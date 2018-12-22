Футбол

Ибрагимович стал самым высокооплачиваемым футболистом в истории МЛС
Евро-футбол.ру
02:11

Нападающий "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович стал самым высокооплачиваемым футболистом в истории МЛС, сообщает ESPN. По данным источника, зарплата шведского форварда теперь составляет около 7,5 млн долларов в год, однако официального подтверждения этой суммы от "Гэлакси" не последовало.
Евро-футбол.ру02:11

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Ибрагимович станет самым высокооплачиваемым игроком в истории MLS

Советский спорт03:32

СМИ: Ибрагимович стал самым высокооплачиваемым футболистом МЛС

Sportbox.RU02:04

СМИ: Ибрагимович стал самым высокооплачиваемым футболистом МЛС

Матч ТВ02:04

СМИ: Ибрагимович стал самым высокооплачиваемым игроком в истории MLS

Спорт-Экспресс01:19

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Газета.Ru00:56

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Златан с окладом свыше 7 млн долларов может стать самым высокооплачиваемым игроком в истории МЛС

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Автоматически обработаны 7163 источника, обновлено в 08:29, Ашберн
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Златан Ибрагимович
Шведский футболист
Шведский футболист боснийско-хорватского происхождения, нападающий клуба MLS «Лос-Анджелес Гэлакси». Бывший капитан сборной Швеции. Считается одним из самых непредсказуемых и мастеровитых нападающих своего поколения. По версии газеты The Guardian, Ибрагимович занял третью строчку лучших футболистов мира за 2013 год. По версии шведского журнала Dagens Nyheter, Златан занял второе место в списке лучших спортсменов государства всех времён.
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