Ибрагимович стал самым высокооплачиваемым игроком в МЛСSportbox.RU 02:34

Форвард «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович стал самым высокооплачиваемым игроком американской лиги МЛС. Заработная плата 37-летнего шведа в 2019 году составит 7,2 миллиона долларов.

Ибрагимович стал самым высокооплачиваемым игроком в МЛС

Спорт день за днем

Общество Выпущенная в Приамурье тигрица съела кабана, который злил ее у вольера Амурские тигры из Приморья Павлик и Елена, которых выпустили в тайге Амурской области, успешно адаптируются к жизни на воле: удачно охотятся на быстрых косулей и кабанов, которые злили их, пока хищники были в вольере, сообщает Центр "Амурский тигр".

Транспорт В московском метро произошел сбой в работе билетных автоматов Московский метрополитен информирует пассажиров о сбое в работе автоматов по продаже билетов, систему восстанавливают, сообщили в пресс-службе метро.

Общество Роспотребнадзор назвал признаки опасных интернет-магазинов Специалисты Роспотребнадзора составили признаки потенциально опасных интернет-магазинов, где вместо честных продавцов могут скрываться мошенники.

Происшествия Подростка госпитализировали после задержания на акции в Москве 12 июня в центре столицы прошла несанкционированная акция в поддержку Ивана Голунова.

Технологии «Тинькофф» запустил вспыльчивого голосового помощника по имени Олег «Тинькофф» сообщил о запуске голосового помощника по имени Олег, который сможет общаться с клиентами и выполнять другие функции в экосистеме банка.

Спорт «Невозможно понять и принять»: Тарасова почтила память Дениса Тена Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова почтила память фигуриста Дениса Тена, погибшего прошлым летом.

Общество Россиянам решили затруднить покупку алкоголя и сигарет Специализированные магазины для продажи табака и алкоголя могут появиться в России.

Политика Президент Польши назвал преимущество поляков над русскими Президент Польши Анджей Дуда считает, что поляки более храбрые, чем русские. Слова политика передает «Интерфакс».

Общество В «Фобосе» опровергли прогноз о похолодании в Москве до +1 Ведущий научный сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец опроверг информацию о том, что в ближайшие дни в Московском регионе может похолодать до +1 градуса.

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Происшествия 26-летняя звезда киберспорта трагически погибла в Москве Мировая звезда покера и киберспорта Лилия Новикова, которая больше известна под ником Лия, погибла прошлой ночью в Москве, сообщает "Московский Комсомолец".

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Энергетика Мировые цены на нефть упали на 3% В связи с опасениями инвесторов из-за роста запасов в США цены на нефть снизились на 3%. Об этом сообщает РИА "Новости".

Происшествия При взрыве кондиционера в больнице в Анталье погиб человек В одной из частных больниц в Анталье взорвался кондиционер, сообщает турецкий телеканал NTV. В результате происшествия погиб один человек.

Экономика Банки нашли новый повод для блокировки счетов россиян Российские банки нашли новую причину для блокировки счетов и вкладов.

Политика Совет США по географическим названиям переименовал Kiev в Kyiv Совет США по географическим названиям в ответ на обращение посла Украины Валерия Чалого принял решение изменить правило написания названия Киева.

Футбол «Реал» объявил о трансфере Менди из «Лиона» Защитник «Лиона» Ферлан Менди перешел в мадридский «Реал». Испанцы официально объявили о сделке.

Общество Россияне назвали свои траты в случае выигрыша в лотерею $1 млн Согласно результатам, 25% респондентов вложили бы деньги в себя и своих близких (оплата обучения или медицинских расходов).

Армия и оружие Пакистан заинтересовался российским оружием Пакистан заинтересован в покупке вооружения у России, военные этой страны уже находятся в контакте с российскими коллегами по данному вопросу, заявил премьер-министр Пакистана Имран Хан.

Культура Роскомнадзор может запретить сериал «Чернобыль» В Роскомнадзор обратились представители партии «Коммунисты России» с требованием ограничить доступ в России к просмотру сериала «Чернобыль».