Футбол

Ибрагимович грубо послал тренера «Лос-Анджелеса»Нева Спорт 04:40

«Гэлакси» выиграл со счетом 3:2. По окончании матча шведский форвард послал тренера вратарей Зака Абделя — тот был недоволен игрой локтем со стороны Ибрагимовича в одном из моментов.
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Ибра снова доказал: он лучший в MLS. Унизил Велу, сделал хет-трик в дерби, послал тренера соперника

Sport24.ru06:30

«Лос-Анджелес Гэлакси» — ФК «Лос-Анджелес». Прогноз (к. 1.54) и ставки на матч регулярного чемпионата МЛС 20 июля 2019 года

LiveSport.ruвчера в 06:15

Результаты матча «Лос-Анджелес Гэлакси» – «Лос-Анджелес»

Sport.ru01:58

Ибрагимович: я — Лос-Анджелес!!!

Чемпионат03:54

«Иди домой, мелкая шлюха». Ибрагимович обозвал тренера соперника

Спорт-Экспресс04:15

Хет-трик Ибрагимовича стал первым «идеальным» в МЛС с 2017 года

Матч ТВ05:20

«Лос-Анджелес Гэлакси» - ФК «Лос-Анджелес»: дерби в Калифорнии

Все про Спорт ру18 июля в 18:55
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Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 10:35, Вашингтон
Общество

ВНИИ труда назвал наименее востребованные профессии в России

Всероссийский научно исследовательский институт назвал наименее востребованные профессии в Российской Федерации.
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Политика

Путин оценил ликвидацию последствий наводнений в Иркутской области

Обновлено вчера в 22:41
Политика

В Москве прошел митинг за допуск оппозиционеров на выборы в Мосгордуму

На проспекте Сахарова в Москве завершился митинг за допуск оппозиционных кандидатов к выборам в Мосгордуму.
Обновлено в 09:15
Общество

Врач оценил состаривающее приложение FaceApp

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Политика

На певицу Анастасию Приходько совершено нападение в Виннице

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Армия и оружие

Косачев заявил о риске начала войны в Персидском заливе

США намерены воспользоваться обострением обстановки в Ормузском проливе, завил в Facebook российский сенатор Константин Косачев.
Обновлено в 07:30
Происшествия

SSJ-100 c треснувшим лобовым стеклом сел во Владивостоке

Самолет Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100), вылетевший из Южной Кореи, благополучно приземлился во Владивостоке после того, как верхний слой лобового стекла лайнера треснул во время полета.
Обновлено в 10:15
Происшествия

В Николаеве напали на кандидата в депутаты

Двое неизвестных напали на кандидата в народные депутаты на 128 округе в Николаеве Андрея Толпекина в ночь на 20 июля.
Обновлено в 09:00
Футбол

«Краснодар» победил «Уфу» в матче РПЛ

Футболисты «Краснодара» обыграли «Уфу» в матче второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 09:21
Политика

Митрополит Иларион порассуждал о налогах и импортозамещении

Глава синодального Отдела внешних церковных связей Русской православной церкви, митрополит Волоколамский Иларион опасается, что торговая война между США и КНР негативно отразится на доступности Библии в Америке и англоязычном мире вообще.
Обновлено в 08:46
Шоу-бизнес

Алексей Панин показал видео малолетней дочери с сигаретой

Актер Алексей Панин опубликовал в Instagram видео со своей 11-летней дочерью Аней, держащей в руках сигарету, и подвергся критике со стороны подписчиков.
Обновлено в 07:22
Футбол

Крылья Советов — Арсенал (Тула) 2:3 (2-й тайм)

В субботу, 20 июля, тульский «Арсенал» сыграет с «Крыльями Советов». Матч состоится в рамках 2-го тура молодежного первенства России.
Обновлено вчера в 13:05
Футбол

Konami представила Аршавина в качестве легенды в PES 2020

Обновлено в 08:13
Культура

Москвичей пригласили на дискотеку-маскарад и фестиваль уличных игр

Обновлено в 09:40
Футбол

РПЛ назвала ближайшие сроки начала использования VAR во всех матчах

Перед началом первенства глава РПЛ Сергей Прядкин заявлял, что видеоповторы планируют использовать с первого тура чемпионата, однако внедрить систему к старту сезона не удалось.
Обновлено в 09:02
Армия и оружие

Житель Донбасса погиб в результате обстрела украинских националистов

Обновлено в 09:00
Кино

Netflix опубликовал первый трейлер сериала «Ведьмак»

Обновлено в 03:36
Политика

Киевский суд продлил арест Кириллу Вышинскому

Обновлено вчера в 09:13
Армия и оружие

Израиль начал угрожать России в Сирии

В Израиле поставили России жёсткие условия по Сирии.
Обновлено в 02:41
Происшествия

Расстрелявших турецкого дипломата террористов задержали в Эрбиле

В Эрбиле задержали четырех террористов, которые устроили вооруженное нападение на турецкого дипломата.
Обновлено в 10:02
Политика

Путин назвал причину отказа от президентства

Стоун спросил президента, устал ли он, на что Путин ответил отрицательно.
Обновлено в 02:08
Происшествия

Замглавы самарского УФСИН отправили под арест

Обновлено в 06:08
Происшествия

В Индии толпа до смерти избила мужчину, убившего павлинов

Обновлено в 09:24
Армия и оружие

В Йемене началась военная операция против хуситов — арабская коалиция

О начале военной операции против хуситов в йеменской провинции Сана объявила арабская коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией, 20 июля сообщил новостной телеканал Al Arabiya со ссылкой на военных.
Обновлено в 01:39
Армия и оружие

Китайский эсминец прибудет в Санкт-Петербург с визитом

Эсминец военно-морского флота Китая «Си Ань» прибудет в Санкт-Петербург с неофициальным визитом, это произойдет 24 июля.
Обновлено в 09:42
Политика

Партия Зеленского выбрала спикера Верховной Рады

Приоритетным кандидатом на пост спикера Верховной Рады нового созыва является глава партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» Дмитрий Разумков.
Обновлено в 10:12
Политика

Медведчук рассказал, как Украина может договориться с Россией

Председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук в своём Twitter заявил, что украинские власти могут договориться с Россией, но не с позиции ультиматума или шантажа.
Обновлено в 10:10
Транспорт

В ГИБДД назвали основную причину гибели людей на российских дорогах

ГИБДД назвала выезд на встречную полосу движения одной из главных причин гибели людей на российских дорогах.
Обновлено вчера в 13:24
Общество

В Красноярск вернулась дымка от лесных пожаров

Дымка от лесных пожаров вновь вернулась в Красноярск, сообщает управление МЧС по Красноярскому краю.
Обновлено в 05:32
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Иран опубликовал видео со «сбитого» США беспилотника

Обновлено вчера в 16:31
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Златан Ибрагимович
Шведский футболист
Шведский футболист боснийско-хорватского происхождения, нападающий клуба MLS «Лос-Анджелес Гэлакси». Бывший капитан сборной Швеции. Считается одним из самых непредсказуемых и мастеровитых нападающих своего поколения. По версии газеты The Guardian, Ибрагимович занял третью строчку лучших футболистов мира за 2013 год. По версии шведского журнала Dagens Nyheter, Ибрагимович занял второе место в списке лучших спортсменов государства всех времён.
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