится 60 лет, так что шутку Ибрагимовича итальянские СМИ восприняли как преждевременное поздравление с днем рождения.
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Ибрагимович хочет в «Наполи»

Газета.Ru04:07

Ибрагимович готов помочь Анчелотти в «Наполи»

Soccer.ru03:09

Златан Ибрагимович — Анчелотти: «Если понадобится моя помощь в Неаполе, я примчусь»

Матч ТВ01:57

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Ибрагимович вызвался помочь Анчелотти в «Наполи»

Sport24.ru02:23

Ибрагимович готов помочь Анчелотти в «Наполи»

Спорт-Экспресс01:51

Ибрагимович предложил свои услуги «Наполи»

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Карло Анчелотти
Итальянский футболист и футбольный тренер. Главный тренер «Наполи». Выступал на позиции полузащитника. Один из самых успешных тренеров современности, трёхкратный победитель Лиги чемпионов УЕФА. Единственный тренер в истории, выигравший чемпионаты Италии, Англии, Франции и Германии.
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Златан Ибрагимович
Шведский футболист
Шведский футболист боснийско-хорватского происхождения, нападающий клуба MLS «Лос-Анджелес Гэлакси». Бывший капитан сборной Швеции. Считается одним из самых непредсказуемых и мастеровитых нападающих своего поколения. По версии газеты The Guardian, Ибрагимович занял третью строчку лучших футболистов мира за 2013 год. По версии шведского журнала Dagens Nyheter, Ибрагимович занял второе место в списке лучших спортсменов государства всех времён.
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