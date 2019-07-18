Футбол

Ибрагимович сравнил себя с FerrariRT на русском 16:05

Знаменитый шведский футболист Златан Ибрагимович отозвался об уровне соперников в американской Высшей футбольной лиге (MLS), в которой он выступает за «Лос-Анджелес Гэлакси».
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Ибрагимович сравнил себя с Ferrari

RT на русском16:05

Ибрагимович назвал себя мечтой

Газета.Ru16:50

Златан о МЛС: «Здесь я похож на «Феррари» среди «Фиатов»

Sports.ru16:47

Ибрагимович: «В MLS я чувствую себя „Феррари“ среди „Фиатов“»

Soccer.ru16:10

Ибрагимович: «Я не мечтаю о футболе. Я сам — мечта»

Sport24.ru16:21

Ибрагимович: в MLS я — как «Феррари» среди «Фиатов»

Чемпионат15:28

Ибрагимович объяснил, почему он лучший игрок MLS. Даже лучше Велы

Спорт-Экспресс08:44
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Политика

Гендиректор «Рустави 2» Ника Гварамия уволен

Скандально известный Ника Гварамия был уволен с должности генерального директора грузинского телеканала «Рустави 2». Об этом сегодня, 18 июля, сообщает грузинский «Первый канал».
Обновлено в 11:17
Армия и оружие

В России заявили о готовности поставить Турции истребители Су-35

Обновлено в 08:37
Культура

Инна Чурикова получила травму во время спектакля

Народная артистка СССР Инна Чурикова в четверг получила травму, играя в спектакле на сцене театра "Русская песня".
Обновлено в 15:32
Происшествия

В Мюнхене пропали две россиянки, возбуждено уголовное дело

В Мюнхене пропали две гражданки Российской Федерации. В связи с этим полицией города возбуждено уголовное дело.
Обновлено в 12:29
Происшествия

Дедушка в шутку напоил новорожденного внука алкоголем и погубил его

В китайском городе Пекин мужчина угостил новорожденного внука алкоголем и погубил его. Об этом сообщает новостной портал AsiaOne.
Обновлено вчера в 18:50
Политика

Украинские СМИ узнали причину конфликта Зеленского и Кличко

Украинские СМИ узнали причину конфликта Зеленского и Кличко.
Обновлено в 10:29
Экономика

Кабмин выделил Иркутской области 14 млрд рублей на строительство жилья

Ранее, открывая заседание кабмина, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что правительство выделит Иркутской области до 14,1 млрд рублей на строительство жилья.
Обновлено в 06:24
Происшествия

МВД отказалось возбуждать дело из-за покупки лекарства для ребенка

Обновлено в 14:34
Политика

Путин поручил правительству предоставить малообеспеченным семьям жилье

Президент России Владимир Путин поручил правительству разработать механизмы обеспечения малоимущих семей жильем на условиях сохранения площадей в публичной собственности, сообщила пресс-служба Кремля в четверг, 18 июля.
Обновлено в 14:16
Происшествия

На Калининской АЭС подключили энергоблок после ЧП

Под Тверью подключили четвертый энергоблок на Калининской атомной электростанции после ЧП, сообщает ТАСС.
Обновлено в 15:01
Политика

Украина ввела спецпошлины на российское дизтопливо и сжиженный газ

Представитель президента Украины Владимира Зеленского в кабинете министров Андрей Герус заявил, что украинское правительство ввело специальные пошлины на импорт российского дизельного топлива и сжиженного газа.
Обновлено в 08:23
Армия и оружие

США сбили иранский беспилотник в Ормузском проливе

Обновлено в 15:20
Авто

Skoda представила обновленные кроссоверы Kodiaq и Karoq

Опознать обновленные Skoda Karoq и Kodiaq будет достаточно просто: вслед за целым рядом чешских моделей кроссоверы получили большую надпись Skoda на двери багажника, лишившись при этом традиционного шильдика.
Обновлено в 10:04
Происшествия

Шестуну предъявили обвинение в окончательной редакции

Следствие предъявило обвинение в окончательной редакции экс-главе Серпуховского района Подмосковья Александру Шестуну, сообщила РИА Новости супруга мужчины Юлия Шестун.
Обновлено в 16:36
Энергетика

Дания дала первое разрешение на прокладку газопровода Baltic Pipe

Проект по доставке норвежского газа в Польшу Baltic Pipe получил первое разрешение от властей Дании, в то время как королевство затягивает согласование строительства газопровода «Газпрома» «Северный поток — 2».
Обновлено в 15:54
Футбол

