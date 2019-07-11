Футбол

Ибрагимович стал лучшим игроком года в MLSSport24.ru 20:23

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Американский спортивный телеканал ESPN провел церемонию награждения лучших спортсменов года ESPYS. Так, лучшим игроком MLS был признан нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович. Стоит отметить, что данную награду игроки «Гэлакси» получили в девятый раз.
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Ибрагимович стал лучшим игроком года в MLS

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Ибрагимович признан лучшим игроком MLS

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Ибрагимович признан лучшим игроком MLS

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Адетокунбо - лучший игрок года в НБА по версии ESPN

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Американский кабельный спортивный телевизионный канал.
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