Футбол

Ибрагимович вызвался помочь Анчелотти в «Наполи»Sport24.ru 02:23

Форвард «Лос-Анджелес Гэлакси» швед Златан Ибрагимович утверждает, что готов присоединиться к «Наполи», чтобы помочь главному тренеру клуба Карло Анчелотти. 10 июня Анчелотти исполнится 60 лет, так что шутку Ибрагимовича итальянские СМИ восприняли как преждевременное поздравление с днем рождения.
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Златан Ибрагимович — Анчелотти: «Если понадобится моя помощь в Неаполе, я примчусь»

Матч ТВ01:57

Ибрагимович готов помочь Анчелотти в «Наполи»

Soccer.ru03:09

Ибрагимович вызвался помочь Анчелотти в «Наполи»

Sport24.ru02:23

Златан Ибрагимович — Анчелотти: «Если понадобится моя помощь в Неаполе, я примчусь»

Sportbox.RU02:12

Ибрагимович хочет в «Наполи»

Газета.Ru04:07

Ибрагимович готов помочь Анчелотти в «Наполи»

Спорт-Экспресс01:51

Ибрагимович предложил свои услуги «Наполи»

Sport.ru04:14
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Финальный турнир футбольной Лиги наций стартует в Португалии

Решающие матчи первого в истории розыгрыша футбольной Лиги наций пройдут с 5 по 9 июня в Порту и Гимарайнше (Португалия).
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На Кубани судью возмутила картинка на конверте с материалами дела

Судья арбитражного суда Краснодарского края Андрей Гарбовский попросил дать пояснения участника судебного процесса, приславшего в суд документы в конверте с изображением картины "Сдирание кожи с продажного судьи", следует из опубликованного определения суда.
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РЖД потратит больше миллиарда евро на новые «Сапсаны»

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Джокович — Зверев, 5 июня 2019, прогноз и ставка на матч Ролан Гаррос-2019

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В Петербурге столкнулись четыре автомобиля

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В Минобороны ответили на обвинения в перехвате американского самолета

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«Расследование, длившееся 15 месяцев, показало, что 56-летний бывший заместитель шерифа округа Броуард Скот Петерсон не предпринял совершенно ничего, чтобы смягчить последствия массовой стрельбы, приведшей к гибели 17 детей, учителей и сотрудников школы, а также к ранению еще 17 человек», - сообщил новость начальник департамента правоохранительных органов штата Флорида Рик Сверингер.
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Военно-политическая обстановка на границах СНГ крайне напряжённая, всё более реальными становятся вызовы суверенитету стран Содружества, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
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Карло Анчелотти
Итальянский футболист и футбольный тренер. Главный тренер «Наполи». Выступал на позиции полузащитника. Один из самых успешных тренеров современности, трёхкратный победитель Лиги чемпионов УЕФА. Единственный тренер в истории, выигравший чемпионаты Италии, Англии, Франции и Германии.
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Златан Ибрагимович
Шведский футболист
Шведский футболист боснийско-хорватского происхождения, нападающий клуба MLS «Лос-Анджелес Гэлакси». Бывший капитан сборной Швеции. Считается одним из самых непредсказуемых и мастеровитых нападающих своего поколения. По версии газеты The Guardian, Ибрагимович занял третью строчку лучших футболистов мира за 2013 год. По версии шведского журнала Dagens Nyheter, Ибрагимович занял второе место в списке лучших спортсменов государства всех времён.
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