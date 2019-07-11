Футбол
Ибрагимович стал лучшим игроком года в MLSSport24.ru вчера в 20:23
Американский спортивный телеканал ESPN провел церемонию награждения лучших спортсменов года ESPYS. Так, лучшим игроком MLS был признан нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович. Стоит отметить, что данную награду игроки «Гэлакси» получили в девятый раз.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7317 источников, обновлено в 00:57, Ашберн
Шоу-бизнес
СМИ рассказали о романе Максима Виторгана и Нино Нинидзе
Обновлено вчера в 03:52
Транспорт
Водительские права в России сделают электронными
Водительское удостоверение в России в обозримом будущем могут перевести в электронный вид. Соответствующая работа уже ведется.
Обновлено в 00:11
Общество
Для водителей в России введут новый штраф
Новый закон предусматривает собой введение штрафа на сумму до 300 тысяч рублей. Соответствующий законопроект прошел в Госдуме второе чтение.
Обновлено вчера в 15:01
Армия и оружие
Запущенные с Плесецка спутники Минобороны штатно вышли на орбиты
Четыре спутника, запущенные в интересах Минобороны РФ с космодрома Плесецк ракетой-носителем "Союз-2.1В", выведены на расчётные орбиты, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций ведомства.
Обновлено вчера в 17:14
Общество
Синоптики предупредили о погодных аномалиях в августе
В августе в некоторых российских регионах ожидаются погодные аномалии, рассказал представитель Гидрометцентра Владимир Тищенко «Российской газете».
Обновлено вчера в 02:31
Экономика
Силуанов: Минфин не намерен продлевать ЕНВД после 2020 года
Министерство финансов РФ не рассматривает возможность продления действия единого налога на вмененный доход (ЕНВД) после 2020 года, сообщил в ходе "правительственного часа" в Совете Федерации глава ведомства, первый вице-премьер Антон Силуанов.
Обновлено вчера в 05:40
Недвижимость
Аналитики зафиксировали рост цен на новостройки в регионах России
В ожидании изменений, связанных с переходом на проектное финансирование через эскроу-счета, средняя стоимость квадратного метра по всей стране подорожала на 11% за год и в июне 2019 года составила 70,3 тыс. руб. Об этом в пресс-релизе сообщают аналитики сервиса объявлений "Авито Недвижимость".
Обновлено вчера в 05:02
Происшествия
Буря на Урале: сотни людей остались без света
В городе Кушве Свердловской области сотни человек остались без электричества из-за непогоды.
Обновлено вчера в 22:49
Политика
Советник Зеленского предложил переименовать Россию и русский язык
Советник президента Украины Владимира Зеленского, кандидат в депутаты от президентской партии "Слуга народа" Никита Потураев предложил переименовать русский язык в "российский", а саму Россию - в "Московию".
Обновлено вчера в 19:38
Политика
Глава телеканала Коломойского станет мэром Киева вместо Кличко
Глава телеканала «1+1» Александр Ткаченко может стать мэром Киева вместо нынешнего главы города Виталия Кличко.
Обновлено вчера в 19:57
Футбол
Ориги продлил контракт с «Ливерпулем»
Обновлено вчера в 13:30
Общество
Оперативные данные о расходах на нацпроекты оказались недоступны обществу
В июне в заключениях на поправки в бюджет 2019 года Счетная палата и комитет Госдумы по бюджету приводили данные по исполнению нацпроектов на 1 и 22 мая соответственно.
Обновлено в 00:00
Происшествия
Опубликовано видео с места убийства стюардессы в Москве
Следственный комитет опубликовал оперативное видео с места убийства в отеле в новой Москве.
Обновлено вчера в 09:53
Шоу-бизнес
Меган Маркл осудили за первое публичное появление с сыном
Супруга британского принца Гарри Меган Маркл впервые показала своего сына Арчи на публике, нарушив негласное правило королевской семьи, и взбесила этим британцев, пишет The Sun.
Обновлено вчера в 22:56
Общество
На Камчатке многоквартирный дом накренился из-за аномальной жары
Обновлено вчера в 18:02
Политика
Красноярские депутаты предложили уволить главу Счетной палаты края
Депутаты заксобрания Красноярского края вынесли на сессию 11 июля вопрос о досрочном прекращении полномочий главы Счетной палаты региона Татьяны Давыденко.
Обновлено вчера в 04:51
Происшествия
Российские полицейские остались без взяток
Российские полицейские лишились шанса на получение взяток из-за падения уровня профессионализма.
Обновлено вчера в 23:35
Происшествия
МВД раскрыло тайну пропавших денег сбежавшей кассирши из Башкирии
Кассирша Луиза Хайруллина, подозреваемая в хищении 24,5 миллиона рублей из банка, крала деньги частями и постепенно передавала их мужу, Марату Хайруллину.
Обновлено вчера в 09:16
Политика
Пушилин назвал число получивших российские паспорта жителей ДНР
Порядка 3 тыс. человек в ДНР получили паспорта граждан Российской Федерации.
Обновлено вчера в 19:56
Политика
Лещенко и Пригожин прокомментировали выходку грузинского журналиста
Певец Лев Лещенко и продюсер Иосиф Пригожин прокомментировали инцидент на грузинском канале "Рустави 2", сотрудник которого нецензурно выругался в адрес Владимира Путина.
Обновлено вчера в 21:55
Космос
Запуск ракеты-носителя Vega со спутником ОАЭ завершился неудачей
Обновлено вчера в 22:23
Происшествия
Россияне погибли из-за шторма в Греции
Два россиянина и пять иностранцев стали жертвами шторма на севере полуострова Халкидики в Греции, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 20:13
Футбол
Неймар уверен, что вернется в «Барселону»
Бразильский форвард «Пари Сен-Жермен» Неймар уверен, что вернется в «Барселону» этим летом, сообщает RMC.
Обновлено в 00:42
Армия и оружие
В США заявили о попытке кораблей Ирана остановить британский танкер
Обновлено вчера в 19:59
Общество
Спасшего детей от мусульман россиянина отказались отдавать под суд
Обновлено вчера в 10:53
Авто
Mitsubishi анонсировала обновлённый Pajero Sport
Компания Mitsubishi анонсировала премьеру обновленного кроссовера Pajero Sport.
Обновлено вчера в 02:51
Экономика
Компанию Агаларова заподозрили в нецелевом использовании денег «Автодора»
Следственный комитет установил, что компания «Крокус Интернэшнл» Араза Агаларова использовала два аванса от «Автодора» на 12,6 млрд и 2 млрд руб. (в сумме — 14,6 млрд руб.), перечисленные в 2015–2017 годах, для получения дохода в виде процентов на депозитах, а не для строительства первого участка Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) в Подмосковье.
Обновлено в 00:30
Политика
В бундестаге прокомментировали призыв снести памятник под Прохоровкой
Депутат бундестага от партии "Альтернатива для Германии" Вальдемар Хердт прокомментировал призыв немецкого журналиста Свена Феликса Келлерхофа снести памятник Победы, возведенный в память о погибших в танковом сражении на Прохоровском поле в 1943 году.
Обновлено вчера в 10:49
Политика
Меркель сделала заявление после приступа
Меркель сделала заявление после приступа, сообщает Reuters. Она попросила не волноваться за нее.
Обновлено вчера в 07:40
Политика
Телемост между Украиной и Россией состоится на российском телевидении
Телемост между Россией и Украиной состоится в пятницу, 12 июля, в российской телестудии.
Обновлено вчера в 12:24