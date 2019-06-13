Футбол
Ибрагимович стал самым высокооплачиваемым футболистом в истории MLSИзвестия 06:27
Нападающий ФК «Лос-Анджелес Гэлакси» профессиональной футбольной лиги США (MLS) Златан Ибрагимович стал самым высокооплачиваемым футболистом в истории дивизиона. Об этом сообщает REGNUM со ссылкой на пресс-службу лиги.
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Политика
Пушков с сарказмом прокомментировал решение США о написании Киева
Член Совета Федерации Алексей Пушков как всегда с иронией прокомментировал сообщение о том, что Совет США по географическим названиям принял решение, что отныне в международной базе столица Украины будет писаться не "Kiev" на "Kyiv".
Обновлено в 05:49
Армия и оружие
Эстонское ополчение возглавил офицер, пообещавший победить Россию
Правительство Эстонии одобрило кандидатуру полковника Рихо Юхтеги на пост командующего военизированным ополчением "Кайтселиит" ("Союз обороны").
Обновлено в 05:23
Происшествия
Семью Алибасова обманули на 800 тысяч рублей, вернув не того кота
Неизвестные вместо пропавшего кота Бари Алибасова принесли похожего и забрали вознаграждение в размере 800 тысяч рублей, сообщил РИА Новости сын продюсера Бари Алибасов — младший.
Обновлено в 06:39
Общество
Выпускники сдадут 13 июня ЕГЭ по биологии и информатике
Выпускники школ напишут в четверг единые государственные экзамены (ЕГЭ) по биологии и информатике, которые завершат основные сроки сдачи.
Обновлено вчера в 17:06
Происшествия
В Калужской области ФСБ прикрыла нарколабораторию
Обновлено в 06:10
Армия и оружие
В США назвали Крым ракетным «ежом»
Обновлено в 06:29
Футбол
«Спартак» продолжает борьбу за полузащитника сборной Украины
Обновлено в 06:21
Транспорт
В Москве из-за концерта Kiss перекроют улицы у стадиона «Динамо»
Вечером 13 июня в Москве ограничат движение на нескольких улицах из-за проведения концерта группы Kiss на стадионе «Динамо» («ВТБ Арена»).
Обновлено в 06:44
Политика
Путин уволил генералов в связи с делом Голунова
11 июня глава МВД распорядился прекратить уголовное дело в отношении журналиста издания "Медуза" Ивана Голунова, поскольку его причастность к преступлению не была доказана.
Обновлено в 06:58
Шоу-бизнес
Дочь Алсу сняла свой дебютный клип
По словам девушки, клип снят на песню «Эта любовь», которую она спела вместе с Ержаном.
Обновлено в 04:22
Экономика
Минстрой опроверг информацию о переносе перехода на эскроу-счета
В СМИ появилась информация, что переход на проектное финансирование может быть отложен до 1 октября.
Обновлено в 04:51
Происшествия
Мамаев назвал происходящее в суде позором
Обновлено в 06:37
Здоровье
Мать спасла жизнь сыну, заметив на его руке покраснение
Жительница острова Джерси Александра Радди спасла жизнь восьмилетнему сыну, разглядев на него руке странное покраснение.
Обновлено в 03:24
Политика
Президент Польши доказал Траму, что поляки лучше русских
Варшава хотела бы наладить дружеские отношения с Москвой, но в последние годы Россия демонстрирует "имперское лицо", заявил президент Польши Анджей Дуда в ходе пресс-конференции по итогам встречи с президентом США Дональдом Трампом, передает ФАН.
Обновлено в 06:41
Общество
Роспотребнадзор рассказал, как вычислить опасные интернет-магазины
Роспотребнадзор дал гражданам рекомендации, как обезопасить себя от мошенников в интернет-магазинах.
Обновлено в 05:58
Происшествия
Атакованный в Оманском заливе танкер затонул
Обновлено в 04:58
Общество
В России могут появиться спецмагазины по продаже алкоголя и табака
Министерство здравоохранения России поддержало идею создания специализированных магазинов, которые будут продавать спиртную и табачную продукцию.
Обновлено в 04:22
Происшествия
Свердловская больница выплатит миллион рублей ослепшей пациентке
Свердловская больница выплатит один миллион рублей пациентке, ослепшей на один глаз.
Обновлено в 06:05
Происшествия
Неизвестные ограбили банк на юге Москвы
Вооруженные грабители украли из банка на юге Москвы 5 млн рублей. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.
Обновлено в 06:01
Экономика
В Госдуме отреагировали на идею Чубайса ввести новый налог
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Валерий Селезнев дал комментарий после того, как глава "Роснано" Анатолий Чубайс предложил ввести в России углеродный налог.
Обновлено в 03:45
Общество
Россияне назвали свои траты в случае выигрыша в лотерею $1 млн
Согласно результатам, 25% респондентов вложили бы деньги в себя и своих близких (оплата обучения или медицинских расходов).
Обновлено в 03:29
Энергетика
Нефть подорожала из-за атаки на танкеры в Оманском заливе
Из-за новостей об атаках на нефтяные танкеры в Оманском заливе нефтяные фьючерсы подорожали на 4% за несколько часов.
Обновлено в 04:57
Экономика
Больше половины россиян покупают товары только по акции
Доля россиян, покупающих товары только по акциям, по итогам 2018 г. достигла рекордных 50,6%, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование компании Ipsos Comcon.
Обновлено в 03:39
Политика
Путина попросили пересмотреть уголовные дела, связанные с наркотиками
Академик РАН Андрей Воробьев обратился к президенту России Владимиру Путину с требованием пересмотреть все уголовные дела, связанные с запрещенными веществами, сообщает «МБХ медиа» со ссылкой на соответствующее письмо.
Обновлено в 06:05
Происшествия
В Санкт-Петербурге жителей дома эвакуировали из-за трещин в здании
Вечером в среду, 12 июня, в Санкт-Петербурге спасатели эвакуировали жителей многоквартирного дома, расположенного на улице Выборгской, из-за трещин, появившихся в жилом здании.
Обновлено вчера в 18:30
Здоровье
Передовой метод лечения переломов начали применять в Подмосковье
Малоинвазивный остеосинтез пластиной при лечении сложных переломов плечевой кости стали применять в Ступинской больнице, сообщил министр здравоохранения региона Дмитрий Матвеев.
Обновлено в 06:55