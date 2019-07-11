Американский спортивный телеканал ESPN провел церемонию награждения лучших спортсменов года ESPYS. Так, лучшим игроком MLS был признан нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович. Стоит отметить, что данную награду игроки «Гэлакси» получили в девятый раз.

Ибрагимович стал лучшим игроком года в MLS

Транспорт Водительские права в России сделают электронными Водительское удостоверение в России в обозримом будущем могут перевести в электронный вид. Соответствующая работа уже ведется.

Общество Для водителей в России введут новый штраф Новый закон предусматривает собой введение штрафа на сумму до 300 тысяч рублей. Соответствующий законопроект прошел в Госдуме второе чтение.

Армия и оружие Запущенные с Плесецка спутники Минобороны штатно вышли на орбиты Четыре спутника, запущенные в интересах Минобороны РФ с космодрома Плесецк ракетой-носителем "Союз-2.1В", выведены на расчётные орбиты, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций ведомства.

Общество Синоптики предупредили о погодных аномалиях в августе В августе в некоторых российских регионах ожидаются погодные аномалии, рассказал представитель Гидрометцентра Владимир Тищенко «Российской газете».

Экономика Силуанов: Минфин не намерен продлевать ЕНВД после 2020 года Министерство финансов РФ не рассматривает возможность продления действия единого налога на вмененный доход (ЕНВД) после 2020 года, сообщил в ходе "правительственного часа" в Совете Федерации глава ведомства, первый вице-премьер Антон Силуанов.

Недвижимость Аналитики зафиксировали рост цен на новостройки в регионах России В ожидании изменений, связанных с переходом на проектное финансирование через эскроу-счета, средняя стоимость квадратного метра по всей стране подорожала на 11% за год и в июне 2019 года составила 70,3 тыс. руб. Об этом в пресс-релизе сообщают аналитики сервиса объявлений "Авито Недвижимость".

Происшествия Буря на Урале: сотни людей остались без света В городе Кушве Свердловской области сотни человек остались без электричества из-за непогоды.

Политика Советник Зеленского предложил переименовать Россию и русский язык Советник президента Украины Владимира Зеленского, кандидат в депутаты от президентской партии "Слуга народа" Никита Потураев предложил переименовать русский язык в "российский", а саму Россию - в "Московию".

Политика Глава телеканала Коломойского станет мэром Киева вместо Кличко Глава телеканала «1+1» Александр Ткаченко может стать мэром Киева вместо нынешнего главы города Виталия Кличко.

Общество Оперативные данные о расходах на нацпроекты оказались недоступны обществу В июне в заключениях на поправки в бюджет 2019 года Счетная палата и комитет Госдумы по бюджету приводили данные по исполнению нацпроектов на 1 и 22 мая соответственно.

Происшествия Опубликовано видео с места убийства стюардессы в Москве Следственный комитет опубликовал оперативное видео с места убийства в отеле в новой Москве.

Шоу-бизнес Меган Маркл осудили за первое публичное появление с сыном Супруга британского принца Гарри Меган Маркл впервые показала своего сына Арчи на публике, нарушив негласное правило королевской семьи, и взбесила этим британцев, пишет The Sun.

Политика Красноярские депутаты предложили уволить главу Счетной палаты края Депутаты заксобрания Красноярского края вынесли на сессию 11 июля вопрос о досрочном прекращении полномочий главы Счетной палаты региона Татьяны Давыденко.

Происшествия Российские полицейские остались без взяток Российские полицейские лишились шанса на получение взяток из-за падения уровня профессионализма.

Происшествия МВД раскрыло тайну пропавших денег сбежавшей кассирши из Башкирии Кассирша Луиза Хайруллина, подозреваемая в хищении 24,5 миллиона рублей из банка, крала деньги частями и постепенно передавала их мужу, Марату Хайруллину.

Политика Пушилин назвал число получивших российские паспорта жителей ДНР Порядка 3 тыс. человек в ДНР получили паспорта граждан Российской Федерации.

Политика Лещенко и Пригожин прокомментировали выходку грузинского журналиста Певец Лев Лещенко и продюсер Иосиф Пригожин прокомментировали инцидент на грузинском канале "Рустави 2", сотрудник которого нецензурно выругался в адрес Владимира Путина.

Происшествия Россияне погибли из-за шторма в Греции Два россиянина и пять иностранцев стали жертвами шторма на севере полуострова Халкидики в Греции, сообщает ТАСС.

Футбол Неймар уверен, что вернется в «Барселону» Бразильский форвард «Пари Сен-Жермен» Неймар уверен, что вернется в «Барселону» этим летом, сообщает RMC.

Авто Mitsubishi анонсировала обновлённый Pajero Sport Компания Mitsubishi анонсировала премьеру обновленного кроссовера Pajero Sport.

Экономика Компанию Агаларова заподозрили в нецелевом использовании денег «Автодора» Следственный комитет установил, что компания «Крокус Интернэшнл» Араза Агаларова использовала два аванса от «Автодора» на 12,6 млрд и 2 млрд руб. (в сумме — 14,6 млрд руб.), перечисленные в 2015–2017 годах, для получения дохода в виде процентов на депозитах, а не для строительства первого участка Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) в Подмосковье.

Политика В бундестаге прокомментировали призыв снести памятник под Прохоровкой Депутат бундестага от партии "Альтернатива для Германии" Вальдемар Хердт прокомментировал призыв немецкого журналиста Свена Феликса Келлерхофа снести памятник Победы, возведенный в память о погибших в танковом сражении на Прохоровском поле в 1943 году.

Политика Меркель сделала заявление после приступа Меркель сделала заявление после приступа, сообщает Reuters. Она попросила не волноваться за нее.