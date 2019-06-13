Футбол

Ибрагимович стал самым высокооплачиваемым игроком в МЛСSportbox.RU 02:34

Форвард «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович стал самым высокооплачиваемым игроком американской лиги МЛС. Заработная плата 37-летнего шведа в 2019 году составит 7,2 миллиона долларов.
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Ибрагимович стал самым высокооплачиваемым футболистом MLS в сезоне

РИА Новости03:42

Ибрагимович стал самым высокооплачиваемым игроком в истории MLS

Советский спорт03:28

Ибрагимович стал самым высокооплачиваемым игроком в истории MLS

Sport24.ru01:51

Ибрагимович стал самым высокооплачиваемым игроком в МЛС

Матч ТВ02:34

Ибрагимович - самый высокооплачиваемый игрок в истории MLS

Спорт-Экспресс02:07

Ибрагимович - самый высокооплачиваемый игрок MLS

Газета.Ru02:44

Ибрахимович станет самым высокооплачиваемым игроком в истории MLS

Спорт день за днем03:56
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Златан Ибрагимович
Шведский футболист
Шведский футболист боснийско-хорватского происхождения, нападающий клуба MLS «Лос-Анджелес Гэлакси». Бывший капитан сборной Швеции. Считается одним из самых непредсказуемых и мастеровитых нападающих своего поколения. По версии газеты The Guardian, Ибрагимович занял третью строчку лучших футболистов мира за 2013 год. По версии шведского журнала Dagens Nyheter, Ибрагимович занял второе место в списке лучших спортсменов государства всех времён.
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