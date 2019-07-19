Футбол
Ибрагимович грубо послал тренера «Лос-Анджелеса»Нева Спорт 04:40
«Гэлакси» выиграл со счетом 3:2. По окончании матча шведский форвард послал тренера вратарей Зака Абделя — тот был недоволен игрой локтем со стороны Ибрагимовича в одном из моментов.
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