Футбол
Ибрагимович стал самым высокооплачиваемым футболистом «МЛС»Sport.ru 05:28
Вторую строчку самых высокооплачиваемых футболистов "МЛС" занимает мексиканец Джовани дос Сантос, он зарабатывает 6,5 млн долларов, а замыкает тройку самых богатых игроков американский хавбек "Торонто" Майкл Брэдли, он зарабатывает 6,43 млн долларов.
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