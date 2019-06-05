Футбол
Ибрагимович вызвался помочь Анчелотти в «Наполи»Sport24.ru 02:23
Форвард «Лос-Анджелес Гэлакси» швед Златан Ибрагимович утверждает, что готов присоединиться к «Наполи», чтобы помочь главному тренеру клуба Карло Анчелотти. 10 июня Анчелотти исполнится 60 лет, так что шутку Ибрагимовича итальянские СМИ восприняли как преждевременное поздравление с днем рождения.
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