«Рейнджерс» и «Мальме» вышли во 2-й отборочный раунд Лиги Европы

Шотландский "Рейнджерс" и шведский "Мальме" вышли во 2-й отборочный раунд Лиги Европы.
Обновлено в 16:40
Шоу-бизнес

Резо Гигинеишвили и Надежда Оболенцева поженились

37-летний режиссер женился в третий раз. Избранницей Резо Гигинеишвили стала 35-летняя бизнесвумен Надежда Оболенцева.
Обновлено в 12:00
Политика

Лукашенко сделал Путину предложение по интеграции

Обновлено в 07:33
Авто

Внедорожник «Сталкер» на базе Lada 4x4 добрался до дилеров

Летом 2018 года компания "Апал" объявила о возобновлении проекта "Сталкер", в рамках которого на агрегатах Lada 4x4 был создан уникальный в своём роде внедорожник Stalker Apal-21541.
Обновлено в 02:57
Музыка

Фестиваль «Нашествие» начался в Тверской области

Фестиваль открыла группировка «Ленинград». 18 июля на фестивале "Нашествие" выступает "Ленинград", Глеб Самойлов и "Северный флот".
Обновлено в 15:28
Кино

Пеннивайз во всей красе: вышел финальный трейлер «Оно 2»

Напомним, помимо детей-актеров во главе с Биллом Скарсгардом во второй части фильма главные роли сыграют: Джеймс МакЭвой (Билл Денбро), Билл Хейдер (Ричи Тозиер) Джессика Честейн (Беверли Марш), Джей Райан (Бен Хэнском), Джеймс Рэнсон (Эдди Каспбрак), Айзая Мустафа (Майк Хэнлон) и Энди Бин (Стэнли Урис).
Обновлено в 12:10
Политика

Вышинского и Сенцова предложили освободить одновременно

Обновлено в 16:03
Экономика

В РФ хотят изменить порядок расчетов за электроэнергию

В бюджет на 2020-2021 гг. заложат субсидирование тарифов на электрическую энергию для россиян, жителей Дальнего Востока, Калининградской области и т.д. Речь идет о предварительной сумме в 402 млрд. рублей.
Обновлено вчера в 11:28
Технологии

Отечественные приложения предложили устанавливать на Smart TV

Группа депутатов во главе с председателем комитета по экономической политике Сергеем Жигаревым (ЛДПР) внесла в Госдуму законопроект, обязывающий устанавливать на смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV при их продаже отечественное программное обеспечение, следует из информации на сайте Госдумы.
Обновлено в 13:57
Футбол

Мамаева и Кокорина отправили в штрафной изолятор

Футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин в июле попали в штрафной изолятор белгородской колонии Об этом «Спорт-Экспрессу» рассказал начальник ИК № 4 УФСИН по Белгородской области Сергей Плясов.
Обновлено вчера в 10:27
Путешествия

На Кубани туристов начали штрафовать за неуплату курортного сбора

Обновлено в 15:08
Политика

Парубий пригрозил Зеленскому ветеранами боевых действий в Донбассе

Политик напомнил Зеленскому, что большинство заседающих в парламенте являются ветеранами боевых действий в Донбассе.
Обновлено в 14:46
Политика

Макрон принял приглашение Путина приехать на День Победы в Москву

Обновлено в 08:46
Экономика

Зарплаты половины россиян оказались ниже 35 тыс. рублей

Половина россиян, работающих на крупных и средних предприятиях, получают менее 34 335 рублей в месяц.
Обновлено в 11:14
Политика

Путин назвал путь урегулирования в Донбассе

Если украинские власти хотят прекратить гражданскую войну в Донбассе, то Киев должен начать прямой диалог с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками, заявил президент России Владимир Путин на встрече с главой политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктором Медведчуком в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 15:36
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Златан Ибрагимович
Шведский футболист
Шведский футболист боснийско-хорватского происхождения, нападающий клуба MLS «Лос-Анджелес Гэлакси». Бывший капитан сборной Швеции. Считается одним из самых непредсказуемых и мастеровитых нападающих своего поколения. По версии газеты The Guardian, Ибрагимович занял третью строчку лучших футболистов мира за 2013 год. По версии шведского журнала Dagens Nyheter, Ибрагимович занял второе место в списке лучших спортсменов государства всех времён.
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