Футбол
Ибрагимович стал лучшим игроком года в MLSSport24.ru 20:23
Американский спортивный телеканал ESPN провел церемонию награждения лучших спортсменов года ESPYS. Так, лучшим игроком MLS был признан нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович. Стоит отметить, что данную награду игроки «Гэлакси» получили в девятый раз.
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