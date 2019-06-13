Футбол
Ибрагимович стал самым высокооплачиваемым футболистом в истории MLSИзвестия 06:27
Нападающий ФК «Лос-Анджелес Гэлакси» профессиональной футбольной лиги США (MLS) Златан Ибрагимович стал самым высокооплачиваемым футболистом в истории дивизиона. Об этом сообщает REGNUM со ссылкой на пресс-службу лиги.
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