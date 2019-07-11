Американский спортивный телеканал ESPN провел церемонию награждения лучших спортсменов года ESPYS. Так, лучшим игроком MLS был признан нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович. Стоит отметить, что данную награду игроки «Гэлакси» получили в девятый раз.

Ибрагимович стал лучшим игроком года в MLS

Политика Цискаридзе возмутился нецензурной бранью в адрес Путина Российский артист балета и ректор Вагановской академии Николай Цискаридзе резко осудил выходку грузинского телеведущего Георгия Габунии, который в эфире телеканала «Рустави 2» нецензурно оскорбил российского президента Владимира Путина и память его покойных родителей.

Происшествия Опубликовано фото подозреваемого в убийстве стюардессы в Москве В Сети появился снимок подозреваемого в убийстве стюардессы Альбины Мухаметзяновой в московском отеле, сообщает РЕН.

Наука Ученые нашли новый способ похудения Ученые нашли новый способ похудения. Людям с лишним весом следует заниматься укреплением мышц, а не бороться с жиром.

Игры Предзаказы коллекционного издания Cybeprunk 2077 в России начнутся 16 июля CD Projekt объявила, что в России, Белоруссии и на Украине приём предварительных заказов на коллекционное издание Cyberpunk 2077 начнётся в следующий вторник, 16 июля.

Политика Советник Зеленского предложил переименовать русский язык Советник президента Украины Владимира Зеленского, кандидат в депутаты от президентской партии "Слуга народа" Никита Потураев предложил переименовать русский язык в "российский".

Шоу-бизнес Лобода пообещала показать на концерте в Нижнем Новгороде голую стойку На снимке, который дает волю эротической фантазии, абсолютно голая женщина делает стойку на голове и будоражит сплетенными ногами.

Игры Первый сюжетный эпизод The Division 2 выйдет 23 июля Ubisoft объявила, что следующее крупное обновление для The Division 2, в состав которого войдёт дебютный сюжетный эпизод боевика («Окрестности Вашингтона: Экспедиция») выйдет 23 июля для обладателей абонемента первого года и 30 июля для всех остальных.

Политика В бундестаге прокомментировали призыв снести памятник под Прохоровкой Депутат бундестага от партии "Альтернатива для Германии" Вальдемар Хердт прокомментировал призыв немецкого журналиста Свена Феликса Келлерхофа снести памятник Победы, возведенный в память о погибших в танковом сражении на Прохоровском поле в 1943 году.

Политика В Закарпатье жители прогнали Порошенко с предвыборного митинга Жители города Свалява в Закарпатской области прогнали с предвыборного митинга экс-президента Украины, лидера партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко.

Происшествия Назван возможный виновник гибели 20-летней российской гандболистки Назван возможный виновник гибели игрока сборной России по пляжному гандболу Екатерины Королевой.

Происшествия Интерпол задержал россиян в Уругвае Сотрудники Интерпола и полиции Уругвая задержали трех граждан России, сообщили 10 июля в посольстве России в Уругвае.

Экономика Медведев ликвидировал госпрограмму развития пенсионной системы Премьер-министр России Дмитрий Медведев исключил неутвержденную программу развития пенсионной системы из перечня госпрограмм, соответствующий документ опубликован 9 июля на официальном интернет-портале правовой информации.

Политика ЦИК поддержал идею Беглова о реформе муниципальных избиркомов Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Николай Булаев поддержал идею о реформе системы работы избирательных комиссий муниципальных образований (ИКМО), которую высказал временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Армия и оружие В Петербурге представили новый атомный авианосец проекта «Ламантин» На Международном военно-морском салоне (МВМС-2019) в Петербурге представили макет нового атомного авианосца проекта 11430Э «Ламантин», передает 78.ru.

Происшествия В Ленобласти перевернулась машина с 15-летним подростком за рулем В Ленинградской области произошло ДТП с участием автомобиля, за рулем которого находился 15-летний подросток.

Общество Стрельцы вспомнят о старых заботах, а Близнецы исправят чужие ошибки Близнецы В течение дня придётся исправлять чужие ошибки, на что уйдёт большое количество времени.

Общество Синоптики предупредили о погодных аномалиях в августе В августе в некоторых российских регионах ожидаются погодные аномалии, рассказал представитель Гидрометцентра Владимир Тищенко «Российской газете».

Политика Нейрохирург назвал возможную причину приступов дрожи Меркель У канцлера Германии Ангелы Меркель в ходе рабочей встречи с премьер-министром Финляндии Антти Ринне произошел приступ дрожи.

Происшествия МВД раскрыло тайну пропавших денег сбежавшей кассирши из Башкирии Кассирша Луиза Хайруллина, подозреваемая в хищении 24,5 миллиона рублей из банка, крала деньги частями и постепенно передавала их мужу, Марату Хайруллину.

Происшествия Раскрыты неожиданные способы подработок женщин-полицейских в России Женщинам, служащим в российской полиции, приходится идти на подработки, поскольку официальной зарплаты не хватает, хотя это прямо запрещено законом.

Экономика Силуанов пояснил, почему режим ЕНВД не будет продлён после 2021 года Режим единого налога на вменённый доход (ЕНВД) продлён после 2021 года не будет, потому что не зарекомендовал себя в качестве эффективной меры.

Общество МВД предложило ввести новый платеж для живущих в России иностранцев Министерство внутренних дел РФ обсуждает с научными экспертами вопрос о введении новых платежей для иностранцев, которые живут и работают в России.