Ибрагимович стал самым высокооплачиваемым футболистом MLS в сезонеРИА Новости 03:42

Нападающий "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович стал самым высокооплачиваемым футболистом американо-канадской лиги Major League Soccer (MLS) в текущем сезоне.

Ибрагимович стал самым высокооплачиваемым футболистом MLS в сезоне

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