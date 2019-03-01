Футбол

Ибрагимович стал капитаном «Лос-Анджелес Гэлакси»Газета.Ru вчера в 15:08

Нападающий клуба Высшей футбольной лиги (MLS) "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович стал капитаном команды на предстоящий сезон. По информации пресс-службы клуба из калифорнии, шведский футболист будет руководить игроками уже в первом матче регулярного чемпионата 2 марта.
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Ибрагимович стал капитаном «Лос-Анджелес Гэлакси»

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