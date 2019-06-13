Футбол

Ибрагимович стал самым высокооплачиваемым футболистом MLS в сезонеРИА Новости 03:42

Нападающий "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович стал самым высокооплачиваемым футболистом американо-канадской лиги Major League Soccer (MLS) в текущем сезоне.
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Ибрагимович — самый высокооплачиваемый футболист MLS в сезоне

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